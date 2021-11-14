Арест экс-главаря российского концлагеря, атака Лукашенко и ядерный вайфай: новости недели

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Экс-главаря российской пыточной в Донецке взяла контрразведка. Что ему инкриминируют

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Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической организации ДНР, возглавлявшего тюрьму "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Речь идет об одиозном коменданте тюрьмы/пыточной Денисе Куликовском по кличке "Палыч".

Контрразведчики говорят, что взяли его в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".

Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:



- о торговле людьми;

– о создании террористической группы или организации;

– о создании незаконного вооруженного формирования;

– о нарушении законов и обычаев войны.



10 ноября приморский районный суд Мариуполя отправил Куликовского под арест. Куликовский на суде заявил, что "осознал свои деяния, признает вину и кается". Также он заявил, что с 2019 года живет в Киеве.

Председатель СБУ Иван Баканов сказал, что неважно, как Куликовский оказался в Киеве, важно, что его нашли и задержали.

Баканов заявил, что Куликовский не вступал в сделку с СБУ: "Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он, сто процентов, никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то, я думаю, его никогда бы не задержали".

Во время Допроса Куликовский рассказал, что "работал" в "Изоляции" с 2014-го. Он был инспектором охраны, и "следил за безопасностью" до декабря 2014 года. После оккупанты повысили его до "начальника Изоляции": "Моя роль была вытянуть правдивые показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы если человеку стало плохо, он его откачал".

Боевик заявил, что к заключенным, которые отказывались сотрудничать, применяли пытки: их пытали электричеством, могли сутки не кормить, давать воды, спать и не пускали в туалет, чтобы выбить показания. По словам террориста, процессом задержания людей курировал Владимир Евдокимов по прозвищу "Ленин".

Также боевик рассказал, что теракт против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, которого убили в Мариуполе в 2017 году, готовился в "Изоляции". Допрошенный боевик был начальником "Изоляции" до июля 2015 года, но продолжал работать в "тюрьме" до января 2018 года, где занимался выбиванием показаний.

Бывший узник "Изоляции", писатель Станислав Асеев отметил, что боевик назвал имя еще одного террориста – Симонова Станислава по кличке Док.

"Доктор – это садист-психопат, который следил за тем, чтобы заключенные не умерли во время пыток электрическим током в подвале (давал нашатырь, колол что-то) – и одновременно участвовал в пытках", – написал Асеев.