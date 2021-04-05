Война сторонников и противников вакцинации в разгаре. Самое горячее поле боя — социальные сети. Украина — не исключение, но у нас цена победы антивакцинаторов может быть очень высока: в середине марта только 47% украинцев были готовы вакцинироваться. Этого мало для коллективного иммунитета — необходимо как минимум 60-70% вакцинированного населения.

Важный вопрос: кто стоит за десятками тысяч постов и комментариев против вакцинации — искренне не верящие в науку люди или менеджеры ботоферм, отрабатывающие заказ. Во втором случае, ключевой вопрос — чей заказ. На эти вопросы мы и постарались ответить в нашем совместном с компанией Artellence исследовании Facebook-ботов.

Ключевые результаты:

7700 ботов активно писали о вакцинации под постами 2050 крупнейших аккаунтов и страниц;

почти 70% их комментариев и постов негативны;

каждый бот в среднем оставляет девять комментариев;

каждый пятый комментарий под постами о вакцинах написан ботами;

это не политические боты — мы не нашли подтверждения участия в политических кампаниях;

единого центра управления нет;

бонус — инструкция, "как вычислить бота".

Как мы проводили исследование Сбор информации сделала компания Artellence. В исследование вошли посты и комментарии под постами на Facebook-страницах и аккуантах 50 крупнейших украинских СМИ;

топ-1000 украинских аккаунтов FB (по количеству подписчиков);

топ-1000 украинских страниц FB (в число украинских могут также входить и российские страницы, с большой долей украинских подписчиков). Период исследования: с 1.01.2021 по 13.03.2021. Из всех постов и публикаций мы выделили те, в которых говорилось о вакцине или вакцинации. Для этого Artellence построили алгоритм классификации постов и проанализировали комментарии под ними. Для сентимент-анализа алгоритм отобрал комментарии, в которых есть явно выраженное отношение к вакцинации. Аналитику по дезинформации в медиа мы использовали из проекта Texty.org.ua.

Сколько ботов топит против вакцин

За первые две недели марта на 2050-ти крупнейших украинских Facebook-аккаунтах и страницах было опубликовано свыше 5600 постов о вакцинации. Они привлекли почти 180 000 комментаторов, которые написали чуть больше 392 500 комментариев.

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Хорошая новость — алгоритм определил, что более 95% комментаторов — настоящие люди. Плохая, что оставшиеся почти 7700 — это боты. Еще хуже, что бот в нашей выборке в среднем пишет 9,4 комментария, а человек — 1,9. Это значит, что почти каждый пятый коммент под постами о вакцинации оставляли боты. Учитывая, что процент явно негативных комментариев у ботов (68%) существенно больше, чем у людей (48%), то можно представить их вклад в дискуссию о вакцинации. К сведению, у ботов только 6% записей положительных, тогда как у людей — 10%.

Человек-рекордсмен по количеству комментариев — 378 комментариев под постами, среди ботов самый продуктивный написал 2118 комментариев.

Когда приходят боты

Пик обсуждения вакцинации пришелся на 3 марта (исследуемый период: 1 января — 13 марта) — пользователи написали в этот день 25 000 комментариев (17% написали боты). Триггером стал Владимир Зеленский — он вакцинировался от COVID-19. "Укол" Зеленского спровоцировал почти в семь раз больше комментариев, чем оставляют в среднем (3663 комментария).

Что пишут люди и боты

Выше уже приводились цифры, что и среди людей, и среди ботов, у большинства комментаторов явно негативное отношение к вакцинации — 48% и 68% соответственно. А вот показатель нейтральных комментариев — где нет ярко выраженной позиции — существенно отличается. Многие люди склонны вступать в дискуссии и в нейтральном тоне обсуждать чужое мнение, а у ботов другая задача. Но нам не удалось найти явный признак централизованной кампании, когда многие боты используют абсолютно одинаковые комментарии. Вот примеры негативных комментариев ботов:

Эти месседжи похожи на один из нарративов, которые обнаруживали исследователи при изучении медиа. Аналитик издания Texty.org.ua Юлия Дукач 1,5 года изучает российскую дезинформацию и последний год — фейки о коронавирусе, и сейчас — о вакцинации. Она выделяет три нарратива по дезинформации в украинском медиаполе:

продвижение российской вакцины Спутник V;

критика любых других вакцин — AstraZeneca, Pfizer, Moderna;

публикации, направленные на делегитимизацию украинского государства/власти во всем, что касается вакцинации и борьбы с коронавирусом.

В исследовании UNDP (Программа развития ООН), которое проанализировало 30 млн публикаций в социальных медиа украинского сегмента с марта по ноябрь 2020, нашли 250 000 упоминаний фейков, связанных с COVID-19. 15% из этих сообщений были посвящены вакцинации, главные нарративы касались паспортов вакцинации, чиповых имплантов и принуждению к вакцинации.

Заказчики ботов

30 марта СБУ сообщила, что выявила и остановила работу ботофермы в Хмельницком, которая "дискредитировала вакцинацию и продвигала посты в поддержку "Л/ДНР"". В СБУ уверяют, что финансировали эту работу с территории РФ.

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Возможно, среди нескольких сотен "хмельницких" ботов были и наши "подопечные". Но это только предположение. Надо признать, что нам удалось крайне мало выяснить о заказчиках работы тысяч ботов.

Наша гипотеза, что самые активные боты могли принадлежать к какому-то "политическому" лагерю и ранее использовались в политических кампаниях, не оправдалась. "Среди топ-10 самых активных ботов оказались совершенно разные: часть поддерживала разных политиков, другие – использовались для участия в конкурсах, – отмечает сооснователь компании Artellence Владимир Лозовой. – И нельзя сделать вывод, что если бот пару лет назад поддерживал Зеленского, то именно команда президента сейчас выступает против вакцинации — заказчик бота мог поменяться. Также боты часто перепродаются".

Остается версия, что значительная часть ботов имеют российскую "прописку": Facebook неоднократно выявлял и блокировал ботосети, управляемые из России. Центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) выпустил отчет, где детально описывал деятельность российских ботоферм. Но доказать, что часть 7700 ботов-антивакцинаторов управляется из РФ, может Facebook или спецслужбы.

Бонус. Как вычислить бота

Artellence построил вероятностную модель, которая определяла для каждого аккаунта: является он ботом или нет. В этой модели использовали три вида данных: профайл аккаунта, ленту аккаунта, предыдущую историю комментирования аккаунта на других страницах.

Ниже – основные отличия между ботами и людьми:

Друзья по комментированию. Боты очень часто совместно комментируют одинаковые посты. Люди ведут себя так крайне редко. В нашей выборке 0.15% человек совместно комментировали одни и те же публикации, среди ботов – 4.2% от всех ботов. Разница – в 28 раз. У ботов очень активная и некачественная лента. У ботов в среднем 72 поста, у людей – 39. При этом у ботов 58% ленты – это репосты, у людей – 23%. У бота в среднем на пост приходится 7.3 лайка и 1.2 комментария, у человека – 39.3 лайка и шесть комментариев. У ботов аккаунт заполнен в среднем на 32%, у людей – на 60%. Боты чаще всего не указывают пол, город, день рождения. Среднее количество аватарок у ботов – 6.8, у людей – 18.7. При этом у половины ботов менее трех аватарок. Также боты менее активны в заполнении альбомов. У ботов в среднем семь фото, у людей – 29. Боты редко делают чекины. У ботов в среднем 2.2 чекина, у людей – 29 (среди тех, кто сделал хотя бы один чекин).

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Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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