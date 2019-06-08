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08.06.2019, 14:32

Без пеньков, но с шаурмой. О чем Зеленский говорил с журналистами

Без пеньков, но с шаурмой. О чем Зеленский говорил с журналистами - Фото
Фото: Facebook Сони Кошкиной

Встреча не анонсировалась публично, была в формате оффрекордс и продолжалась около четырех часов

Вчера, 7 июня, президент Владимир Зеленский в резиденции Залесье провел неформальную и закрытую встречу с представителями СМИ. Встреча не была анонсирована официально для широкой публики: как проходила и о чем говорили можно судить только из постов журналистов в социальных сетях. Зеленский на встречу LIGA.net не позвал. Тем не менее мы собрали все, о чем рассказали коллеги у себя в соцсетях. Самое интересное - коротко.

Встреча, по словам самих представителей СМИ, была в честь Дня журналиста, и продолжалась около четырех часов. Гости и президент разместились на креслах-мешках, к столу подавали вино, фрукты и шаурму. На встречу с Зеленским пришли журналисты изданий Гордон, Левый берег, Детектор медиа, Цензор.нет, Страна.ua, Интерфакс-Украина, Главком, телеканалов NewsOne, ZIK и других общенациональных телеканалов. Всего - около 20 журналистов.

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Главный редактор издания Гордон отметила "неожиданное место" встречи и зеленую шаурму.

Заместитель шеф-редактора Детектор медиа сообщила, что разговор был оффрекордз - не под запись - "о ситуации в стране и его (Зеленского - ред.) глазами и планы".

Шеф-редактор Детектор медиа сообщила, что на встрече были практически все сотрудник Администрации президента.

Журналист издания Цензор.нет отметил, что после встречи "скептицизма и тревоги не убавилось".

Генпродюсер телеканала ZIK отметила, что говорили, в том числе, о создании "эффективной модели информационного поля Украины".

Журналистка издания Страна.ua cообщила, что было "прикольно" и это издание, по словам Олеси Медведевой, входит в "топ-3 сайтов, которые регулярно читает Зеленский".

Журналист программы Схемы поприветствовал такой формат общения президента с представителями СМИ, добавив, что те, кто "ползал перед Порошенко, пытаются зарекомендовать себя и перед Зеленским".

Корреспондент Радио Свобода Кристофер Миллер рассказал, что во время встречи Зеленский показал журналистам фильм, который он снял на Банковой в здании АП.

"Он (Зеленский – ред.) пригласил около 20 журналистов, включая меня, в резиденцию для длинного разговора офф-рекорд, который прошел в траве, а все мы сидели на разноцветных креслах. Позже мы пили вино, поедали шаурму и прогуливались гостевым домиком, где Фидель Кастро однажды останавливался в советское время. Неплохой способ провести вечер пятницы. Если бы только не офф-рекорд…Но пальцы скрещены", - написал Миллер.

Журналист Виталий Портников раскритиковал согласие журналистов выполнить "странное требование" администрации Зеленского не разглашать сказанное на встрече.

"Коллеги, я прекрасно понимаю, что Владимир Зеленский, который всю жизнь проработал на олигархических телеканалах, не уважает свободные медиа. Но мы должны заставить  этого человека ее уважать…", - написал он в своем Telegram.

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Теги: Владимир Зеленский, журналисты
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