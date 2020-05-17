Атака на сайт Зеленского, переговоры без Украины и исчезнувшая Луна: новости недели

В Украине ослабили карантин, между Германией и РФ прошли переговоры по Донбассу без Украины, Януковича заочно арестовали, у Зеленского выдвинули условия для выборов на Донбассе, хакеры атаковали сайт Офиса президента, а ученые объяснили, почему в 1110 году Луна исчезла с небосвода. Обзор LIGA.net.
11 мая в Украине был ослаблен ряд карантинных мер, которые ввели из-за эпидемии коронавируса.
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Разрешается:
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;
- посещение детских и спортивных площадок на улице;
- работа летних площадок кафе и ресторанов;
- работа магазинов, в том числе в ТРЦ;
- работа музеев и заповедников по решению собственника;
- работа стоматологических кабинетов и клиник;
- работа салонов красоты и парикмахерских;
- работа предприятий бытового обслуживания;
- тренировки спортсменов национальных сборных команд;
- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- деятельность предприятий в сфере СМИ - точек продажи прессы, типографий, редакций и т.д.;
- кино- и видеосъемки, репетиции в театрах и цирках и концертных организациях (до 50 человек, без зрителей).
Также в Кабмине рассказали, что откроется после 22-го:
- спортивные соревнования без зрителей;
- работу отелей - кроме хостелов, и без работы ресторанов и спортивных залов;
- проведение внешнего независимого оценивания в школах;
- работу общественного транспорта;
- работу детских садов.
Все, что разрешается, будет возможно только при выдерживании противоэпидемических мер - ношения масок, соблюдения дистанции, дезинфекции рук.
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