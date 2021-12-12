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12.12.2021, 20:00
Байден-Путин, фейк ФСБ об атаке Украины и загадка на обратной стороне Луны: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Байден провел переговоры с Путиным, а затем созвонился с Зеленским, оккупанты запустили фейк об атаке Украины, Шольц стал канцлером Германии, США ввели санкции против Портнова и Тупицкого, по США пронесся разрушительный ураган, а китайский луноход сфотографировал загадочный объект на обратной стороне Луны. Обзор LIGA.net.

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Байден провел переговоры с Путиным по Украине. Затем созвонился с Зеленским

Байден_Путин

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. 

LIGA.net вела хронику этого события.

Во время двухчасовых переговоров с Путиным Байден ясно дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказали в Белом доме.

Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять соответствующие меры. США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили вопросы стратегической стабильности, хакерских атак, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Кремль изложил свою версию итогов переговоров.

После переговоров Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России. Это возмутило страны восточной Европы. 

9 декабря состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Байдена. Он длился полтора часа. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса, и власти готовы обсуждать их в разных форматах.

Главы государств также предметно обсудили пути поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

Особое внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает Северный поток-2 исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.



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Теги: владимир путин, Андрей Портнов, джо байден, Александр Тупицкий, обратная сторона луны
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