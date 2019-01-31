Бойко - менеджер, Порошенко - зло. Интервью Гриценко - за минуту

В интервью программе "В гостях у Гордона" кандидат в президенты, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассказал, насколько все плохо в Украине и почему идет на выборы, какие у него отношения с Юлией Тимошенко и почему с Петром Порошенко - нет конфликта, о возвращении гражданства Михаилу Саакашвили и о подставе Надежды Савченко, о планах возвращать Крым и Донбасс, двигаться в ЕС и прекращать сотрудничество с МВФ.

Главные его тезисы - коротко от LIGA.net.

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Тимошенко – актриса, будет делать все для победы. "Я с Юлией Тимошенко не дружил никогда. Вообще в политике у меня нет друзей. Но она была премьер-министром, я был в ее правительстве. Это такое сочетание: сильный характер, личность… актриса… с характером, прошла сложный жизненный путь… Я думаю, она нацелилась на победу, как на последний рубеж, и будет делать все для того, чтобы победить. Очевидно, что Народный фронт поддержит ее публично во втором туре, если она выйдет…".

Кто сдал Крым. "Турчинов, Наливайченко. Я дал на них на обоих показания… На первом этапе, когда полторы сотни "зеленых человечков" захватили два административных здания – Верховную Раду и Совет министров Крыма – это было посягательство на конституционный строй… Я тогда пришел к Валентину Наливайченко, спросил, почему не проводится антитеррористическая операция… Ответ: "Я не могу проводить АТО, потому что Турчинов не назначил первого заместителя главы СБУ-руководителя антитеррористического центра"… Турчинов подписал указ о назначении руководителя антитеррористического центра знаете когда? 7 апреля. Это уже был фейковый референдум, "Крым наш" и так далее… Я дал это все показаниями в январе 2016 года в Главном следственном управлении ГПУ. Если бы не был генпрокурором кум президента… уже был бы суд, уже было бы до 15 лет (тюремного срока – ред.)".

Скандал с сыном. "Мой сын с мая 2014 года был командиром зенитно-артиллерийского взвода по охране военного аэродрома в Днепре, откуда действовала военная авиация и спецназ. Однажды он мне звонит и говорит, что его отзывают, взвод ликвидируют, пришла директива Сухопутных войск ликвидировать взвод. Я поставил всех на уши, чтобы выяснить: оказалось, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот, чтобы я не напоминал, что чиновники не должны прятать своих сыновей… Я позвонил Ложкину (экс-глава Администрации президента – ред.) и сказал, если вы не отмените немедленно это решение, я устрою такой скандал, что вам мало не покажется. И они отменили. И сын мой отслужил год".

Представит свою команду до выборов. "Я разрушу традицию всех предыдущих выборов, включая выборов Порошенко, когда никто не видел кто будет при нем. Вы там точно не увидите моих кумов… Я их покажу, возможно, уже через пару недель…".

Олигархи – зло, указывать мне никто не будет. "Олигархата не будет, он исчезнет по своей сути. Если коротко: антимонопольный комитет в этих интересах, чтобы были равные условия и не было олигархата, будет самой мощной структурой, мощнее, чем Генеральная прокуратура".

МВФ спасибо, но больше не нужно. "Во-первых, мы поблагодарим МВФ за поддержку, которую он оказал в тот период. Во-вторых, мы больше не будем сотрудничать с МВФ".

Рынок, а не базар. "Базара земли или массовой скупки новыми, аграрными олигархами не будет. Рынок земли – будет".

ЕС и НАТО – хорошо, но пока – нереально. "Если во власти сидят оффшорники и коррупционеры, то в ЕС не принимают… Иллюзорных планов нету. Если бы сложилась такая ситуация, что нас бы приняли – это был бы плюс, но сейчас я не вижу и на ближайшие 10 лет (такой перспективы – ред.)".

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Возвращение Донбасса и Крыма. "Возвращение Донбасса может быть сделано за пять лет, Крым – нет… Я думаю, Крым – после Путина".

Переговоры с Кремлем – невозможны. "Разговор президента Украины и президента России для возвращения Крыма означал бы только одно – капитуляция Украины. Путин преступник – и должен ответить".

Только контрактная армия. "Принудительного призыва на срочную службу не будет".

Сколько воруют из оборонного бюджета. "Навскидку, я думаю, процентов 20. Или нецелевое назначение, или прямое воровство".

Легализация оружия. "Это будет сделано, будет сделано поэтапно... Оружие будет легализовано и не будет никакого уголовного преследования за то, откуда ты его взял, второе – проверка медицинская, психологическая, на умение владеть оружием, сейф".

Президент может выходить за рамки закона. "Законы, при всем уважении, это бумажки... Если увижу, что нарушаются базовые права, за которые я отвечаю, а закон это не позволяет прекратить, то я буду выходить, защищая права, за рамки закона с параллельным внесением законопроекта, чтобы это нормализовать".

В случае победы на выборах, посадки - будут. "Порошенко, Турчинов, Наливайченко пойдут под суд за те преступные действия и бездеятельность, которые я уже зафиксировал своей подписью в прокуратуре".

С олигархами контактов нет, но от денег может не отказаться. "У меня нет истории общения с олигархами… Если кто-то из олигархов, независимо от фамилий, или не олигархов разделяет мои подходы к государственному управлению, этику и программу, и хочет поддержать на выборах, сам или кому-то поручит перечислить средства легальным способом в избирательный фонд – я не буду отказываться. Но до тех пор, пока он не будет ставить мне обязательств. А если кто-то хочет поставить обязательства… со мной разговора не будет".

Деньги на кампанию. "Деньги на предвыборный взнос взяли из бюджета партии, финансов на кампанию – пока нет. Кто будет вносить на счет избирательной кампании – я пока не знаю, разговоры со многими проведены… Часть уже отпала, кого-то запугали, часть, наоборот, собирается демонстративно перечислить… Но таких денег ($100-250 млн – ред.) – у меня точно не будет".

Конфликта с Порошенко – нет, просто группы крови разные. "У меня конфликта нет с Порошенко. У нас нет отношений с октября 2014 года, мы не общаемся. Но это не вопрос конфликта, это вопрос разных групп крови, нас по-разному воспитывали… В чем принципиально отличаемся? У меня нет желания стать самым богатым, а у него есть; я точно не буду отбирать ни у олигархов, ни просто у бизнеса доли; я не буду заниматься микроменеджментом, я доверяю людям, а он не доверяет никому... Он не умеет слушать и слышать, он считает, что самый умный".

Я не буду цепляться за золотой унитаз. "Я не иду во власть "forever", она мне не нужна, я не буду держаться за кресло. Достаточно одного президентского срока, чтобы сделать то, что я предлагаю… Я точно не буду цепляться ни за золотой, ни за шоколадный унитаз".

Зеленского – уважаю. "Я его уважаю, как актера. Молодцы, они создали такой проект, часто смотрю интересные моменты…Там часто есть смысл и ум. Когда вы (Дмитрий Гордон во время интервью с Зеленским – ред.) начали задавать вопросы в формате государственной политики – мне стало страшно…".

Бойко – хороший менеджер, но ориентирован на Россию. "Бойко. Мои подходы к кадровой политике – это профессионализм (он у Бойко есть), порядочность (когда звучат схемы, то тут возникают вопросы) и патриотизм (когда он каждые две недели в России… отпадает)… Я думаю, что это – глубинное отношение к России, а с другой – бизнес интерес. При этом, если вопрос профессионально сугубо энергетический, то мне с ним вопрос было решать легче, чем, например, с Плачковым. То есть, как менеджер – да, но куда будет нацелен этот менеджмент?".

Ляшко - яркий, многовекторный. "Может и корову поцеловать, и съесть то, что она выбросит. Но это то, что, я думаю, будет уходить из политики".

Савченко – это грустная история. "Надежда – смелая, воин по натуре, в политике она поплыла и этим воспользовались. Я думаю, что это была провокация, игра СБУ, ее просто использовали, ее легко было использовать".

Саакашвили вышвырнули неправильно. "Я говорил, что, став президентом, верну ему гражданство, если он захочет".

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