Бизнес победил коронакризис, курс доллара, холодильник Купер. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 28 сентября. Температура от +9 до +21, курс доллара 28.34
Они победили коронакризис. Три истории предпринимателей, которые начали бизнес в карантин
Печальные выходные. Конечно, главные событие – крушение военного транспортного самолета под Харьковом, в котором погибло 26 человек. И возобновление военных действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
Но я хочу рассказать о другом – о силе предпринимательства. Вы наверняка видели мрачную статистику, что коронавирус очень больно ударил по малому бизнесу и 20-40% компаний могут не пережить кризис. В реальности цифру будут меньше: предприниматели не сидят и не ждут, когда их объявят банкротом, они экспериментируют, ищут выход, действуют.
Мы описали три отличных примера. Консультант-маркетолог Александр Кравченко потерял 75% клиентов, но вместо этого запустил производство и доставку пельменей.
Владельцы турагентства Антон и Ирина Чесноковы потеряли бизнес, и сразу же запустили другой: в опустевшем офисе турфирмы начали выращивать микрогрин.
Рестораторы стоят в очереди. А Елена и Олег Василевский зарабатывали на образовательных детских лагерях. Теперь у них международная онлайн-школа дистанционного обучения.
Сложно найти более банальную фразу, что кризис – это возможность. Но для настоящих предпринимателей – это действительно так. Больше по ссылке.
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