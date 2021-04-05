UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антивакцинаторство | Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook

Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook - Фото
Иконки Noun Project. Коллаж LIGA.net
05.04.2021, 14:51

62% украинцев узнают новости из соцсетей. Их тут ждут тысячи ботов, готовых рассказать, что вакцина от коронавируса их убьет. Анализ антивакцинаторов

Война сторонников и противников вакцинации в разгаре. Самое горячее поле боя — социальные сети. Украина — не исключение, но у нас цена победы антивакцинаторов может быть очень высока: в середине марта только 47% украинцев были готовы вакцинироваться. Этого мало для коллективного иммунитета — необходимо как минимум 60-70% вакцинированного населения.

Важный вопрос: кто стоит за десятками тысяч постов и комментариев против вакцинации — искренне не верящие в науку люди или менеджеры ботоферм, отрабатывающие заказ. Во втором случае, ключевой вопрос — чей заказ. На эти вопросы мы и постарались ответить в нашем совместном с компанией Artellence исследовании Facebook-ботов.

Ключевые результаты:

  • 7700 ботов активно писали о вакцинации под постами 2050 крупнейших аккаунтов и страниц;
  • почти 70% их комментариев и постов негативны;
  • каждый бот в среднем оставляет девять комментариев;
  • каждый пятый комментарий под постами о вакцинах написан ботами; 
  • это не политические боты — мы не нашли подтверждения участия в политических кампаниях;
  • единого центра управления нет;
  • бонус — инструкция, "как вычислить бота".

Как мы проводили исследование

Сбор информации сделала компания Artellence. В исследование вошли посты и комментарии под постами на Facebook-страницах и аккуантах

  • 50 крупнейших украинских СМИ;
  • топ-1000 украинских аккаунтов FB (по количеству подписчиков);
  • топ-1000 украинских страниц FB (в число украинских могут также входить и российские страницы, с большой долей украинских подписчиков).

Период исследования: с 1.01.2021 по 13.03.2021.

Из всех постов и публикаций мы выделили те, в которых говорилось о вакцине или вакцинации. Для этого Artellence построили алгоритм классификации постов и проанализировали комментарии под ними. Для сентимент-анализа алгоритм отобрал комментарии, в которых есть явно выраженное отношение к вакцинации.

Аналитику по дезинформации в медиа мы использовали из проекта Texty.org.ua.

Сколько ботов топит против вакцин

За первые две недели марта на 2050-ти крупнейших украинских Facebook-аккаунтах и страницах было опубликовано свыше 5600 постов о вакцинации. Они привлекли почти 180 000 комментаторов, которые написали чуть больше 392 500 комментариев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Хорошая новость — алгоритм определил, что более 95% комментаторов — настоящие люди. Плохая, что оставшиеся почти 7700 — это боты. Еще хуже, что бот в нашей выборке в среднем пишет 9,4 комментария, а человек — 1,9. Это значит, что почти каждый пятый коммент под постами о вакцинации оставляли боты. Учитывая, что процент явно негативных комментариев у ботов (68%) существенно больше, чем у людей (48%), то можно представить их вклад в дискуссию о вакцинации. К сведению, у ботов только 6% записей положительных, тогда как у людей — 10%.

Человек-рекордсмен по количеству комментариев — 378 комментариев под постами, среди ботов самый продуктивный написал 2118 комментариев.

Когда приходят боты

Пик обсуждения вакцинации пришелся на 3 марта (исследуемый период: 1 января — 13 марта) — пользователи написали в этот день 25 000 комментариев (17% написали боты). Триггером стал Владимир Зеленский — он вакцинировался от COVID-19. "Укол" Зеленского спровоцировал  почти в семь раз больше комментариев, чем оставляют в среднем (3663 комментария).

Что пишут люди и боты

Выше уже приводились цифры, что и среди людей, и среди ботов, у большинства комментаторов явно негативное отношение к вакцинации — 48% и 68% соответственно. А вот показатель нейтральных комментариев — где нет ярко выраженной позиции — существенно отличается. Многие люди склонны вступать в дискуссии и в нейтральном тоне обсуждать чужое мнение, а у ботов другая задача. Но нам не удалось найти явный признак централизованной кампании, когда многие боты используют абсолютно одинаковые комментарии. Вот примеры негативных комментариев ботов:

Эти месседжи похожи на один из нарративов, которые обнаруживали исследователи при изучении медиа. Аналитик издания Texty.org.ua Юлия Дукач 1,5 года изучает российскую дезинформацию и последний год — фейки о коронавирусе, и сейчас — о вакцинации. Она выделяет три нарратива по дезинформации в украинском медиаполе:

  • продвижение российской вакцины Спутник V;
  • критика любых других вакцин — AstraZeneca, Pfizer, Moderna;
  • публикации, направленные на делегитимизацию украинского государства/власти во всем, что касается вакцинации и борьбы с коронавирусом.

В исследовании UNDP (Программа развития ООН), которое проанализировало 30 млн публикаций в социальных медиа украинского сегмента с марта по ноябрь 2020, нашли 250 000 упоминаний фейков, связанных с COVID-19. 15% из этих сообщений были посвящены вакцинации, главные нарративы касались паспортов вакцинации, чиповых имплантов и принуждению к вакцинации.

Заказчики ботов

30 марта СБУ сообщила, что выявила и остановила работу ботофермы в Хмельницком, которая "дискредитировала вакцинацию и продвигала посты в поддержку "Л/ДНР"". В СБУ уверяют, что финансировали эту работу с территории РФ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Возможно, среди нескольких сотен "хмельницких" ботов были и наши "подопечные". Но это только предположение. Надо признать, что нам удалось крайне мало выяснить о заказчиках работы тысяч ботов.

Наша гипотеза, что самые активные боты могли принадлежать к какому-то "политическому" лагерю и ранее использовались в политических кампаниях, не оправдалась. "Среди топ-10 самых активных ботов оказались совершенно разные: часть поддерживала разных политиков, другие – использовались для участия в конкурсах, – отмечает сооснователь компании Artellence Владимир Лозовой. – И нельзя сделать вывод, что если бот пару лет назад поддерживал Зеленского, то именно команда президента сейчас выступает против вакцинации — заказчик бота мог поменяться. Также боты часто перепродаются".

Остается версия, что значительная часть ботов имеют российскую "прописку": Facebook неоднократно выявлял и блокировал ботосети, управляемые из России. Центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) выпустил отчет, где детально описывал деятельность российских ботоферм. Но доказать, что часть 7700 ботов-антивакцинаторов управляется из РФ, может Facebook или спецслужбы.  

Читайте также
Какими вакцинами (и когда) украинцев будут спасать от COVID-19. И сколько это стоит

Бонус. Как вычислить бота

Artellence построил вероятностную модель, которая определяла для каждого аккаунта: является он ботом или нет. В этой модели использовали три вида данных: профайл аккаунта, ленту аккаунта, предыдущую историю комментирования аккаунта на других страницах.

Ниже – основные отличия между ботами и людьми:

  1. Друзья по комментированию. Боты очень часто совместно комментируют одинаковые посты. Люди ведут себя так крайне редко. В нашей выборке 0.15% человек совместно комментировали одни и те же публикации, среди ботов – 4.2% от всех ботов. Разница – в 28 раз.
  2. У ботов очень активная и некачественная лента. У ботов в среднем 72 поста, у людей – 39. При этом у ботов 58% ленты – это репосты, у людей – 23%. У бота в среднем на пост приходится 7.3 лайка и 1.2 комментария, у человека – 39.3 лайка и шесть комментариев.
  3. У ботов аккаунт заполнен в среднем на 32%, у людей – на 60%. Боты чаще всего не указывают пол, город, день рождения.
  4. Среднее количество аватарок у ботов – 6.8, у людей – 18.7. При этом у половины ботов менее трех аватарок.
  5. Также боты менее активны в заполнении альбомов. У ботов в среднем семь фото, у людей – 29.
  6. Боты редко делают чекины. У ботов в среднем 2.2 чекина, у людей – 29 (среди тех, кто сделал хотя бы один чекин).
Читайте также
Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова
Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
facebook дезинформация вакцинация фейки коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 