Антирекорды COVID-19, план защиты НАТО и сгоревший спутник-шпион РФ: новости недели

В Украине зафиксировали рекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19, НАТО одобрил новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России, в Киев с визитом приезжал глава Пентагона, боевики на Донбассе взяли в заложники членов миссии ОБСЕ, журналисты обвинили Офис Зеленского в давлении, у президента упал рейтинг, а российский спутник-шпион Космос-2551 сгорел в атмосфере. Обзор LIGA.net .

В Украине два дня подряд – рекорды заболеваемости и смертности от коронавируса

Иллюстративное фото – depositphotos.com

21 октября в Украине выявили 23 785 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 22 415), 614 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 546). Рекордные показатели с начала эпидемии фиксировали двое суток подряд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина, с 23 октября в нее вошла и Сумская область, с 26 октября в красную зону попадут Николаевская и Ровенская области.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев находится на пороге красной зоны.

В Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях Кабмин поручил точечно усилить карантин. Еще семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения.

Президент Владимир Зеленский убежден, что у Украины в условиях борьбы с эпидемией коронавируса есть два пути – вакцинация или локдаун: "Я знаю одну вещь, и мы это видим по результатам: есть два пути на перепутье. Когда у тебя растет количество людей (инфицированных. – Ред.), ни одна система не выдержит. У нас сейчас одна из самых больших в Европе систем относительно количества тысяч коек. Но 300 000 или 500 000 никто не выдержит".

"Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет сегодня около двух часов. Обращаюсь к коллегам и руководству Верховной Рады: мы не можем требовать от людей беречь свое здоровье и соблюдать карантин, если сами его нарушаем", – сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий с трибуны парламента. По его словам, 80% работников Рады не понимают, что масочный режим обязателен, а значительная часть депутатов, работников аппарата, секретариата и комитетов Верховной Рады не вакцинированы от COVID-19.

На фоне роста заболеваемости украинцы начали массово вакцинироваться. Рекорды вакцинации фиксировали несколько дней подряд.