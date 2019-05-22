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22.05.2019, 01:26

Банковая 95. Что нужно знать о команде Зеленского

Банковая 95. Что нужно знать о команде Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

В новой Администрации президента нашлось место юристу Коломойского и товарищам по Кварталу 95

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Помимо указа о роспуске парламента 21 мая запомнится и другим памятным событием. Президент Владимир Зеленский издал свои первые кадровые указы. Теперь в Администрации президента будут люстрированный юрист Коломойского, чиновник времен правительства Николая Азарова и сын депутата от УКРОПа. Что еще нужно знать о самых доверенных лицах нового президента – коротко на LIGA.net.

Андрей Богдан - Глава Администрации президента. 42-летний юрист из Львова. До 2007 года работал в юридической сфере. В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока Наша Украина – Народная самооборона, а в 2014 году – по спискам партии Блок Петра Порошенко Солидарность. В 2018 году закон о "партийной диктатуре" не позволил Богдану стать нардепом по списку БПП. Он пытался обжаловать это решение, однако безуспешно.

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С декабря 2007 года работал замминистра юстиции и обеспечивал реализацию государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией. В 2010-2011 и 2013-2014 годах работал в правительстве Николая Азарова правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, из-за чего подпадает по действие закона о люстрации. Богдан же считает, что его новая должность главы АП не относится к госслужбе, поэтому он, как человек, попавший под люстрацию, может ее занимать.

В 2014 году стал внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Во время президентской кампании-2019 работал советником Зеленского по юридическим вопросам.

Сергей Трофимов – первый замглавы АП. Исполнительный продюсер Квартала 95, сотрудничает со студией с 2005 года. Информации о Трофимове в свободном доступе практически нет. В апреле 2019 года программа Bihus.Info обнародовала расследование с якобы перепиской членов команды Зеленского. Согласно переписке, Трофимов обсуждал с Александром Корниенко свое возможное назначение главой АП.

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Юрий Костюк – замглавы АП. Сценарист Квартала 95. Писал сценарии к сериалам и фильмам студии. В частности, приложил руку к написанию таких кинопроектов, как Слуга народа, 8 новых свиданий, Любовь в большом городе 3 и Сваты 5. До попадания в Квартал играл в КВН. "Если говорить о моей роли - это креатив, медиа, то есть все, где требуется фантазия", - рассказал о себе Костюк в интервью УП.

Руслан Рябошапка – замглавы АП. Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в 2016-2017 годах. До этого с 2014 года – замминистра юстиции. В 2010 году был назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабинета министров Николая Азарова. В 2011-2013 годах - замдиректора департамента юридического обеспечения секретариата правительства. В 2001 году, в возрасте 24 лет, стал замдиректора департамента в Минюсте, после чего до 2010 года работал в министерстве на разных должностях.

Кирилл Тимошенко – замглавы АП. Основатель компании GoodMedia, известной благодаря политической и социальной рекламе. В 2014 году его продакшн организовывал трансляцию инаугурации Петра Порошенко. В том же году вышел фильм производства GoodMediа "Битва за Днепр", героями которого стали Игорь Коломойский, Борис Филатов и Геннадий Корбан. В январе 2019 года на телеканале Прямой вышел документальный фильм-пиар о нардепе Игоре Кононенко, снятый продакшном Тимошенко. В 2015 году баллотировался в Киевский городской совет по списками партии УКРОП. Его отец – депутат Днепропетровского областного совета от УКРОПа.

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Сергей Шефир – первый помощник президента. Продюсер и сценарист Квартала 95. Играл в КВН, а также писал для команд Высшей Лиги в Москве. В середине 90-х вместе со старшим братом Борисом заметили молодого Зеленского и позвали его в команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», которая в итоге стала чемпионом Высшей лиги. В 2003 году братья Шефиры и Зеленский решили создать студию Квартал 95.

Андрей Ермак – помощник президента. Кинопродюсер и юрист-международник. Основатель и CEO "Международная юридическая компания". Более 20 лет работал в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Его компания юридически сопровождает телеканалы, медиагруппы, кино- и телепродакшн. Также Ермак – основатель Garnet International Media Group, которая также занимается продакшном, продюсерской и дистрибьюторской деятельностью.

Руслан Стефанчук – представитель президента в Раде - советник. Идеолог штаба Зеленского на президентских выборах. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

Михаил Федоров – советник президента. Куратор избирательной диджитал-кампании Зеленского на выборах. Отвечает в команде Зеленского за построение пула собственных медиа – самого большого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов.

21 мая на сайте президента был опубликован указ №309 о назначении замглавы АП Елены Зеркаль - замминистра иностранных дел по европейской интеграции. Однако после полуночи указ пропал с сайта главы государства. По данным СМИ, Зеркаль отказалась от должности.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Владимир Зеленский, елена зеркаль, ап, администрация президента, руслан рябошапка, Сергей Шефир, сергей трофимов, Кирилл Тимошенко
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