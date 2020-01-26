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26.01.2020, 21:48
Борьба с коронавирусом, новое в деле Гандзюк, голос мумии: новости недели

Новый коронавирус, задержание фигурантов дела Гандзюк, форум в Давосе, Зеленский в Израиле, возвращение судьи Вовка, объединение нардепов за "вечные ценности", воссоздан голос древнеегипетского жреца. Обзор LIGA.net.

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Вирусная паника

Фото: David Chang/ЕРА

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Происхождение вируса связано с рынком морепродуктов и мяса в этом городе.

По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире новым коронавирусом заражены, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек.

Подозрение на коронавирус у трех украинских пациентов не подтвердилось. Они заразились обычным гриппом.

Руководство Минздрава заверило президента, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен. Ведется активное сотрудничество с международными организациями и службами, которые контролируют пересечение украинской границы.

С 26 января в аэропорту Борисполь проводят температурный скрининг пассажиров из Китая.

На первых стадиях заболевание может протекать без характерных для пневмонии симптомов, таких как кашель и лихорадка. В Ухане зафиксировали нетипичные случаи заражения. На первых стадиях у больных был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.

Власти Китая ввели общенациональные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов из-за вируса, под карантином находятся 18 городов с 56 млн населения.

В Пекине отменили празднование Лунного Нового года. По всей стране до апреля действует запрет на спортивные соревнования. Все 70 000 кинотеатров страны оставались закрытыми в эти выходные, а премьеры семи блокбастеров отложили. Диснейленд Шанхая также не открылся.

Всемирная организация здравоохранения пока не признала вспышку вируса глобальной эпидемией. Однако назвала ее чрезвычайной ситуацией национального уровня.

24 января появились данные Национальной комиссии здравоохранения Китая, что 36 человек вылечили от пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом, и выпустили из больниц. 

LIGA.net ведет хронику.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: новости недели, Израиль, давос, коронавирус
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