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Ботоферма Слуги народа, зачем глава Госдепа приезжал в Украину. Что надо знать утром

07.05.2021, 10:00
Ботоферма Слуги народа, зачем глава Госдепа приезжал в Украину. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 7 мая. Температура от +9 до +18, курс доллара 27.73

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Ботоферма Слуги народа и сети фейковых страниц Гройсмана и Деркача. Отчет Facebook

Хождение по граблям – любимое дело украинских политиков. Кто уже только не получал имиджевых оплеух от использования ботоферм на Facebook. На парламентских выборах уличили Голос (тогда еще Вакарчука), в начале этого года был скандал с сеткой ЕС (Петра Порошенко), а теперь выявлены и ликвидированы фейковые сети и боты Слуги народа, партии Гройсмана и группы Довіра (Олег Кулинич). Об этом вчера рассказали представители Facebook, на презентации своего Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) Report. Но последние двое оказались в очень плохой компании, ботферма Гройсмана и Кулинича "обслуживалась" в той же сетке, что и боты Андрея Деркача, который находится под американскими санкциями. Детали, как работали фермы и сколько денег потратили политики на читерство в нашем разборе. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина должна стать success story. Зачем глава Госдепа приезжал в Украину

Российско-украинская война – это не причина сворачивать реформы и прекращать борьбу с коррупцией. Это главный месседж, который привез госсекретарь США Энтони Блинкен в Украину. Все детали визита – в разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Де погуляти і смачно поїсти в Івано-Франківську: від історичних місць до театру і барів

Сьогодні Івано-Франківськ святкує День міста. Тож якщо ви ще не надумали, як провести наступні три вихідних, сміливо плануйте мандрівку сюди. Погуляти як історичними місцями, так і зайти на "Промприлад", спробувати купити квитки у популярний драмтеатр, поїсти у "Фабриці", посидіти у барі або з'їсти фірмовий "Франківський торт" – спокійний відпочинок з качками чекає. Деталі, адреси, місця і поради – у нашому гайді. Більше за лінком.

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