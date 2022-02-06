Альянс Украина-Польша-Британия, скандал с Трухиным и обещание GTA 6: новости недели

Украина создает альянс с Британией и Польшей, журналисты получили видео после ДТП с Трухиным, Зеленский хочет отменить призыв и перейти к профессиональной армии, опубликован ответ НАТО и США на ультиматум России, YouTube блокировал каналы окружения Медведчука и удалил ресурсы боевиков России, Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу, а Rockstar официально пообещал выпустить новую часть GTA. Обзор LIGA.net .

Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали

Борис Джонсон, Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Коллаж – Елена Сошкина – LIGA.net)

1 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что с инициативой трехстороннего сотрудничества выступила Украина в октябре 2021 года, после этого "закипела работа" по линии МИД трех стран.

Министр объяснил, что Украина не может ждать мира и процветания где-то в будущем, когда станет членом ЕС и НАТО, а потому уже сегодня объединяет дружественные и близкие страны в малые альянсы.

"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – рассказал он.

Читайте также: "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

По его словам, новый формат с Британией и Польшей "не привязан к локальной географии", а объединяет страны, разделяющие общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

Он отметил, что три страны имеют реалистичную оценку угроз безопасности в Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны России. Также у членов альянса есть большой потенциал сотрудничества в областях торговли, инвестиций и энергетики. Объединение Атлантики, Балтики и Черного моря создаст новые возможности для стран альянса и региона в целом, считает министр.

По словам Кулебы, объявить об официальном создании альянса планировали завтра в Киеве, однако глава МИД Британии Лиз Трасс заболела COVID-19, поэтому официальное объявление переносится. Пока же дипломаты будут оттачивать формат.