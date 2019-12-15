Аресты по делу Шеремета, нормандская ничья, вшивый динозавр: новости недели

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Аресты по делу об убийстве Павла Шеремета

Павел Шеремет (Фото: скриншот из видео)

12 декабря Нацполиция заявила о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозрения в убийстве предъявлены троим добровольцам и волонтерам. Это известные в этой среде люди.

Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Его песню "Тихо прийшов, тихо пішов" называют неофициальным гимном спецназа. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

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По версии следствия, Дугарь за пять дней до убийства журналиста обошла место преступления, фиксируя на смартфон видеокамеры на пути. Затем ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в сопровождении Антоненко якобы заложили взрывчатку под авто. Специалист из Великобритании Айрон Бирч изучил по видео особенности походки и невербального поведения и, говорят в полиции, подтвердил эту версию. Еще одним косвенным доказательством правоохранители считают нетипичное поведение телефонов всех подозреваемых: с вечера 19 июля до убийства они были выключены или не использовались.

Связь между медсестрой Дугарь, врачом Кузьменко, добровольцем Антоненко и парой Грищенко следствие выявило, анализируя круг знакомств фигурантов двух дел. Первое - подрыв электроопоры в Херсонской области в 2015 году. Там Антоненко тоже был замечен на фото в одежде с ярким принтом. Второе - попытка покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области, в котором подозреваются супруги Грищенко. Взрывчатка, которая использовалась при этом покушении, почти идентична той, которой подорвали Шеремета (экспертиза).

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13 и 14 декабря Печерский суд Киева арестовал Кузьменко и Антоненко на два месяца.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить.

Экс-депутат Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники в следствии заявил, что к сокрытию информации от следствия может быть причастна СБУ. По данным Лещенко, супруги Грищенко "находились в определенных контактах с СБУ". Спецслужба, говорит экс-депутат, "способствовала или, скажем так, не препятствовала" выезду супругов Грищенко из Днепра в Киев в ночь, когда было совершено убийство Шеремета. Тот след спецслужб, который якобы сейчас устанавливается в деле Шеремета, - это, по данным Лещенко, именно след СБУ.

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