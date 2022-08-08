Amnesty International – моральный банкрот, РФ грозит ядерной войной. Обзор западных медиа

Почему Amnesty International набросилась на Украину и ее Вооруженные Силы, реальная ситуация с экономикой России и санкциями (спойлер: Кремль лжет), что может столкнуть путинскую РФ и Запад в ядерной войне.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.



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The Telegraph: Amnesty International – абсолютный моральный банкрот

Наблюдавшие за деятельностью международной организации Amnesty International понимают: ее обвинения Украины и ВСУ в том, что они "подвергают риску гражданских", защищаясь от агрессии России, абсолютно логичны для этого учреждения, пишет The Telegraph.

Организация, которая была последней надеждой для политических заключенных по всему миру и опиралась на хорошую репутацию, стала пародией на другие ультралевые группы, пропагандирующие навязчивые антизападные нарративы.

4 августа Amnesty International выступила с заявлением, что украинские силы в Харькове, Николаеве и на Донбассе "подвергали опасности гражданское население", ведь действовали "в жилых районах". Несмотря на то что украинские военные там находятся из-за того, что защищают гражданских от убийств и пыток со стороны россиян, генеральный секретарь Агнес Калламар не стала отказываться от выводов своих подчиненных.

Политики и активисты обвинили организацию в том, что они превратились в инструмент российской пропаганды.

Как и многие ультралевые организации, Amnesty годами была одержима Израилем. В 2012 году Кристиан Бенедикт опубликовал в Twitter "шутку" о трех депутатах-евреях британского парламента: "Луиза Эллман, Роберт Хелфон и Лучиана Бергер заходят в бар… Каждый заказывает порцию B52 для сектора Газа (бомбардировщик. — Прим. ред.)". Как Amnesty отреагировала на то, что ее ключевой сотрудник опубликовал нечто похожее на антисемитскую шутку? Он получил повышение и стал "кризисным менеджером".

В феврале Amnesty опубликовала еще один отчет об Израиле, в котором утверждалось, что в стране царствует "апартеид". В нем было множество фактических ошибок. Исполнительный директор Amnesty Israel Молли Малекар назвала этот отчет "ударом под дых", а гендиректор израильского офиса Яров Мохар был "шокирован и разгневан", когда услышал о его выводах.

Теперь аналогичная история повторяется в Украине, где глава местного филиала Оксана Покальчук ушла в отставку в знак протеста.

Иными словами, руководство левой неправительственной организации создает пропаганду, предпочитает собственную идеологию, а не факты.

Заключение The Telegraph жесткое и прямолинейное: Amnesty International — это никчемная, морально обанкротившаяся организация, помогающая террористическим государствам. Чем быстрее она разрушится – тем лучше.

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The Spectator: Санкции работают, что бы ни говорил Путин

Не верьте Путину, с российской экономикой не все хорошо. Поскольку западные санкции ставят под угрозу до 40% ВВП страны, уверения диктатора об экономическом повороте России на Восток являются банальным обманом.

На прошлой неделе Йельский университет, работая с командой международных экономистов, показал другую картину. И она очень отличается от "розового" образа российской пропаганды, пишет The Spectator.

Начнем с "крепкого рубля", которым кичились россияне. Действующий курс является манипулятивным. После начала войны любая компания в России, получающая прибыль в иностранной валюте, обязана конвертировать 80% ее в рубли. У РФ уже возник параллельный черный рынок, где реальные наличные доллары торгуются с 100-процентной надбавкой к официальному курсу.

Фактически в России происходит возвращение в советскую систему официальных и неофициальных обменных курсов, считают экономисты.

Фондовый рынок РФ по своему состоянию похож на мавзолей Ленина.

В июне западные СМИ сообщали, что рост цен компенсирует сокращение объемов российского экспорта. Впрочем, согласно исследованию Йельского университета, статистические данные российского правительства были тщательно выдуманной ложью. Если вы посмотрите на реальные рыночные данные по фактически торгуемым объемам нефти и газа, к маю доходы России от экспорта энергоресурсов упали до $14,9 млрд. Это меньше половины от того, что она заработала за первый месяц после вторжения.

Причин две. Первая — Китай выторговал огромную скидку на нефть из РФ. Вторая — Москва сама себе "выстрелила в ногу", сократив поставки газа в Европу в качестве "наказания" за поддержку Украины.

"Поворот на Восток", анонсированный Путиным, не имеет экономического и практического смысла. В 2021 году Россия экспортировала всего 16,5 млрд кубов газа в Китай – по сравнению с 170 млрд кубов в Европу.

Согласно исследованию Йельского университета, выход более 1000 международных компаний с российского рынка приведет к падению экономики РФ на 40% ВВП. Крах импорта опустошил ее зависимую от иностранных технологий автомобильную, авиационную и вооруженную промышленность. Несмотря на иллюзию Путина об импортозамещении, российское внутреннее производство полностью остановилось, говорится в исследовании.

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The Economist: Что может подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, не было и речи о том, чтобы США передали Украине комплексы Javelin. В 2022 году они заходили уже тысячами. В начале полномасштабного вторжения не было и речи о передаче Украине систем HIMARS. В настоящее время они уничтожают российские склады и командные пункты, пишет The Economist.

Несмотря на помощь, постоянно раздаются голоса: почему США и Европа не делают больше? Ответы разные, но наибольшим предостережением является то, что передача большого количества оружия может привести к непосредственному столкновению России и НАТО, а там и до третьей мировой недалеко.

Ядерное оружие — давняя любимая игрушка Путина. Он постоянно прибегает к ядерным угрозам. Российское телевидение мечтает о том, как их президент ударит по западным странам. Хотя США и Россия до сих пор обмениваются информацией о своем ядерном вооружении большой дальности, а Байден 1 августа призвал Россию возобновить переговоры о контроле над ним.

"Ястребы" и "голуби" на мероприятии транслируют разные подходы. Первые считают, что Путин блефует и нужно только увеличивать военную помощь Украине, ведь Россию останавливает только сила. Вторые, напротив, опасаются, что каждый последующий шаг Вашингтона может быть началом конца.

Правда в том, что никто не знает, где у Путина пролегает "красная линия". Наверное, он сам этого не знает. Президент США Джо Байден предупредил Россию: использование ядерного оружия "приведет к тяжелым последствиям". Это, вероятно, означает некий формат конвенционной войны, но не ответный ядерный удар. Пока ситуация выглядит не катастрофической. Хотя никто не уверен в следующем шаге другой стороны.



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