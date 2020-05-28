Анонс антикризисного плана Шмыгаля и новые авиационные правила. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 28 мая. Температура от +11 до +17, курс доллара 26.95

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Экономический шовинизм или экономпрограмма Кабмина

Экономический шовинизм - словосочетание сегодняшнего дня. Утром у нас вышло интервью с зампредом Нацбанка Дмитрием Сологубом, в котором он тактично раскритиковал желание правительства и кредиты дешёвые иметь, и деньгами разгонять экономику. А вечером премьер-министр Денис Шмыгаль представил экономическую программу, которую сам назвал -здоровым экономическим национализмом. Детали программы не известны, но очень похоже, что новая идея фикс - протекционизм. Квинтэссенция экономического шовинизма, опасная игра, в которой обычно проигрывают потребители - мы с вами. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Война кланов и 200 кг кокаина. Кто такой Радое Звицер, которого расстреляли в центре Киева

Столько занятных фильмов снято о криминальном мире Балкан, что было бы трудно выбрать лучший. Но внезапно оказалось, что один из новых - с претензией на Оскар, видимо - "снимают" прямо в Киеве. Только вот наркобароны - всамделишные. Наркотики - сотнями килограмм. И киллеры с пулями - тоже настоящие. Что на это все скажет уважаемое жюри? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. В авиации вводят новые правила. Готовы ли вы к полетам? Тест

Уже скоро после почти трехмесячного перерыва украинцы вновь смогут летать. Мы изучили рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и предлагаем вам пройти тест на знание новых авиационных правил. Готовы ли вы к путешествиям по-новому? Чтобы узнать ответ, переходите по ссылке. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Google выделит сотрудникам по $1000 на оборудование для удаленной работы

Технологические гиганты перестраиваются под новые реалии. Сначала Facebook заявил, что переведёт половину сотрудников на постоянную удаленку. А теперь свое слово сказал и Google. Сотрудники компании смогут работать из дома до конца года. При этом компания выделит им по $1000 на покупку оборудования для более продуктивной работы. Разумный ход - не у всех дома есть комфортные условия для работы. В конце концов, кто должен позаботиться об удобном рабочем месте для сотрудника, если не работодатель? Больше по ссылке.

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