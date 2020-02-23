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23.02.2020, 22:00
Бой на Донбассе, позор в Санжарах, зонд для поиска экзопланет: новости недели

ВСУ отбили атаку оккупантов, возвращение украинцев из Уханя, операция Турции в Сирии, единый билет в Киеве, запуск нового космического телескопа. Обзор LIGA.net

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Атака российской гибридной армии на Донбассе

Фото: скриншот видео

Утром 18 февраля российские гибридные оккупационные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области.

Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Около 10:25 бой закончился – враг запросил тишины.

В результате боя погиб гранатометчик Максим Хитайлов, четверо военных получили легкие ранения. По данным штаба ООС, у российских гибридных войск - один уничтоженный и пять тяжелораненых боевиков.

СММ ОБСЕ зафиксировала более 2 300 взрывов.

Позже на брифинге начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак заявил, что армия ответила агрессору "из всего вооружения", один наблюдательный пункт военным пришлось оставить - его уничтожили артударом.

В ЕС призвали Россию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе для полного выполнения минских соглашений. США прямо назвали обострение 18 февраля агрессией России против Украины и призывали РФ немедленно выполнить подписанное в Минске соглашение о прекращении огня.

Бой стал причиной перенесения анонсированной ранее советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо презентации "Национальной платформы примирения и единства".

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Теги: агрессия России, новости недели, Турция, снбо, Грузия, Асад, коронавирус, гособоронзаказ, Новые Санжары
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