"Азаровская" налоговая система, скандал ГБР и новая одежда в 3DLook. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 9 июля. Температура от +12 до +22, курс доллара 26.86

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Интервью о необязательном в Украине - о налогах

Наш корреспондент Сергей Шевчук сделал первое интервью с новым главой Налоговой Алексеем Любченко. Что могут прочитать налогоплательщики между строк? Налогов очень хотят собрать больше и сделать это быстро, поэтому пойдут к крупному бизнесу. Заодно фискализировав мелкий и микро бизнес. Что делать после - не знают. То есть концептуально налоговая система у нас останется прежней - "азаровской". Это плохая новость для каждого: без упрощающей бизнесу жизнь налоговой реформы не будет экономического роста. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Венедиктова и руководство ГБР регулярно дают указания". Интервью следователя – за минуту

Новый скандал. Следователь по делам Порошенко заявил о давлении на него со стороны власти. Следователь рассказывает всю кухню ГБР. Объясняет, почему дела против пятого президента необходимо закрывать, как устроена система "правосудия". Очень интересное лето. Ни дня без скандала. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Вагиф Алиев купил "Книжный рынок" на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

Есть две вероятности. Первая: один из крупнейших столичных девелоперов Вагиф Алиев купил книжный рынок на Петровке и не будет с ним ничего делать. Пусть себе работает, как сейчас. Вторая: Алиев купил книжный рынок, чтобы снести его и построить еще один торговый центр. Какая из них более реальна? Торговцы, которые работают на рынке уверены во втором варианте. Мэр Киева Виталий Кличко говорит о первом. А вы как думаете? Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Узнать размер одежды по фото. Украинское приложение 3DLook привлекло еще $1 млн

Украинский стартап 3DLook привлек $1 миллион в очередном раунде инвестиций. Найти деньги компании помогла пандемия - разработка 3DLook позволяет примерить на себя новую одежду и подобрать размер с помощью фото. Из-за коронавируса во многих магазинах не работают примерочные, поэтому решение от украинской компании стало особенно актуальным. Уже после начала пандемии стартап заключил несколько контрактов с ритейлерами из США и Западной Европы, а сейчас расширяет свой офис в Нью-Йорке. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.