Путин требует от Зеленского изменить постановление о выборах. Выполнит ли украинский парламент ультиматум России

Россия нашла очередной повод избегать мирных переговоров по Донбассу. На этот раз их не устраивает постановление Верховной Рады о выборах: в нем РФ называют агрессором. Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком и Алексеем Резниковым попыталась успокоить агрессора и допустила изменение документа. Однако в президентской фракции не все готовы выполнять прихоти России. Зачем Офису президенту нужно это постановление и будут ли под него голоса, - разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 сентября в Берлине прошли семичасовые переговоры советников лидеров стран нормандского формата. В результате никакого серьезного прогресса достичь не удалось. Более того, Россия продолжила гнуть свою линию и блокировать переговоры из-за постановления украинского парламента о назначении местных выборов.

СПРАВКА. В июле Верховная Рада В июле Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. Согласно постановлению, выборы на временно оккупированных территориях Донбасса проводиться не будут. В четвертом пункте говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления конституционного строя. Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен.

Не успели делегации встать из-за стола переговоров, как представитель России Дмитрий Козак выбежал к федеральным СМИ и заявил: стороны договорились, что "в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует постановление от 15 июля".

Более часа украинские СМИ ждали официальной позиции от Офиса президента. В итоге на сайте ОП вышел пресс-релиз по итогам переговоров и в нем нет даже намека на обсуждение изменений в постановление ВР.

В свою очередь, по словам представителя Украины в ТКГ Андрея Костина, в ходе берлинской встречи украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление. По его словам, еще 28 июля в Раде было зарегистрировано постановление, которое "полностью соответствует Минскому комплексу мер".

Резников уточнил, что Украина не обещала пересмотреть постановление, а лишь проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к документу. "Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", - подчеркнул Резников.

Впервые парламент своим решением поставил под сомнение часть минских соглашений

Позже в эфире телеканала ICTV Резников заявил, что требование РФ по пересмотру постановления - это миф. Хотя 19 августа глава делегации Леонид Кравчук четко сказал: Россия требует пересмотра; в противном случае "все остальные вопросы они даже рассматривать не будут".

Тем не менее Резников пояснил, что претензии к нынешней редакции постановления есть не только у России, но у Германии с Францией. "В принятом постановлении говорится, что сначала должен быть контроль над границей, а потом выборы. Политически я эту позицию поддерживаю. Но в девятом пункте минских соглашений, к сожалению, сказано другое: сначала выборы", - объяснил вице-премьер.

По его словам, парламент "впервые своим решением поставил под сомнение часть минских соглашений". "Нас спросили: "Вы отказываетесь от минских соглашений? Есть смысл продолжать с вами переговоры?" Этот же вопрос нам продублировали и партнеры по нормандскому формату", - отметил Резников.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Автором изменений, о которых делегация Ермака-Резникова рассказывала в Берлине, является нардеп от Слуги народа Александр Качура. В частности, он предлагает предусмотреть проведение выборов в Донецкий и Луганский облсоветы, но только на подконтрольных Украине территориях.

Но главное изменение касается четвертого пункта. Качура предлагает установить, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур "по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ". При этом нардеп предлагает изъять из постановления упоминания о России, оккупации и контроле над границей.

"Четвертый пункт выписан более сухим. Когда мы рассматривали постановление (принятое в июле – ред.) на комитете, я кричал, что мы даем козырь в руки государству-агрессору. Они этим сманипулируют. Зачем нам писать порядок проведения выборов на оккупированных территориях и называть Россию государством-агрессором? У нас есть указ президента, на который мы ссылаемся и где указано, что РФ оккупировала территории. Там больше ничего не нужно", - объяснил LIGA.net Качура.

По его мнению, если парламент не исправит "ошибку", то Украина сделает шаг назад в мирном процессе. "Если мы хотим делать резолюции и заявления, то этому не место в постановлении о местных выборах. Там не место политическим позициям нашего государства", - добавил Качура.

Предлагаемые изменения значительно сужают условия проведения выборов. В них ни слова относительно контроля над границей, а следовательно они неприемлемы

"Если мы это проголосуем, это открывает много процессов на пути к миру", - заявил глава президентской фракции Давид Арахамия в в эфире телеканала ICTV.



Не согласен с коллегами по фракции нардеп Егор Чернев. "Предлагаемые изменения значительно сужают условия проведения выборов. В них ни слова относительно контроля над границей, а следовательно они неприемлемы", - заявил он в комментарии LIGA.net.

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"Я точно не буду голосовать за какие-либо изменения постановления. Потому что мы приняли правильное постановление с точки зрения национальных интересов", - отметил в комментарии LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев.

По мнению Качуры, часть фракции СН "забыла, что они пришли на выборы в партии мира и начали исповедовать идеологию Европейской солидарности".

Непосредственно ЕС, как и фракция Голос, выступили против инициативы Качуры. "Возможность проведения имитации местных выборов на оккупированных территориях до окончания процесса полной деоккупации и реинтеграции противоречит здравому смыслу, национальным интересам и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении Голоса.

Пойдя на такую уступку, мы осложним себе переговорный процесс. Они будут хотеть еще больше и больше. Это никогда не кончится

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что сейчас лучше не трогать принятое постановление и изменять его в угоду России. "С точки зрения логики, можно убрать этот пункт. Но с точки зрения переговорщика, пойдя на такую уступку, мы осложним себе переговорный процесс. Они будут хотеть еще больше и больше. Это никогда не кончится. Поэтому нужно быть принципиальными", - сообщил он LIGA.net. По словам Гармаша, это политический повод для России манипулировать переговорами.

"Но, если убрать эмоции, то нет ничего страшного в том, чтобы убрать нормы, которые противоречат минским соглашениям. Например, то, что Украина должна контролировать границу на момент выборов. Там все равно остаются условия расформирования НВФ и вывода иностранных войск", - добавил он.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По словам Ермака, проект постановления Качуры в ближайшее время будет вынесен в зал парламента. При этом Рада пока не спешит идти по сценарию ОП. По словам спикера Дмитрия Разумкова, на текущей пленарной неделе подобных инициатив рассматривать не планируется.

"Верховная Рада самостоятельно принимает решения и будет так делать в дальнейшем. Я не знаю, будут ли настаивать сами авторы постановления, чтобы оно (постановление – ред.) выносилась, но не уверен, что это возможно", - заявил спикер на брифинге.

Однако Арахамия заявил, что вопрос могут рассмотреть в пятницу, 18 сентября, однако "большой вопрос, дойдет ли до этого дело". "Каким образом решим парламент - это будет на рассмотрение зала. У нас сейчас нет позиции, которую я могу предусмотреть", - отметил он.

В свою очередь собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН сомневается в том, что этот документ дойдет до сессионного зала. "Он даже профильный комитет не пройдет", - считает он.

Тем не менее вопрос обсуждался на заседании фракции СН в понедельник, 14 сентября. "Выступил Костин и сказал, что это постановление даст нам сильную позицию в переговорном процессе", - рассказал LIGA.net один из нардепов, присутствующих на заседании. По его словам, консолидированного решения фракция не приняла.

Выглядит как затягивание времени и блеф Ермака. И я не готов брать ответственность за обстрелы через час после провального голосования в Раде

Качура сообщил LIGA.net, что СН решила провести отдельное заседании фракции по этому вопросу при участии главы делегации Леонида Кравчука, Резникова и руководства ОП. Такая встреча может состоятся на этой неделе.

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В свою очередь Качура говорит, что будет настаивать на рассмотрении своей инициативы, хотя слабо верит, что документ будет вынесен на голосование. "У части фракции не хватает политической воли", - считает он.

Однако нардеп признается, что принимать постановление фактически нет смысла. "Постановление в части выборов на сегодняшний день не имеет смысла. Избирательный процесс уже начался и будет невозможно провести выборы в Донецкий и Луганский облсоветы. Сейчас это чисто дипломатические истории и политический пиар отдельных политических партий", - резюмировал нардеп.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН считает маловероятным рассмотрение изменений в постановление о выборах. "Выглядит как затягивание времени и блеф Ермака", - заявил он.

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