"Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине

Россия хочет создать двухмиллионную армию, говорят в украинской разведке. В ближайшие дни она может объявить о мобилизации еще 500 000 человек, что позволит ей создать стратегические резервы.

"Это не означает, что их всех бросят в Украину, – объясняет LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. – Это будет огромный банк людей, которых можно постоянно выдергивать и посылать в обескровленные или потрепанные части в Украине".

Сможет ли Россия собрать армию в 2 млн, сколько для этого нужно оружия, как ответит Украина – в коротком разборе LIGA.net.

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ЧТО УЗНАЛА РАЗВЕДКА

Россия пытается создать армию из 2 млн личного состава, считают в Главном управлении разведки Минобороны. Там не исключают, что в ближайшие дни РФ объявит о новой волне мобилизации.

Если во время осенней волны Кремлю удалось поставить под ружье минимум 300 000 россиян, то сейчас могут призвать еще 500 000, в том числе жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Это позволит России создать стратегические резервы, считают в ГУР Минобороны Украины.

ФСБ негласно уже запретила выезд всех военнообязанных из страны, в оккупированном Крыму подготовили списки новых рекрутов, а для многодетных отцов в России отменили отсрочку.

Также РФ готовит учебные центры, говорят разведчики. В последнее время роль тренировочной базы для захватчиков играет Беларусь.

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Параллельно Кремль продолжает сжигать предыдущую волну мобилизованных. Под Бахмутом и Соледаром заключенных волнами гонят на украинские позиции, а в Макеевке в новогоднюю ночь одним ударом HIMARS были уничтожены десятки или сотни мобилизованных.

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ДВУХМИЛЛИОННАЯ АРМИЯ РФ

Сообщение ГУР не означает, что Россия мобилизует 2 млн, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. ВС РФ в 2021 году состояли почти из 1 млн военных разных видов войск, а в 2022-м увеличивались за счет мобилизованных. В конце года было заявлено о планах расширить их до 1,5 млн и сейчас планируется призвать еще 500 000.

Призыв полумиллиона не будет одномоментным, отмечает эксперт. О возможностях России обрабатывать новых рекрутов можно судить по сентябрю-январю: РФ набрала порядка 450 000 человек (300 000 мобилизованных и примерно 150 000 призывников) за почти полгода.

"Армия из двух миллионов – это в потенциале. ГУР говорит об их желаниях, а не о том, что это завтра произойдет, – рассказывает LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. – Это и технически невозможно. Мобилизовать 500 000 – это вопрос не одного месяца и даже не двух месяцев".

Россия вряд ли сможет укомплектовать из мобилизованных полноценные подразделения, считает Катков.

Например, для самого бюджетного варианта – мотострелкового полка с 2100 военных – нужны 102 БМП, 31 танк и много грузовиков.

Соответственно, в случае с 500 000 это число умножается на 238.

"Они наращивают живую силу, поскольку не могут создать необходимое количество штатных подразделений, – уверен Катков. – Эффективность условной мотострелковой дивизии с полным штатом – один показатель. Пехотная дивизия по образцу Второй мировой – другой".

Стратегический резерв означает, что всех мобилизованных не бросят сразу на войну в Украину, говорит Левин. По его предположению, это будет своего рода огромный "банк людей", которых будут выдергивать, чтобы залатать потрепанные части. "То есть если подразделение несет потери, то вы просто берете из этого стратегического резерва людей и сразу в него посылаете", – объясняет аналитик.

По его словам, сложно понять – как на новую волну мобилизации отреагирует российское общество. Но протесты и даже стрельба в одного из военкомов во время осенней волны результата не дали, а желающих сбежать – выпускали из страны. Сейчас же у России уже есть выстроенный карательный механизм, чтобы мобилизацию обеспечить.

"Этот карательный механизм позволяет бить дубинкой по голове того, кто не хочет идти воевать, – говорит Катков. – Затем за несколько суток выносят судебное решение – и этот человек отправляется в тюрьму, где его уже ждет Пригожин из ЧВК Вагнера. Система отточена полностью".

Мобилизация также не решит проблем армии России со связью, командованием и логистикой, говорит Левин. Только усилит.

КАК МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ УКРАИНА

Украина хочет сорвать планы России, но готовится встречать любые ресурсы оккупантов, заверяет президент Владимир Зеленский. В Минобороны пока не планируют массово призывать украинцев.

Россия мобилизацией может преследовать несколько целей – попытаться переломить ход войны или загнать ее в глухой угол.

"Они ищут способы переломить ход войны, но по большому счету это все просто затягивает войну очень надолго", – считает Левин.

Планы России расширить армию не означают, что Украине надо поступить симметрично, уверен он. У Украины с населением до 40 млн населения нет шансов сражаться со 140-миллионной Россией.

"Подход должен быть асимметричным – с упором на качество, – объясняет Левин. – Это новые виды вооружений, боеприпасы, новые средства разведки и самое главное – средства дальнобойного поражения. Этого нужно очень много, чтобы перемалывать такую огромную живую массу".

Катков напоминает: министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупреждал, что Украине не стоит измерять противостояние линейно и стремиться к аналогичному с Россией числу оружия и людей.

Такую помощь западные партнеры оказать не могут.

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Во времена холодной войны НАТО никогда не стремилось ответить на условные советские 50 000 танков своими 50 000, объясняет главред Defense Express. Это же касается и личного состава.

"Превосходство над врагом достигается не за счет количества. А за счет качества оружия, дальности обнаружения, управления, – объясняет он. – Весь комплекс времен холодной войны лег в основу современных армий НАТО. И Украина сейчас это эффективно демонстрирует".

И партнеры начинают снабжать Украину качественно новым оружием. С начала года они пообещали "убийцу танков" Bradley M2, БМП Marder и бронетехнику. А танки Leopard – ожидают зеленого света от Германии.

Новым импульсом к усилению ВСУ может стать и встреча партнеров по коалиции Рамштайн. Она состоится уже на этой неделе – 20 января.

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