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25.03.2019, 18:33

Битва за результат. Как оппозиция объединяется против Порошенко

Битва за результат. Как оппозиция объединяется против Порошенко - Фото
Коллаж - LIGA.net

Тимошенко убеждает Гриценко создать единый штаб для подсчета голосов. Зеленский - пока в стороне

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Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко ведут переговоры о едином штабе по подсчету голосов. Зачем это им надо и почему Владимир Зеленский не спешит в этом участвовать - в материале LIGA.net.

Коалиция против Порошенко

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Из-за опасений не досчитаться голосов, Тимошенко предложила рейтинговым кандидатам демократического лагеря - Зеленскому и Гриценко - комплекс мер по защите результатов. Во-первых, организовать совместный штаб по параллельному подсчету голосов. Во-вторых, договориться выступать с совместными заявлениями для прессы. Параллельный подсчет голосов нужен для обращения в суд в случае фальсификаций, говорит эксперт Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко. Депутат Батькивщины Алена Шкрум отмечает, что также важно, чтобы не только Батькивщина говорила о нарушениях, но и другие участники выборов.

В штабе Зеленского отказались от предложений Тимошенко, хотя голоса шоумена первыми могут пострадать от нарушений. "Между нами нет координации и вряд ли предвидится", - сообщил LIGA.net один из ключевых людей в команде Зеленского. Технолог из окружения шоумена сетует, что соперники начали переманивать членов комиссий, и якобы наиболее сложная ситуация у Зеленского в Киеве.

С Тимошенко готов сотрудничать для защиты результатов Анатолий Гриценко. О встречах двух лидеров по поводу совместной работы LIGA.net рассказала депутат Алена Шкрум из фракции Тимошенко. "Гриценко - непредсказуемый. Неизвестно согласится ли он участвовать в такой координации, но Юлия Владимировна уже предложила помещение под общий координационный штаб", - прокомментировала она.

У Гриценко также подтверждают факт переговоров с Тимошенко, а также с Зеленским. Но глава штаба Гриценко Виктор Чумак отказался раскрывать их суть, объяснив это осторожностью. "Переговоры ведутся. Пакт о ненападении есть, но о совместном штабе речь не идет", - сказал он LIGA.net. Шкрум добавила: на этой неделе состоятся финальные переговоры. В штаб также могут войти представители Руслана Кошулинского, Виктора Бондаря и Романа Бессмертного, говорит депутат Батькивщины Сергей Соболев.

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Параллельный подсчет. Как это будет

Параллельный подсчет голосов проводят все основные кандидаты в президенты. Но организовать его самостоятельно Тимошенко, Гриценко, Зеленский не смогут. По данным ОПОРы, Тимошенко не хватает около тысячи человек в участковых избирательных комиссиях (покрытие - 97% от числа избирательных участков), Гриценко - двух тысяч (94%), Зеленскому – около пяти тысяч (84%). В Батькивщине с цифрами не согласны. Соболев заявляет, что людей хватает и партия сможет сама все посчитать.

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Параллельный подсчет будут осуществлять и волонтеры из организации Электронная демократия, создавшие сервис Е-vybory. Меморандум с организацией подписали на прошлых выборах: Самопомощь, Сила людей, Демальянс, УКРОП, Гражданская позиция, а также Комитет избирателей Украины. Сами волонтеры говорят, что денег ни у кого не берут и гранты не просят. Создатель сервиса Владимир Фльонц объяснил LIGA.net суть работы системы: "Фото протоколов с участков загружаются в систему и находятся в открытом доступе. Ведут систему во время выборов несколько десятков волонтеров-айтишников. Она также распознает ложные протоколы, которые фальсификаторы собираются уточнять, внося нужные им данные".

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Но чтобы система заработала, политические силы должны обязать своих представителей зарегистрироваться в ней и загружать фото протоколов с участков.

Депутат Соболев из Батькивщины хвалит Е-vybory и признает, что она работает лучше, чем традиционный параллельный подсчет, но Батькивщина от своего подсчета не откажется. В штабе Гриценко LIGA.net убеждают, что систему будут обязательно использовать, но не объяснили, будут ли их люди ее наполнять. У Зеленского официально заявили о присоединении к проекту Е-vybory и поручили своим волонтерам сбор фото протоколов.

Фльонц говорит, что кандидаты не понимают принципов работы системы, поэтому не доверяют ей полностью. "Порой, я думаю, что попал в Юрский период", - констатирует программист. По его словам, параллельный подсчет кандидаты считают как им удобнее, чтобы показать "зраду". Для этого достаточно считать одни участки и не считать другие. "Наша цель создать открытую конкурентную систему, где кому-то одному не удастся пропустить неудобные участки, - говорит Фльонц.

Три варианта второго тура

ПЕРВЫЙ: Зеленский и Порошенко. При таком сценарии в штабе Зеленского уверены, что Тимошенко будет пытаться сорвать выборы хотя бы в отдельных округах. В первую очередь в Черновцах и Сумах, где у Батькивщины большинство в окружкомах. Это даст Батькивщине основания публично говорить о фальсификациях и что президент срывает выборы. Собеседник в команде Зеленского отмечает, что у власти есть спецучастки, которые традиционно добавляют несколько процентов голосов. "Последняя социология Грынива (политтехнолог Порошенко, основатель агентства СОЦИС, - ред.) более-менее адекватная", - говорит собеседник в команде Зеленского. СОЦИС дает Порошенко второе место с отрывом 5% голосов от Тимошенко. Такой же разрыв констатирует исследование КМИС, проведенное 14-22 марта. Данные показал канал 1+1 в вечернем выпуске новостей.

ВТОРОЙ: Зеленский и Тимошенко. У Зеленского говорят, что кооперироваться по защите результатов выборов с Тимошенко им не с руки, потому что между политиками продолжается конкуренция за выход во второй тур. "Тимошенко откровенно работает против нас", - уверяет консультант Зеленского. Собеседник в штабе Тимошенко рассказал LIGA.net, что советовал лидеру Батькивщины прекратить войну против Зеленского, потому что это играет ему на руку.

ТРЕТИЙ: Тимошенко и Порошенко. В Батькивщине рассчитывают, что после прохождения во второй тур, они смогут договориться о поддержке с Гриценко и получить дополнительные проценты. "За три недели договоримся", - сказал собеседник в руководстве Батькивщины. Депутат из фракции БПП Владимир Арьев убеждает, что команда президента не тревожится объединением оппозиционеров, а после первого тура появятся кандидаты, которые также поддержат Порошенко.

Еще один возможный сценарий, который позволит встретится Тимошенко и Порошенко озвучил LIGA.net внештатный консультант Батькивщины. В штабе Тимошенко всерьез рассматривают вариант, когда Зеленский снимет кандидатуру после прохождения во второй тур. Аргументы на этот счет звучат не совсем убедительные. Мол, под прессингом штабов Порошенко и Тимошенко и чувством собственной несостоятельности окружение Зеленского уговорит его снятся, чтобы переключится к подготовке к парламентской кампании. Возможность сняться кандидату между турами предусмотрена в законе. У Зеленского такую версию называют выдумкой.

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журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: Владимир Зеленский, юлия тимошенко, анатолий гриценко, выборы 2019
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