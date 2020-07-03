Почему произошел скандал между Вооруженными силами и Госбюро расследований, что такое клистроны и зачем покупать их в России во время войны

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к военным ракетчикам с обысками и изъяли семь клистронов - приборов, без которых не могут работать радары. Воздушные силы ВСУ обвинили ГБР в подрыве обороноспособности страны и потребовали вернуть изъятое оборудование. Минобороны опасается, что после обысков могла произойти утечка секретной информации.

Почему произошел скандал между ВСУ и ГБР, что такое клистроны и зачем покупать их в России - разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Следователи ГБР 1 июля провели обыски в 96-й зенитной ракетной бригаде (часть А2860, Киевская область). При этом они изъяли семь клистронов, это сверхвысокочастнотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300. Разрешение на обыск дал Хмельницкий районный суд. Аналогичные обыски прошли еще в двух частях в Одесской и Херсонской области.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что следователи расследуют "существенные нарушения в закупках клистронов". Но в постановлении суда нет ни слова об их изъятии, а только об "осмотре воинских частей и подчиненных им зенитных ракетных дивизионов".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным журналиста Юрия Бутусова, ГБР в ракетных бригадах искало компромат на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Клистроны для С-300 можно приобрести только в России, и это старая проблема. В 2014-м году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300.

"Клистрон - это элемент, без которого система противо-воздушной обороны не будет работать. Это основа, вычислительные возможности ПВО. Но в Украине они не производятся. Есть только предприятия, которые могут их восстанавливать", - рассказал LIGA.net военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Единственным поставщиком клистронов может быть Россия, с высокой вероятностью - по контрабандным каналам, говорит он: "В России это концерн Алмаз Антей. Они уже перешли на новые системы С-400. Но у россиян есть и системы предыдущего поколения. И запасные части к ним. Плюс есть списанные системы, в которых есть клистроны. В любом случае, Россия - единственный источник. Никуда от этого не денешься".

Белесков говорит, что закупка военной техники или лопастей, запчастей для вертолетов через третьи компании в стране-агрессоре - не новая тема: выживали как могли в условиях войны. "Практика есть... Мы никуда от этого не денемся, пока не заменим всю свою старую систему ПВО. То, что их закупали в России даже в условиях войны - это не новость. Больше негде", - считает он.

СПРАВКА. Клистрон - это такая высокочастотная лампа, объясняет завкафедрой информационных технологий и моделирования КЭИ КНЭУ Игорь Шелевицкий. Она может генерировать и усиливать электромагнитные колебания с частотой в гигагерцы и высокой мощностью. Это тонкое и сложное вакуумное устройство, которое требует надлежащего обращения, чтобы оно оставалось рабочим и надежным.

"Я не понимаю, зачем изымать клистрон из боевого комплекса. Чтобы сверить серийный номер и сообщить России? Чтобы их контрразведка установила каналы, по которым прибор получили в Украине? Зачем забирать клистроны с собой? Какие условия транспортировки и хранения, что именно с ними делали и в каком состоянии вернули? Как это повлияло на характеристики и надежность прибора? Я уточню, что без клистрона радар мертв. Просто груда металла. И ракеты не полетят", - написал Шелевицкий у себя в Facebook.

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В погоне за делами Порошенко ГБР могло поставить под угрозу обороноспособность страны.

"Складывается впечатление, что это чья-то спланированная акция", - заявили в командовании Воздушных сил ВСУ после обысков и изъятия клистронов. - Особенно это странно в условиях, когда Россия на границе с Украиной враг разворачивает огромные группировки войск в рамках масштабных военных учений Кавказ-2020, где неприкрыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину.

Через несколько часов командование Воздушных сил ВСУ снесло этот пост со своей страницы в Facebook.

ЧТО ДАЛЬШЕ. После скандала с ВСУ в ГБР сообщили, что вернули изъятые клистроны. Руководство ГБР обещает расследовать инцидент и дать оценку действиям своих сотрудников. Должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от должностей. Киевский офис ГБР забрал себе материалы уголовного производства у территориального управления г. Хмельницкий.

Открыто дело по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ (ч.3 ст.365 УК).

Президент Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен действиями ГБР по вмешательству в деятельность Воздушных сил, потому что они прямо влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства Украины. Он требует от руководства СБУ и ГБР немедленно дать им правовую оценку и принять меры, чтобы минимизировать возможные последствия. Какие - не уточнил.

Сегодня в Верховной Раде министр обороны Андрей Таран не исключил утечки секретной информации после обысков. "Несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели, во-первых, к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, во-вторых, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной", - сказал министр.

Таран не уточнил, к кому могла попасть секретная информация, - "это вопрос к Службе безопасности Украины".

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