Война сторонников и противников вакцинации в разгаре. Самое горячее поле боя — социальные сети. Украина — не исключение, но у нас цена победы антивакцинаторов может быть очень высока: в середине марта только 47% украинцев были готовы вакцинироваться. Этого мало для коллективного иммунитета — необходимо как минимум 60-70% вакцинированного населения.
Важный вопрос: кто стоит за десятками тысяч постов и комментариев против вакцинации — искренне не верящие в науку люди или менеджеры ботоферм, отрабатывающие заказ. Во втором случае, ключевой вопрос — чей заказ. На эти вопросы мы и постарались ответить в нашем совместном с компанией Artellence исследовании Facebook-ботов.
Ключевые результаты:
Сбор информации сделала компания Artellence. В исследование вошли посты и комментарии под постами на Facebook-страницах и аккуантах
Период исследования: с 1.01.2021 по 13.03.2021.
Из всех постов и публикаций мы выделили те, в которых говорилось о вакцине или вакцинации. Для этого Artellence построили алгоритм классификации постов и проанализировали комментарии под ними. Для сентимент-анализа алгоритм отобрал комментарии, в которых есть явно выраженное отношение к вакцинации.
Аналитику по дезинформации в медиа мы использовали из проекта Texty.org.ua.
За первые две недели марта на 2050-ти крупнейших украинских Facebook-аккаунтах и страницах было опубликовано свыше 5600 постов о вакцинации. Они привлекли почти 180 000 комментаторов, которые написали чуть больше 392 500 комментариев.
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Хорошая новость — алгоритм определил, что более 95% комментаторов — настоящие люди. Плохая, что оставшиеся почти 7700 — это боты. Еще хуже, что бот в нашей выборке в среднем пишет 9,4 комментария, а человек — 1,9. Это значит, что почти каждый пятый коммент под постами о вакцинации оставляли боты. Учитывая, что процент явно негативных комментариев у ботов (68%) существенно больше, чем у людей (48%), то можно представить их вклад в дискуссию о вакцинации. К сведению, у ботов только 6% записей положительных, тогда как у людей — 10%.
Пик обсуждения вакцинации пришелся на 3 марта (исследуемый период: 1 января — 13 марта) — пользователи написали в этот день 25 000 комментариев (17% написали боты). Триггером стал Владимир Зеленский — он вакцинировался от COVID-19. "Укол" Зеленского спровоцировал почти в семь раз больше комментариев, чем оставляют в среднем (3663 комментария).
Выше уже приводились цифры, что и среди людей, и среди ботов, у большинства комментаторов явно негативное отношение к вакцинации — 48% и 68% соответственно. А вот показатель нейтральных комментариев — где нет ярко выраженной позиции — существенно отличается. Многие люди склонны вступать в дискуссии и в нейтральном тоне обсуждать чужое мнение, а у ботов другая задача. Но нам не удалось найти явный признак централизованной кампании, когда многие боты используют абсолютно одинаковые комментарии. Вот примеры негативных комментариев ботов:
Эти месседжи похожи на один из нарративов, которые обнаруживали исследователи при изучении медиа. Аналитик издания Texty.org.ua Юлия Дукач 1,5 года изучает российскую дезинформацию и последний год — фейки о коронавирусе, и сейчас — о вакцинации. Она выделяет три нарратива по дезинформации в украинском медиаполе:
30 марта СБУ сообщила, что выявила и остановила работу ботофермы в Хмельницком, которая "дискредитировала вакцинацию и продвигала посты в поддержку "Л/ДНР"". В СБУ уверяют, что финансировали эту работу с территории РФ.
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Возможно, среди нескольких сотен "хмельницких" ботов были и наши "подопечные". Но это только предположение. Надо признать, что нам удалось крайне мало выяснить о заказчиках работы тысяч ботов.
Наша гипотеза, что самые активные боты могли принадлежать к какому-то "политическому" лагерю и ранее использовались в политических кампаниях, не оправдалась. "Среди топ-10 самых активных ботов оказались совершенно разные: часть поддерживала разных политиков, другие – использовались для участия в конкурсах, – отмечает сооснователь компании Artellence Владимир Лозовой. – И нельзя сделать вывод, что если бот пару лет назад поддерживал Зеленского, то именно команда президента сейчас выступает против вакцинации — заказчик бота мог поменяться. Также боты часто перепродаются".
Остается версия, что значительная часть ботов имеют российскую "прописку": Facebook неоднократно выявлял и блокировал ботосети, управляемые из России. Центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) выпустил отчет, где детально описывал деятельность российских ботоферм. Но доказать, что часть 7700 ботов-антивакцинаторов управляется из РФ, может Facebook или спецслужбы.
Artellence построил вероятностную модель, которая определяла для каждого аккаунта: является он ботом или нет. В этой модели использовали три вида данных: профайл аккаунта, ленту аккаунта, предыдущую историю комментирования аккаунта на других страницах.
Ниже – основные отличия между ботами и людьми:
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