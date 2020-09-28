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Бизнес победил коронакризис, курс доллара, холодильник Купер. Что надо знать утром

28.09.2020, 09:00
Бизнес победил коронакризис, курс доллара, холодильник Купер. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 28 сентября. Температура от +9 до +21, курс доллара 28.34

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Они победили коронакризис. Три истории предпринимателей, которые начали бизнес в карантин

Печальные выходные. Конечно, главные событие – крушение военного транспортного самолета под Харьковом, в котором погибло 26 человек. И возобновление военных действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Но я хочу рассказать о другом – о силе предпринимательства. Вы наверняка видели мрачную статистику, что коронавирус очень больно ударил по малому бизнесу и 20-40% компаний могут не пережить кризис. В реальности цифру будут меньше: предприниматели не сидят и не ждут, когда их объявят банкротом, они экспериментируют, ищут выход, действуют.

Мы описали три отличных примера. Консультант-маркетолог Александр Кравченко потерял 75% клиентов, но вместо этого запустил производство и доставку пельменей.

Владельцы турагентства Антон и Ирина Чесноковы потеряли бизнес, и сразу же запустили другой: в опустевшем офисе турфирмы начали выращивать микрогрин.

Рестораторы стоят в очереди. А Елена и Олег Василевский зарабатывали на образовательных детских лагерях. Теперь у них международная онлайн-школа дистанционного обучения.

Сложно найти более банальную фразу, что кризис – это возможность. Но для настоящих предпринимателей – это действительно так. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Гривня готовится побить пятилетний антирекорд. Что происходит? Прогноз курса до 2 октября

Курсовой антирекорд 2020 года состоялся. Доллар на межбанке подорожал до 28,3 грн/$ – на 10 копеек выше, чем во времена мартовской паники из-за коронавируса. Что происходит? Прогноз курса до 2 октября. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life

Що у холодильнику Аліси Купер – фудблогерки, рестораторки і засновниці школи Система Купер

У її холодильнику завжди є овочі і здорові жири, а ще – власноруч зроблені заготовки страв на тиждень. Відома фудблогерка та рестораторка Аліса Купер відкрила для LIGA.Life свій холодильник та розповіла про харчові звички. Більше за лінком.
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