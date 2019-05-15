Без Порошенко. Как Зеленский изменит внешнюю политику Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко скоро покинет офис на Банковой, где последние пять лет находился главный центр внешней политики страны. Кому после инаугурации Владимира Зеленского принимать эстафету международных отношений - в материале LIGA.net.

ДИПЛОМАТИЯ - ЭТО Я

По мнению главы парламентского комитета иностранных дел Анны Гопко, Порошенко был главным дипломатом Украины, концентрируя в своих руках большинство международных связей. Но также был круг дипломатов, на которых он опирался в первую очередь. Это замглавы АП Константин Елисеев, глава МИД Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый.

По информации LIGA.net от собеседника в АП из топ-руководства и еще одного политконсультанта Банковой, Елисеев был ближайшим человеком, которому доверял Порошенко в международной политике. В окружении Елисеева LIGA.net рассказали, что последний год дипломат, например, активно вел переговоры, убеждая партнеров, что получение томоса об автокефалии не расколет, а наоборот усилит государственность Украины.

"Еще один ближайший дипломат к Порошенко в его офисе - руководитель департамента внешней политики и евроинтеграции АП Игорь Жовква", - рассказал LIGA.net замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Жовква постоянно сопровождает вице-премьер-министра Степана Кубива, назначенного в Кабмин по "президентской квоте", в визитах за границу. Кубив активно постит фото с конференций вместе с Жовквой в Facebook. Дипломат принимает участие в переговорах Порошенко на высшем уровне. Например, в переговорах главы государства с Ангелой Меркель в Мюнхене.

Кроме того, еще один замглавы АП, недавно уволившийся, Алексей Филатов по поручению Порошенко вел переговоры с донорами о правилах отбора судей в Антикорсуд, рассказал LIGA.net собеседник в гражданском секторе, участвовавший в переговорах.

"Центром принятия внешнеполитических решений была Администрация, и нельзя сказать, что это были хорошие решения. К сожалению, традиции замыкать процессы на одного-двух человек, соблюдать иерархию и скрывать часть информации - живы в украинской дипломатии", - констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований Капитоненко.

Международник Белесков утверждает, что МИД зачастую отводилась роль исполнителей. В иерархии Порошенко, говорит Гопко, Елисеев был влиятельней главы МИД Климкина. Гопко приводит пример перевеса в сторону АП: у Климкина несколько лет отсутствует первый зам и она не слышала, что бы глава МИД хотел его назначить.

Тем не менее за Климкиным - огромный пласт работы. То, что на поверхности: он лично завлекал в Украину и возил на передовую в Донбасс министров иностранных дел стран ЕС, сокращая дистанцию в настроениях еврочиновников от "санкции против РФ не помогут Украине" до "давайте их усиливать" (читайте наш текст "Третья мировая война уже началась" за 2017 год).

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев из президентской команды считает, что за пять лет их команде во внешней политике удалось достичь семи успехов:

- Ассоциация и свободная торговля с ЕС, Канадой и Израилем;

- Безвиз (украинский паспорт стал одним из самых влиятельных);

- Создание коалиции за санкции против России;

- Успешные действия в Совете Европы и ООН;

- Политическое и военное сотрудничество с НАТО;

- Частичное разблокирование Украиной поставок оружия после эмбарго;

- Продолжение двухпартийной поддержки Украины в США.

Капитоненко подчеркивает, что большая часть дипломатов, назначенных при Порошенко, останутся работать при следующем президенте и продолжат строить карьеру.

КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО. КТО БУДЕТ ГЛАВНЫЙ ДИПЛОМАТ

Александр Данилюк сейчас возглавляет международное направление избранного президента, подтвердил LIGA.net спикер команды Дмитрий Разумков. При этом в пресс-службе традиционно не ответили, кто претендует на должности ключевых дипломатов в МИД и АП.

Из собственных источников в окружении Зеленского LIGA.net удалось выяснить, что Данилюк не только возглавляет международный блок, но и практически является единственным, кто его полноценно ведет. Данилюк от имени Зеленского уже провел десятки встреч на разных уровнях. Например, он как представитель избранного президента встречался с министром энергетики США Риком Перри, где обсуждал сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.

"Международка у нас строится просто: Данилюк формирует позицию и никого не слушает, а ему особо не перечат", - объяснил LIGA.net один из собеседников в окружении Зеленского. Это, добавляет собеседник, связано с отсуствием опыта и связей у других соратников Зеленского.

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Появление Данилюка помогло Зеленскому наладить общение с иностранными послами, представителями МВФ и Мирового банка, рассказал LIGA.net еще один собеседник в окружении избранного президента. Во время президентской кампании команда испытывала проблемы в коммуникации с западными дипломатами, а в прессу попадали анонимные цитаты послов, разочарованных общением с Зеленским.

Несмотря на то, что за Данилюком закрепилось международное направление, в интервью LIGA.net он подчеркнул, что должность главы МИД ему не интересна.

Ряд СМИ сообщили, что Климкину в команде Зеленского предлагали остаться на посту главы МИД. Министр подтвердил LIGA.net, что встречался с Зеленским: "Он меня спросил о планах. Я сказал, что у меня другие планы, в том числе политические". "Я сказал, что считаю правильным подать в отставку, но готов помогать где и когда будет необходимо", - добавил министр.

Ближайшие соратники Данилюка по этому направлению: депутат Сергей Лещенко, экс-член НАПК Руслан Рябошапка и экс-министр Минэкономразвития Айварас Абромавичус. Но они лишь изредка принимают участие во встречах с послами и сопровождают его иностранные визиты.

Данилюк вместе Рябошапкой и Иваном Бакановым сопровождали Зеленского на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В интервью LIGA.net Данилюк рассказал, что это он организовал встречу с Макроном, а недавно Рябошапка с экс-министром финансов также провели переговоры в Брюсселе с советниками глав Еврокомиссии и Европейского совета. И выступили перед послами стран ЕС. Рябошапка в комментарии LIGA.net отметил, что участвовал в визите как антикоррупционный эксперт. Его участие не означает, что он претендует на должности, связанные с внешней политикой.

Собеседники в Верховной Раде в руководстве парламентского комитета по иностранным делам полагают, что международная политика как направление у Зеленского "еще не родилась", потому что отдельные заявления по Донбассу или реакцию на раздачу российских паспортов нельзя назвать полноценной политикой.

По информации LIGA.net из окружения Зеленского, эти заявления были согласованы с Климкиным. Министр заявил, что готов обеспечить поддержку Зеленскому для сохранения курса на евроатлантическую интеграцию. Ранее журналиты фиксировали переписку Сергея Лещенко с министром Климкиным и потом - Зеленским. Скорее всего, коммуникация происходит именно через депутата.

Член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук в первую очередь хочет услышать от президента не имя министра МИД и не отдельные шаги по Донбассу или освобождению заключенных, а полноценную стратегию в отношении оккупированных территорий - стратегический документ на 20 лет. Из этого плана должен вырасти среднесрочный план для министерства, содержащий ответы не только о ЕС и НАТО, но и о возрастающей роли Китая, о сотрудничестве с различными регионами мира.

РИСКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Переходной период могут использовать враги. Больших рисков проиграть позиции на международной арене при смене президентского офиса постпред Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба не видит. Ими могли бы стать восстановление россиян как полноценных членов ПАСЕ или снятие (ослабление) европейских санкций.

"Россия продолжит шантажировать ПАСЕ окончательным выходом из организации взамен на восстановление права голоса, но так этого и не сделает - ей не выгодно. А снятие европейских санкций с РФ невозможно, пока у Германии принципиальная позиция: их можно снять после выполнения Москвой минских соглашений", - напоминает международник Белесков.

Но риски переходного периода все же не стоит игнорировать. По мнению Кулебы, оппоненты могут воспользоваться периодом вхождения в должность руководителей МИД и АП, чтобы навязывать Украине ложные шаги. Чтобы этого не произошло, считает Кулеба, новой команде стоит "дважды сверяться" с тем, что было до них.

Неработающая Верховная Рада. Без эффективного парламента, принимающего законы, Украина не сможет продолжить имплементацию дорожной карты ассоциации с ЕС и реформировать армию по стандартам НАТО. Соответственно, предметного разговора с Западом о дальнейшей интеграции не получится, констатирует Белесков, отношения станут инертными. При таком сценарии президент сможет лишь заявлять о наличии стратегического партнерства с США и ЕС.

"Позиция наших партнеров на Западе простая - ждем формирования команды, а дальше все зависит от вас. Чем больше вы будете работать над реформами, тем больше мы готовы вам помогать", - передает Белесков позицию коллективного Запада. И добавляет, что ЕС тревожит, как Зеленский собирается сотрудничать с Радой.

В случае роспуска парламента временной лаг на досрочные выборы и приход другого правительства также на несколько месяцев поставит на паузу любые подвижки в международных отношениях. "Поэтому первые полгода мы будем наблюдать полную инерцию в отношениях - вплоть до формирования нового правительства, что случится ближе к Новому году", - считает Белесков.

Дипломатическая служба без реформ. Президенту Зеленскому придется обходиться существующими кадрами дипломатической службы, считает международник Капитоненко. По его оценке, больше всего проблем возникнет со средним звеном МИД (руководителями департаментов министерства). Власть совершала попытки привлечь международников на госслужбу, рассказывает он в комментарии LIGA.net, но в Украине дипломатия стремительно теряет привлекательность. "Специалисты в стране есть, а работать на государство не хотят. Тем более, в области внешней политики их не так много", - говорит он.

Главными задачами во внешней повестке Украины опрошенные эксперты, дипломаты и депутаты считают назначение опытного министра с определенной свободой действий от президента в кадровой политике и способах достижения поставленных целей, разработка долгосрочной стратегии против агрессивной Москвы, решение проблем с ближайшими соседями на Западе – Венгрией и Польшей и долгосрочное противодействие Северному потоку-2.



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