Анонс наступления, (не) выселение УПЦ МП из Лавры, домашний арест Павла: новости недели

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УПЦ МП не хочет уходить из Лавры. Минкульт подал иск

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

29 марта прекратил действовать договор аренды национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с Украинской православной церковью Московского патриархата. Однако УПЦ МП отказывается покидать святыню и продолжает вести службы.

Директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин рассказала LIGA.net, что 30 марта должна была начать работу комиссия по приему госсобственности заповедника. По ее словам, выселение УПЦ планируется провести в три этапа:

30 марта-11 апреля – прием-передача объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Комиссия должна принять 34 объекта;

12-21 апреля – УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии;

21 апреля-1 мая – должна произойти передача 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы.

Однако УПЦ МП два дня подряд не пускала комиссию на объекты Лавры. В результате Минкульт подал иск в Хозяйственный суд Киева из-за препятствования в управлении госимуществом.

"Такие дела рассматриваются обычно в ускоренном порядке – надеемся, что суд примет соответствующее решение, и в дальнейшем будут работать судебные исполнители", – заявил министр культуры Александр Ткаченко.

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