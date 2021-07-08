Основатель скандальной американской ЧВК Blackwater Эрик Принс пытался договориться о создании в Украине своей частной военной кампании и об активном участии в "авиационной оборонке". В переговорах ему помогали люди, которых в США связывают с Россией: экс-нардеп Андрей Артеменко и действующий – Андрей Деркач.

Какой проект Принс пытался продвинуть через Офис президента и в чем интерес российских спецслужб: тема дня от LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Влиятельное издание Time опубликовало большое расследование, в котором пишет, что Эрик Принс зимой прошлого года приезжал в Киев и вел переговоры по трем направлениям. Эти бизнес-планы подтвердили семь высокопоставленных источников. В распоряжении издания есть три документа, которые их подтверждают.

Первое – создание в Украине ЧВК и найм в нее ветеранов войны на Донбассе. Второе – строительство завода по производству боеприпасов. И третье – объединение топовых авиа и аэрокосмических компаний в консорциум, который "сможет конкурировать с Boeing и Airbus" и "принес бы $10 млрд доходов и инвестиций". В этот консорциум, по условию Принса, должно было войти предприятие МоторСич.

Принс еще с ноября 2019 года конкурирует за МоторСич с Китаем. Здесь его личные интересы сошлись с геополитическими интересами США, которые обеспокоены быстрым ростом китайской армии. По данным The Wall Street Journal, еще осенью 2019 года Принс лично инспектировал главный завод компании и "был впечатлен уровнем технологий".

СПРАВКА:



Принс близко связан с окружением экс-президента Трампа. Он "использовал контакты в Белом доме для заключения крупных сделок по всему миру", пишет Time. Уже почти 25 лет он создает и использует ЧВК, "собирая армии на Ближнем Востоке и в Африке, обучая коммандос на своей базе в Северной Каролине и развертывая силы безопасности по всему миру для Госдепа и ЦРУ".



В 2007 году наемники ЧВК Blackwater обстреляли площадь в Багдаде, убив 17 мирных жителей и ранив 20 человек, чтобы освободить дорогу для американского кортежа. В 2015 году суд в США приговорил одного из них к пожизненному заключению, трое получили сроки до 30 лет. Президент США Дональд Трамп в конце каденции в 2020 году помиловал осужденных.



На фоне скандала Blackwater потеряла контракт на $1 млрд на охрану американских дипломатов в Ираке. Но провела ребрендинг: превратилась в Academi и процветает.

23 февраля-2020 Принс провел деловой ужин в Киеве, на который пригласили внештатного советника президента – Игоря Новикова. Еще одна встреча с Новиковым состоялась в марте – партнеры Принса хотели узнать, "кто в Офисе президента блокирует сделку".

Летом 2020 года Принс встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Ермак подтвердил изданию Time, что такая встреча была, но от подробного комментария отказался. Но, как утверждает издание, после встречи с Ермаком украинские дела Принса пошли быстрее.

ОП якобы даже свел Принса с юрфирмой, которая работает на украинское правительство. Она разработала план по выводу МоторСич из китайской собственности. Сделку предлагалось аннулировать под предлогом того, что "китайцы плохо управляют заводом".

По другому плану планировалось поглощение ГП "Антонов". Вместе с МоторСич оно должно было войти в авиаконсорциум.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Со стороны Эрика Принса в переговорах участвовали "двое людей, связанных с Россией" – его партнеры экс-нардеп Андрей Артеменко и действующий нардеп Андрей Деркач.

Артеменко еще в 2017-м предлагал Трампу "мирный план" для Украины с отменой санкций США против России. В нем предлагалось провести "всеукраинский референдум" о передаче Крыма РФ в аренду на срок до 100 лет. После истории с мирным планом Артеменко лишили гражданства Украины, а в США его допросила команда спецпрокурора Мюллера. Артеменко рассказал, что "работал с Принсом в сфере авиаперевозок, перевозя все – от оружия до вакцин по миру". Сейчас он проживает в основном в США и "называет Принса боссом".

Деркача в США определяют как "активного российского агента". Как следует из расследования, Деркач "работал в авиастроении Украины после окончания элитной школы КГБ в Москве". Против Деркача в США введены санкции за вмешательство в выборы. Он под следствием.

Эта группа сомнительных персонажей работает на близкого союзника Трампа? Мне казалось, что это самое худшее, что Америка могла предложить, – бывший помощник Зеленского Илья Новиков

И Артеменко, и Деркач продвигали бизнес Принса в Украине.

"Это персонажи с очень однозначными связями со спецслужбами России", – говорит LIGA.net директор Центра исследования проблем национальной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, точно так же, как в деле Манафорта и черной бухгалтерии Партии регионов, российские спецслужбы используют свою агентуру в Украине как "прокладки" для ведения дел с теми американскими фигурами, контактировать с которыми напрямую рискованно.

"Типичная практика для спецслужб РФ. Россия культивирует свои агентурные возможности среди американских спецслужб. Чтобы скрыть перед контрразведкой США наличие оперативного интереса именно с российской стороны, они используют украинских политиков. Как целую сеть на территории Украины", – объясняет он.

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Принс очень близок к тому кругу политиков в Республиканской партии, в которой традиционно много симпатиков Путина, считает он.

В 2017 году, как сообщало издание Washington Post, Принс тайно встречался в ОАЭ с представителем ближнего круга Путина. Целью встречи якобы было установление тайного канала связи между Кремлем и президентом США Трампом. Пресс-секретарь Принса тогда уверял, что "встреча не имела никакого отношения к президенту Трампу".

"Я думаю, что россияне просто использовали бизнес-интересы Принса", – допускает Жовтенко. После скандала с Blackwater (расстрел мирной площади в Багдаде в 2007 году) он попал в неприяную историю, потом пересоздал новую ЧВК, пытался через Трампа договориться, чтобы американских солдат в Афганистане заменили на его наемников.

"И когда не вышло, Принс решил перейти в нишу полувоенных проектов в странах-партнерах США, – считает он. – К которым отнес и Украину. А россияне использовали его планы для того, чтобы через него и свою агентуру в Украине расширять сеть влияния на американскую политику".

ЧТО ДАЛЬШЕ. План Принса образца 2020 года в Украине не взлетел. После проигрыша Трампа на выборах президента шансов на свое ЧВК в Украине и часть украинской оборонки у него нет.

"При администрации Байдена США вряд ли поддержат проекты Принса в Украине. Ермак говорит, что правительство намерено национализировать МоторСич, а частные инвесторы, в том числе Принс, будут приглашены на участие в тендере", – резюмирует в статье Time.

Никакой ЧВК Принса в Украине не будет, уверен замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. "Да, в США некоторые лица были заинтересованы в этих проектах. В Украине они не нашли поддержки. Я думаю, слишком много было авантюрных предложений, в том числе и по ЧВК и ОПК", – сказал он LIGA.net.

Официально в Украине запрещена деятельность ЧВК. В Верховной Раде еще больше года назад был зарегистрирован законопроект о военно-консалтинговой деятельности. Но он лежит без движения, говорит LIGA.net автор законопроекта, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк: "Все на легализацию ЧВК забили".

Проект не принимают, чтобы не портить отношения с международными партнерами. "Канада, США, Франция резко против, – утверждает она. – Ко мне даже приезжали из французского посольства".

А отсутствие закона никому не мешает. ЧВК в Украине нелегально действуют и сейчас, просто под видом охранных фирм или военной охраны, говорит Василевская-Смаглюк: "На Подоле есть тренировочная база, в Славутиче. Набирают за границу людей – аж гай шумит".

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