"Альтернатива Скабеевой". Что не так (или все так) с русскоязычным каналом Freeдом

Снизить рейтинг российского диктатора Владимира Путина – такую ​​цель декларируют создатели русскоязычного телепроекта Freeдом. На "альтернативу Соловьеву и Скабеевой" власти выделили 165 млн грн из государственного бюджета – и марафонцы хотят больше.

Однако планы, похоже, придется изменить из-за решения олигарха Рината Ахметова передать лицензии Медиа Группы Украина в пользу государства. Это стало для Freedom полной неожиданностью: именно на группу Ахметова отводилась самая большая эфирная доля марафона.

Как устроен Freeдом, может ли влиять на "умы россиян" и почему оппоненты считают, что он "русифицирует украинцев": разбор LIGA.net.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОСМОТРОВ – ИЗ РОССИИ

Телемарафон Freeдом заработал 10 марта. Его целевой аудиторией авторы объявили именно русскоязычное население мира.

"Это естественный ответ на полномасштабную войну с Россией, когда стало ясно, что мы должны доносить правду россиянам и русскоязычной части мира о войне в Украине", – объясняет в комментарии министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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СПРАВКА. Ядро марафона – канал UATV (госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – МПИУ). UATV был запущен еще в 2015 году и вещал на пяти языках в одном эфире. Но с 2020-го он вещает исключительно на русском. Другой русскоязычный продукт МПИУ, ориентированный на оккупированные территории Донбасса и Крыма – телеканал ДОМ – на паузе. Дом транслирует общий марафон #UAразом (о нем мы писали подробно здесь), а на YouTube выкладывают отрывки с Freeдом.

UATV присутствует в кабельных сетях почти в 60 странах мира, и сейчас он транслирует именно Freeдом, говорит LIGA.net шеф-редактор UATV Алексей Мацука. Проект также доступен абонентам спутникового телевидения: от Великобритании и Португалии на западе – до Урала и стран Центральной Азии на востоке, от Исландии и Норвегии на севере – до африканского побережья и стран Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ).

По расчетам Министерства культуры, потенциальная телевизионная аудитория Freeдом составляет более 75 млн домохозяйств. Приблизительная доля россиян – более 55%, говорит LIGA.net Ткаченко.

Согласно данным digital (YouTube и соцсети), 40-60% просмотров контента Freeдом – именно из России, говорит LIGA.net гендиректор МПИУ Юлия Островская. "В общей сложности за четыре месяца работы марафона – почти 2 млрд просмотров суммарно. По нашему мнению, это отлично", – убеждена она.

Цифр по просмотрам по спутнику пока нет. "Мало кто поймет, если мы сейчас будем тратить средства на исследования, сколько россиян смотрят нас на спутнике", – объясняет Островская.

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"Отзывы из-за границы у нас хорошие, – говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам информполитики Никита Потураев (Слуга народа). – То есть на постсоветскую диаспору в разных странах оно работает. Европа, Израиль, США. В той же Германии миллионы людей из постсоветских стран. Это огромные ресурсы, которые нельзя отдавать".

По мнению нардепа, бессмысленно обсуждать, смотрят ли россияне Freeдом по телевизору дома: "Спутник доставляет (сигнал. – Прим. ред), а что там дальше происходит – это пальцем в небо. Россию нужно пытаться доставать через YouTube, пока его там окончательно не запретили".

"Аудитория YouTube – это миллионы людей. Украинские каналы в YouTube сейчас смотрят больше людей, чем CNN и BBC, – говорит LIGA.net нардеп от Евросолидарности, член комитета по вопросам информационной политики Николай Княжицкий. – Никто не мешает русскоязычный канал смотреть через YouTube в России. VPN никто не отменял. Поэтому для этих людей нужно работать, чтобы развенчивать мифы путинской пропаганды".

ЧТО НЕ ТАК С МАРАФОНОМ

Freeдом призван перебить охват российского федерального ТВ, объясняет Мацука: "К примеру, россияне у себя тиражируют новое заявление главы российской госдумы Володина. Нам посылают мониторинг, и мы видим, что охват этого заявления – 5 млн зрителей. В ответ на это мы делаем сюжет, интервью с экспертом, чтобы развенчать фейки Володина".

Одна из главных претензий – к ведущим Freeдом. Часть из них, в частности, Василий Голованов, являются экс-работниками каналов Виктора Медведчука.

В качестве экспертов и гостей в эфир часто включают бывших депутатов госдумы РФ. А сейчас канал пытается договориться о показах с правообладателями российского мультфильма "Масяня".

В конце июня Freeдом попал в скандал, когда ведущая при включении из Кременчуга, где российские ракеты попали в ТЦ "Амстор с мирными людьми", попросила главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина перейти на русский язык.

О русском языке редакторы Freeдом предупреждают гостей еще до включения в эфир, утверждает Мацука: "Если человек забывает о предварительных договоренностях (а это понятно, потому что человек стоит на фоне взрывов) – ведущий может сказать, что мы говорим по-русски".

Но в нынешнем виде Freeдом больше "русифицирует украинцев", чем влияет на россиян, считает Княжицкий: "Если мы делаем русскоязычный продукт на канале иновещания, то это должен быть продукт, направленный на российского, а не украинского зрителя. Когда на наших каналах выступают Невзоровы и Пионтковские с нашими ведущими и что-то рассказывают нам – в этом нет никакого смысла".

Freeдом практически весь об Украине и с украинским взглядом. То есть почти ничем, кроме языка, не отличается от основного марафона, считает главный редактор Детектор Медиа Отар Довженко.

"Если мы хотим заинтересовать этим продуктом жителя Вологды или Хайфы, мы должны говорить о вещах, которые касаются этого человека, а не нас, – говорит Довженко LIGA.net. – Freeдом выглядит как русскоязычный продукт для украинцев, – просто тех, кто больше погружен в русский контекст".

УГРОЗА РУССКОЯЗЫЧНОЙ МОНОПОЛИИ

В отличие от общенационального марафон Freeдом финансируется из госбюджета. В мае правительство выделило на него Минкульту 165 млн грн. На эти средства были подписаны договоры с четырьмя медиагруппами (StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group и Медиа Группа Украина), свидетельствует Prozorro.

СПРАВКА. Группа Украина получит от государства 48,5 млн грн, 1+1 Media – 41,9 млн грн, StarLightMedia – 41,6 млн грн, а Inter Media Group – 33 млн грн. Разница в суммах объясняется количеством часов, которые должна произвести каждая из них. Меньше всего должна наработать Inter Media Group (459 часов). Больше всего – Медиа Группа Украина (754 часа). Контент рассчитан до 7 ноября 2022 года.



Самый дорогой час производства у Медиа Группы Украина – 64 321 гривня. Самый дешевый в StarLightMedia – 55 700 грн.

В настоящее время медиагруппы не получили ни копейки: договоры подписаны только 1 июля. "Средства перечислят, когда закроется какой-нибудь отчетный период. Каждая медиагруппа получит то, что отработала", – объясняет Островская.

Договор с каналами не предусматривает выплат за работу над марафоном в марте-мае. Эти три месяца 1+1 работал над Freeдом фактически на волонтерской основе, а выделенной государством суммы недостаточно, чтобы перекрыть расходы, сообщили LIGA.net в пресс-службе 1+1 Media.

Меньше предусмотренного рискует получить группа Украина из-за заявления олигарха Рината Ахметова о передаче ее лицензий "в пользу государства".

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Для авторов Freeдом заявление Ахметова стало полной неожиданностью.

"Мы обратились в медиагруппу с запросом, что будет дальше, – рассказывает Мацука. – Если они не закрывают часть слотов – нам нужно будет это делать своими возможностями. Пока они гарантировали, что прямо завтра не выйдут из марафона. Но четких сроков не называли".

Позже у Ахметова уточнили, что процесс аннулирования лицензий может длиться до двух месяцев. В этот период группа будет выполнять все взятые на себя обязательства, в частности, относительно Freeдом.

Медиагруппа Ахметова проделывала большую техническую и контентную долю работы, говорит LIGA.net собеседник в руководстве парламентского комитета по вопросам информационной политики. "У них даже отдельная студия работает в Варшаве именно на Freeдом, – рассказывает он. – И что сейчас будет – неизвестно".

Собеседник предполагает, что государство может использовать "медиагруппу Ахметова" как продакшн и техническую базу.

Будет ли государство отдельно платить его ведущим (например, Василию Голованову) после того, как каналы Ахметова прекратят участие в марафоне – у Островской ответа на этот вопрос нет.

В любом случае марафон продолжит свою работу. 1+1 Media готова к расширению своего эфирного слота, сообщили LIGA.net в пресс-службе.

"Freeдом – это надолго, – убеждает Алексей Мацука. – Мы должны бить в одну точку год-два-три, чтобы это сработало".

Для такой амбициозной цели нужны деньги. И большие.

"У россиян десятки русскоязычных каналов, где смешат, готовят и занимаются спортом. И повсюду вшивают нужные месседжи (по пропаганде), – говорит Островская. – Поэтому таких каналов должно быть много. Надо делать как минимум три разных канала с разным контентом".

Собеседник LIGA.net в руководстве профильного комитета Рады говорит: от американских партнеров есть устное заявление о готовности финансировать украинские медиа, направленные именно на русскоязычную аудиторию в России, Беларуси и странах Балтии, которая "готова воспринимать какой-то другой контент, кроме Первого канала, Скабеевой и НТВ".

Островская убеждена, что в русскоязычный контент из Украины нужно вкладывать деньги: "Ты хочешь не только слушать, а и видеть хорошую студию и ведущих. Россияне привыкли к шоу. А большое красивое шоу – это деньги".

Планы власти настораживают Довженко. "Если все будет дальше так же, у государства будет полная монополия на русскоязычное вещание на территории Украины (ДОМ) и за ее пределами (Freeдом), – опасается он. – Тогда как коммерческие каналы будут вынуждены выполнять запретительные нормы закона о языке и вещать почти только на украинском".

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