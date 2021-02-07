Блокировка каналов Медведчука, госпереворот в Мьянме и день сурка: новости недели

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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против соратника Виктора Медведчука и депутата ОПЗЖ Тараса Козака и восьми принадлежащих ему медиакомпаний. Это вызвало бурную реакцию как в обществе, так и среди политиков.

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Своим решением Зеленский по сути закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112, а также заблокировал активы Козака, ограничил торговые операции и предотвратил вывод его капитала за границу. Полный список санкций против нардепа можно посмотреть здесь, против компаний – тут.

Впоследствии в Офисе президента рассказали, что санкции против Козака были введены из-за того, что тот применял схемы поставки угля из оккупированных Россией территорий Донбасса, и это могло способствовать финансированию терроризма. А санкции против каналов были обоснованы "финансированием из России".

У Зеленского также отметили, что закрытие каналов "не имело ничего общего" с проблемами свободы слова или цензурой – они были заблокированы "с целью защиты нацбезопасности страны", поскольку использовались для "открытой и агрессивной пропаганды ценностей государства-агрессора РФ".

Примечательно, что во время голосования на заседании СНБО по поводу санкций единственным присутствующим, кто не подписался под принятым решением, стал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Позже он объяснил почему. По словам спикера, вводить санкции против украинских каналов – это плохо, несмотря на их собственников.

Сами телеканалы назвали санкции против них "политической расправой над неугодными СМИ" и заявили, что будут бороться за "свое право вещать для украинцев". А в ОПЗЖ и вовсе начали угрожать президенту импичментом: сопредседатель фракции Вадим Рабинович назвал действия Зеленского фашизмом и пообещал инициировать процедуру импичмента.

Президент отметил, что решение о блокировке далось ему тяжело, но было необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". Его позицию поддержал и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

В Украине и мире на введенные санкции отреагировали по-разному, но равнодушным не остался почти никто. А в Минкультуры еще и написали письмо в YouTube с просьбой заблокировать каналы и там.

Украинские партии в своем большинстве восприняли решение о блокировке телеканалов Медведчука положительно – его сочли незаконным лишь во фракции ОПЗЖ, соглава которой Рабинович начал угрожать гибелью "фашистскому дьяволу" и петь советские песни.

В США санкции против каналов тоже поддержали, а вот в ЕС отметили, что "любые меры должны соответствовать цели", а усилия по защите от информационных манипуляций не должны происходить за счет свободы СМИ, даже если они по своей сути законны.

В Британии, Канаде и странах Балтии решение закрыть каналы одобрили, заявив, что те "наносили реальный вред Украине".

Тем временем, пропагандистские каналы РФ начали предлагать работу сотрудникам заблокированных в Украине телеканалов, а в Верховный суд поступило два иска об обжаловании указа Зеленского о введении санкций.

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