Антиолигархический закон, "интервью" Протасевича и девушка против медведя: новости недели

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Зеленский зарегистрировал в Раде антиолигархический закон. В реестр олигархов могут попасть Порошенко и Коломойский – Малюська

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

3 июня в Верховной Раде зарегистрировали текст законопроекта №5599 "О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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Инициированный президентом Владимиром Зеленским документ разработан с целью "влияния на олигархов и связанных с ними лиц, а также на публичных служащих". В документе объясняется, кто такой бенефициар, пособник, контролер, связанное лицо и олигарх.

Согласно законопроекту, "олигарх" отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ);

3) является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) стоимость активов лица превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,19 млрд грн. – Ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (по состоянию на 3 июня прожиточный минимум – 2189 грн. – Ред.).

В документе отмечается, что признать лицо олигархом может Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Это решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Также на сайте СНБО будет создан реестр олигархов. Лицам из этого регистра запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации. Также нужно будет подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Исключить лицо из реестра олигархов может СНБО на основании заявления лица, включенного в реестр, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенных этим законопроектом.

"Декларацию о контакте" после встречи с олигархом или его представителем не позже следующего дня должны подать: президент Украины, члены Кабмина, народные депутаты, генеральный прокурор и его замы, глава СБУ и его заместители, руководство Нацбанка, ЦИК, СНБО, главы местных госадминистраций, судьи КСУ, начальники правоохранительных органов, чиновники категории "А", руководство Антимонопольного комитета, военнослужащие с высшими званиями и т.д.

Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте надо будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание. Декларации будут публичными. Декларацию можно будет не подавать, если встреча произойдет на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, пятый президент Петр Порошенко и Игорь Коломойский соответствуют критериям, по которым можно попасть в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом о деолигархизации.