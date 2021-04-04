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04.04.2021, 20:00
Армия РФ у границ Украины, метро по пропускам и череп "ужасного" динозавра: новости недели

Россия стягивает войска и танки к украинской границе, в Киеве ужесточают локдаун, Макрон и Меркель обсудили с Путиным войну на Донбассе, Украина ввела санкции против контрабандистов, Зеленский поговорил с Байденом, а в Патагонии нашли череп "внушающего ужас" динозавра. Обзор LIGA.net. 

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Россия начала стягивать военных и танки к украинско-российской границе

Иллюстративное фото: depositphotos.com

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. Он подчеркнул, что РФ под видом подготовки к учениям "Запад 2021" собирает армию возле границы с Украиной на севере, востоке и юге.

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По словам Хомчака, на 30 марта вдоль украинско-российской границы, а также на оккупированных территориях уже расположились 28 батальонных тактических групп противника, 14 бригад-полков и 28 000 военных РФ, а армейское присутствие в Крыму увеличилось до 32 700 военнослужащих.

На следующий день информацию главнокомандующего ВСУ подтвердили в США, высказав свою озабоченность в связи с этим. Представитель Пентагона заявил, что Россия не объявляла о каких-либо учениях в районе украинской границы. И это вызывает опасения, отметили в Минобороны США.

В свою очередь, в Кремле заявили об "обеспокоенности" тем, что Украины якобы "может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне". При этом, в тот же день Россия отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе, заявив, что не видит в этом необходимости.

Далее между украинской и американской стороной состоялось несколько важных разговоров.

31 марта глава штабов США генерал Марк Милли переговорил с главами генштабов Украины и РФ. Детали разговора остались тайной, но по сообщению американских военных, руководители штабов "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

В тот же день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба набрал госсекретаря США Энтони Блинкена, рассказав ему о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму и обсудив "направления усиления взаимодействия в сфере безопасности".

1 апреля в кабинете украинского министра обороны Андрея Тарана раздался звонок главы Пентагона Ллойда Остина. Министр обороны США заверил, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ". В тот же день США повысили уровень наблюдения армии в Европе.

Но изложили в США и альтернативную точку зрения. Например, экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер допустил, что Россия таким образом пытается переключить внимание своих граждан с внутренних проблем и новостей об осужденном оппозиционере Алексее Навальном на международные вопросы.

Тем временем, 3 апреля независимая группа российских расследователей сообщила о новых доказательствах переброски российской военной техники к украинским границам. Видео, снятые на месте событий, можно посмотреть здесь.

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, новости недели, санкции, владимир путин, киев, переговоры, рф, динозавр, череп, джо байден, локдаун
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