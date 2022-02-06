UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
06.02.2022, 20:00
Альянс Украина-Польша-Британия, скандал с Трухиным и обещание GTA 6: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Украина создает альянс с Британией и Польшей, журналисты получили видео после ДТП с Трухиным, Зеленский хочет отменить призыв и перейти к профессиональной армии, опубликован ответ НАТО и США на ультиматум России, YouTube блокировал каналы окружения Медведчука и удалил ресурсы боевиков России, Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу, а Rockstar официально пообещал выпустить новую часть GTA. Обзор LIGA.net.

1/7

Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали

Борис Джонсон, Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Коллаж – Елена Сошкина – LIGA.net)

1 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что с инициативой трехстороннего сотрудничества выступила Украина в октябре 2021 года, после этого "закипела работа" по линии МИД трех стран.

Министр объяснил, что Украина не может ждать мира и процветания где-то в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО, а потому уже сегодня объединяет дружественные и близкие страны в малые альянсы.

"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – рассказал он.

Читайте также: "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

По его словам, новый формат с Британией и Польшей "не привязан к локальной географии", а объединяет страны, разделяющие общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

Он отметил, что три страны имеют реалистичную оценку угроз безопасности в Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны России. Также у членов альянса есть большой потенциал сотрудничества в областях торговли, инвестиций и энергетики. Объединение Атлантики, Балтики и Черного моря создаст новые возможности для стран альянса и региона в целом, считает министр.

По словам Кулебы, объявить об официальном создании альянса планировали завтра в Киеве, однако глава МИД Британии Лиз Трасс заболела COVID-19, поэтому официальное объявление переносится. Пока же дипломаты будут оттачивать формат.



Отправить:
Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, минобороны, дмитрий кулеба, gta 6, альянс, Александр Трухин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
"Отказ от узаконенного рабства". Как и зачем Зеленский хочет отменить призыв в ВСУ
Разбор "Отказ от узаконенного рабства". Как и зачем Зеленский хочет отменить призыв в ВСУ
Резников о Беларуси и РФ: Формируют альянс, но у нас есть свой. Еще есть НАТО, пугающее РФ
Политика Резников о Беларуси и РФ: Формируют альянс, но у нас есть свой. Еще есть НАТО, пугающее РФ
Популярное
Спецпроекты
30 лет эволюции: как украинские сервисы поселились в смартфоне
30 лет эволюции: как украинские сервисы поселились в смартфоне
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 