Большая чистка в Нацбанке, Microsoft инвестирует в Украину $500 млн. Что надо знать утром

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Большая и опасная чистка в Нацбанке

Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко зачищает свою вотчину от прежнего руководства. В том, что он будет это делать, никто и не сомневался. Но то, что это будет происходить с такой скоростью, вряд ли кто-то предполагал. При Шевченко старые члены правления покидают НБУ со скоростью один зампред в три недели: с середины июля сменилось уже три из пяти (если не считать Шевченко). А сегодня был нанесен удар по двум оставшимся "старым" топ-менеджерам Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Совет НБУ, возглавляемый экс-министром экономики Богданом Данилишыным, выразил им недоверие. Они якобы нарушили кодекс этики сотрудников НБУ.

Старые люди уходят, новые приходят. В чем драма? – подумает большинство. В том, что “прежний" НБУ был последним препятствием на пути красивых, смелых и очень разрушительных экономических экспериментов команды Зеленского. Например, не очень прикрытого финансирования дефицита бюджета в отсутствии МВФ. И второй момент – ПриватБанк. Рожкова, как член правления, курировала судебные баталии с Коломойским и ко. Кто после нее будет говорить нет олигарху? Больше по ссылке.

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Microsoft инвестирует в Украину $500 млн. Или нет? О чем договорились IT-гигант и Минцифры

В прошлую пятницу СМИ обошла громкая новость: Microsoft инвестирует в Украину полмиллиарда долларов! Об этом компания якобы договорились с Минцифры, подписав соответствующий меморандум о намерениях. Правда, в пресс-релиз от самой Microsoft не оказалось ни слова о планах инвестировать полмиллиарда. Только, оцените формулировку, "намерение рассмотреть возможность развития сотрудничества".

Я поговорил с представителем компании и с представителем Минцифры, чтобы разобраться, в ситуации. Спойлер: к сделке оказался причастен даже президент Зеленский. Больше по ссылке.

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Доктора не могут помочь даже себе. Как врачи скорой работают и болеют во время эпидемии

В начале октября Украина побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом – 4069 новых случаев. Больше всего пациентов – в Киеве. Рассказываем, как выглядит эпидемия в столице глазами врачей скорой помощи, и почему они считают, что все плохо.

"Несколько дней назад очередь из бригад скорой помощи пять часов стояла под зданием одной из больниц, чтобы госпитализировать людей с пневмонией, – рассказывает работник бригады скорой помощи и основатель общественной организации врачей скорой “Шок" Андрей Кляцкий. – Очередь из трех-четырех скорых сейчас – обычное дело".

По мнению врачей скорой, так происходит из-за того, что во время эпидемии нагрузка на стационары сильно увеличилась, а медиков не хватает. Многие не выдерживают и увольняются. Оставшиеся врачи физически не могут быстро принимать пациентов. Больше по ссылке.

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