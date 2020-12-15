Байден избран президентом США, Pornhub удалил видео. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Pornhub удалил большую часть всех видео на сайте

Крупнейший порнографический сайт pornhub заблокировал большую часть контента. Доступно только 2,9 млн роликов из 13,5 млн. Зачем писать о такой ерунде? Это отличный пример, как качественная журналистика делает мир справедливее. В начале декабря в New York Times вышла статья Children of Pornhub, рассказывающая как политика порноресурса ломает жизни подростков. Интимные видео часто загружают на сайт без согласия участников. И удалить их потом почти невозможно. Представьте, что переживают подростки, ставшие благодаря озлобленным и мстительным партнерам порнозвездами школы. И таких кейсов тысячи. Часть из них стоила человеческой жизни. Pornhub потребовалась всего неделя после выхода материала, чтобы поменять политику и ещё пару дней чтобы заблокировать все видео от непроверенных пользователей. Хорошо сделанная журналистская работа имеет значение. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов

Коллегия выборщиков отдала кресло президента Джо Байдену. Более 300 голосов. Одна из надежд конспирологов рухнула: мол, выборщики могли и за Трампа проголосовать. Но неожиданностей не случилось. Теперь 6 января итоги голосования выборщиков опубликует Конгресс, а 14 января – инаугурация Байдена. Но у Трампа еще месяц полномочий. И есть предчувствие, что просто так, играя в гольф, он это время не проведет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life

Застуда чи таки COVID-19? Наскільки ми можемо самі це відрізнити, пояснює лікарка

Питання, яке турбує зараз мільйони українців: як знати, що я підхопив застуду, а не ковід? З проханням це пояснити ми звернулися до доказової лікарки, і ось що важливо знати. Більше за лінком.

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