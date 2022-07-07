Борис Джонсон может потерять должность премьера Британии. Что дальше и чего ждать Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался под двойным давлением. С одной стороны, консервативная партия рассматривает возможность отнять у него годовой иммунитет. Это позволит парламенту снова рассмотреть вотум недоверия Джонсону. С другой – 6 июля вечером к Джонсону в кабинет пришла правительственная делегация и пыталась склонить его к отставке. "Это большой внутриполитический кризис", – констатирует LIGA.net эксперт по внешней политике центра Украинская призма Александр Краев.

Почему Джонсон теряет должность, сколько времени ему могут искать замену и не пострадают ли из-за этого темпы поддержки Украины: объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По меньшей мере, 42 члена британского правительства (включая министров и помощников) подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. 6 июля правительство установило "рекорд": к ним присоединились еще как минимум 14 министров – цифры громких отставок постоянно растут. Предыдущий рекорд (11 министров) зафиксирован 90 лет назад, в 1932-м.

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6 июля вечером в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит 10 находились две группы министров. Одна призывала премьера уйти в отставку, другая демонстрирует ему поддержку, сообщает BBC.

Редактор британского таблоида The Sun Гарри Коул напомнил, что в 1990 году в ночь перед своей отставкой Маргарет Тэтчер тоже встречалась с членами правительства, один за другим. И когда несколько министров сказали ей, что ее время прошло, она действительно подала в отставку.

Джонсон вместо этого провел по телефону еженедельную аудиенцию с королевой Елизаветой II. Как сообщает политический редактор Daily Mail Джейсон Гроувс, Джонсон позже заявил, что не подаст в отставку, утверждая, что это приведет к хаосу. 6 июля днем в горячей беседе с членами комитета по связям Джонсон исключил роспуск парламента: "Самая ранняя дата, которую я могу видеть для всеобщих выборов, — это через два года".

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КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЖОНСОНУ. Претензий много. В частности, история с "ковидной" вечеринкой. "Кроме того, у него история с женой, которую он недавно якобы устраивал в Министерство иностранных дел. Есть вопросы по старшему сыну, который хотел "купить дом на дереве за 150 000 фунтов". К Джонсону целая куча вопросов", – перечисляет Краев.

Последней каплей стал скандал с Крисом Пинчером – "главным кнутом Консервативной партии", отвечающим за присутствие в парламенте и голосование депутатов-консерваторов.

Пинчер подал в отставку на прошлой неделе после того, как его обвинили в домогательстве к двум мужчинам в частном клубе в 2019 году. Его поведение уже было расследовано три года назад. Однако Джонсон назначил его в 2022 году на должность, заявив, что не знал о расследовании, сообщает Sky News. Но 5 июля бывший постоянный секретарь Министерства иностранных дел лорд Макдональд заявил, что Джонсону докладывали о расследовании в 2019 году.

ИММУНИТЕТ МОЖЕТ НЕ СПАСТИ. В июне Джонсону уже инициировали вотум недоверия, но тогда голосов не хватило. Это решение поддержали 148 депутатов из 180 необходимых. После этого Джонсон получил год иммунитета, когда вынести вотум недоверия нельзя. Это правило было введено специальным комитетом консервативной партии еще в 1922 году.

Но теперь Комитет 1922 года хочет пересмотреть это правило и разрешить снова инициировать вотум недоверия. Для этого комитет собрался, и 7 июля утром будет известно, отменят ли старое правило. Если да – консервативная партия снова сможет объявить Джонсону вотум недоверия. Сегодня, по словам Краева, на комитете присутствовали 152 депутата, и только один из них высказался в поддержку Джонсона.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДЖОНСОНА СНИМУТ. После возможной отставки Джонсона должны пройти так называемые "выборы лидерства" внутри консерваторов. Консервативная партия будет внутренним закрытым голосованием выбирать нового лидера партии, который и станет новым премьером. Такая процедура может занять около недели.

Оптимистический вариант (в том числе для Украины) – это победа на внутренних выборах министра обороны Бена Уоллеса. Но он пока официально не выражал желания участвовать в партийной гонке. Как и другие. Поэтому какого-то очевидного фаворита пока нет, говорит Краев.

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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ. Краев не видит Украины рисков в возможной отставке Джонсона: "Это может замедлить определенные инициативы и контакты, но стратегически британцы от нас не отвернутся".

По словам Краева, нет ни одной британской партии, которая выражала бы пророссийские взгляды: "Украинская тематика – это единственное, в чем все партии соглашались с Джонсоном. Даже его заклятые оппоненты лейбористы и шотландские националисты, которые в принципы не лезут во внешнюю политику".

Он напоминает, что в идентичной ситуации три года назад была предшественница Джонсона Тереза Мэй, и тогда процесс отставки занял две-три недели. "В случае с Джонсоном все развивается очень стремительно, и мы уже говорим о финале истории. Поэтому даже если будут какие-то задержки (в поддержке Украины – ред.), они будут не критическими", – резюмирует Краев.

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