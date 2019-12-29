Большой обмен, увольнение Трубы, космическая елка: новости недели

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29 декабря на линии разграничения на Донбассе состоялся масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами.
Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
С украинской стороны его согласовал Владимир Зеленский, с российской - Владимир Путин.
В итоге обменивались 80 (четверо из них решили остаться на Донбассе - там семьи) на 141 (14 из них не захотели ехать к террористам).
Обмену предшествовали волнения в украинском обществе, вызванные намерением власти освободить пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в убийствах 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года.
По мнению адвокатов Небесной сотни, освобождение беркутовцев разрушает остатки доверия к системе правосудия и попыткам реформировать прокуратуру и суды.
Под зданием Киевского апелляционного суда и Лукьяновского СИЗО прошли акции протеста.
Беркутовцев и харьковских террористов вместе с другими людьми из списка обмена, передали подконтрольным России террористическим организациям ДНР и ЛНР.
В рамках обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, которых незаконно удерживали террористы. В первых интервью освобожденные рассказали о пытках и о том, что в плену еще остались украинцы.
Спецборт с освобожденными украинцами вечером прилетел в аэропорт "Борисполь". Их встречали родственники, президент, представители власти и журналисты.
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