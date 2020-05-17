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17.05.2020, 20:00
Атака на сайт Зеленского, переговоры без Украины и исчезнувшая Луна: новости недели

В Украине ослабили карантин, между Германией и РФ прошли переговоры по Донбассу без Украины, Януковича заочно арестовали, у Зеленского выдвинули условия для выборов на Донбассе, хакеры атаковали сайт Офиса президента, а ученые объяснили, почему в 1110 году Луна исчезла с небосвода. Обзор LIGA.net.

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Кабмин ослабил карантин 11 мая и рассказал, что планируют открыть 22-го

Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

11 мая в Украине был ослаблен ряд карантинных мер, которые ввели из-за эпидемии коронавируса. 

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Разрешается:

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;

- посещение детских и спортивных площадок на улице;

- работа летних площадок кафе и ресторанов;

- работа магазинов, в том числе в ТРЦ;

- работа музеев и заповедников по решению собственника;

- работа стоматологических кабинетов и клиник;

- работа салонов красоты и парикмахерских;

- работа предприятий бытового обслуживания;

- тренировки спортсменов национальных сборных команд;

- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

- деятельность предприятий в сфере СМИ - точек продажи прессы, типографий, редакций и т.д.;

- кино- и видеосъемки, репетиции в театрах и цирках и концертных организациях (до 50 человек, без зрителей).

Также в Кабмине рассказали, что откроется после 22-го: 

- спортивные соревнования без зрителей;

- работу отелей - кроме хостелов, и без работы ресторанов и спортивных залов;

- проведение внешнего независимого оценивания в школах;

- работу общественного транспорта;

- работу детских садов.

Все, что разрешается, будет возможно только при выдерживании противоэпидемических мер - ношения масок, соблюдения дистанции, дезинфекции рук.

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, выборы на Донбассе, переговоры в берлине, арест Януковича
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