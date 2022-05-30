ОПЗЖ под запретом, поэтому нардепы от одноименной фракции залегли на дно. Они голосуют за все инициативы власти и конструктивные как никогда. Часть ОПЗЖников вообще создала отдельную группу, настроенную на тесное сотрудничество с Банковой.

"Их политическая судьба полностью в руках ВСУ, – считает нардеп от Слуги народа Никита Потураев. – Призрачный шанс у них появится только тогда, когда ВСУ выйдут на линии разграничения на 23 февраля. Сейчас у них избирателей нет".

Но Юрий Бойко и компания уже просчитывают, как они могут попасть в следующую Раду. В планах: откреститься от России и удариться в социализм и популизм.

Какие группы влияния остались после ОПЗЖ, как экс-"слуги" помогли одной из них создать отдельную парламентскую силу и чем Виктор Медведчук может навредить однопартийцам, – в разборе LIGA.net.

"СИДЯТ И НЕ ОТСВЕЧИВАЮТ"

Распад ОПЗЖ начался задолго до 24 февраля. Партия никогда не была крепкой структурой, имея три группы влияния. О них мы подробно писали здесь.

В 2018 году, стиснув зубы, кланы Юрия Бойко/Сергея Левочкина, Виктора Медведчука/Вадима Рабиновича и Вадима Столара объединились ради похода в парламент под вывеской ОПЗЖ. Но не стали близкими партнерами, сохраняя натянутые отношения.

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Судебный процесс над Медведчуком стал миной замедленного действия для будущего ОПЗЖ, российское вторжение лишь ускорило детонацию. В марте Совет нацбезопасности и обороны приостановил деятельность ОПЗЖ, в апреле аналогичная судьба постигла одноименную фракцию.

"Мы месяц придумывали с Малюськой (министром юстиции. – Ред.) и Стефанчуком (спикером парламента. – Ред.), как запретить ОПЗЖ в парламенте, – говорит LIGA.net один из руководителей Офиса президента. – И придумали не совсем законную конструкцию, когда Корниенко что-то зачитал и распустил".

Жесткого противодействия со стороны экс-членов ОПЗЖ не было и вряд ли будет. "Не выглядело, что они были в шоке от решения о запрете", – вспоминает один из нардепов фракции Голос в комментарии LIGA.net. Часть ОПЗЖ даже голосовала за свой запрет.

Бойко относится к запрету ОПЗЖ совершенно спокойно. "Наша политическая сила всегда выступала за мирную кооперацию со всеми нашими соседями и партнерами. Но именно за мирное и равноправное, партнерское, а не принудительно-военное", – заявил он в комментарии LIGA.net.

Сейчас бывшие ОПЗЖшники очень конструктивны, говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа Никита Потураев. Они голосуют почти за все решения парламента и не подают тысячи правок.

"Они сидят и не отсвечивают, ничего не обсуждают как раньше. Голосуют за земельные вопросы, приватизацию. Понимают, что лучше сотрудничать", – рассказывает собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

"МЕДВЕДЧУК МНОГО ЧЕГО СКАЗАЛ СБУ"

Для сохранения парламентской субъектности фракция ОПЗЖ переформатировалась в группу Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ), в которую вошло до 25 нардепов. Лидером определили Бойко, именно он отвечает за коммуникацию с руководством парламента. На согласительный совет от ПЗМЖ сначала ходил Шуфрич, потом – Григорий Мамка.

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"Одним из приоритетов деятельности нашей депутатской группы я вижу поддержку деятельности власти по защите Украины и восстановлению ее экономики", – говорит LIGA.net Бойко.

По его словам, большинство депутатов новой группы "остались верными своему государству, пошли в ряды терробороны или занимаются решением гуманитарных вопросов на местах".

"Водораздел состоялся 24 февраля. Каждый сам определился со своим отношением к военному вторжению в Украину", – уверяет Бойко.

Группа в основном состоит из депутатов, зашедших в парламент по квоте "газовиков" (условное название группы Левочкина/Бойко). Но "убежище" предоставили и квоте Медведчука. В частности, Олегу Волошину, Василию Нимченко и Виктору Черному.

"Это союз ради большей цифры в графе "количество депутатов", – объясняет Потураев. – Чем больше депутатов в группе, тем больше политического веса. А кого включать в избирательный список на следующих выборах – это другой вопрос".

На политическом рынке люди Медведчука никому не нужны, уверен политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. "Ни одна партия не заинтересована в вовлечении этих людей в свою команду", – говорит он.

Похоже, это понимают и в крыле Медведчука. Вадим Рабинович еще 3 февраля улетел в Израиль и до сих пор не вернулся. Волошин уехал в Беларусь, соратник Медведчука Тарас Козак – в России.

За рубежом представители других групп влияния, сообщили LIGA.net три собеседника в парламенте. В частности, Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом, Сергей Левочкин с сестрой Юлией. Также в парламенте не видели Вадима Столара.

Но свое слово должен сказать Медведчук, считает Батозский. "Мы не знаем, было ли видео СБУ о Порошенко его единственным откровением, – объясняет он. – Медведчука будут "катать" по полной, и он расскажет все: как Россия спонсировала, сколько Медведчук привез денег из Москвы и кому их давал".

"Медведчук понял, что он как обменный фонд не ценен для России, поэтому пытается поднять ставки, – говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. – То есть если его не обменяют, то он может рассказать еще больше".

Собеседник LIGA.net в Службе безопасности прямо не ответил на вопрос по поводу показаний Медведчука на однопартийцев, но намекнул, что кум Владимира Путина "много чего сказал". "Опубликовано далеко не все", – сказал он.

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НОВОЕ ДОВЕРИЕ ДЛЯ БАНКОВОЙ

За несколько дней до решения СНБО из ОПЗЖ вышел столичный застройщик Вадим Столар, по квоте которого в парламент вошли пять нардепов. Вместе с ним вышли харьковские бизнесмены Александр Фельдман и Игорь Абрамович. Последний является партнером по газовому бизнесу бывшего регионала Виталия Хомутынника и экс-помощником Фельдмана. Осенью журналисты фиксировали встречу Абрамовича с Давидом Арахамией, лидером фракции СН.

"Не знаю, как Абрамовича занесло в ОПЗЖ. Ему больше подходит Доверие", – иронизирует один из руководителей СН.

Именно вокруг Абрамовича после ликвидации ОПЗЖ начала выстраиваться новая депутатская группа. Ее собирали не менее месяца, поскольку экс-ОПЗЖников было только 13 и нужно было найти еще четверых желающих.

На помощь пришли бывшие "слуги". В частности, Александр Юрченко (фигурировал в скандальном ДТП летом 2021-го), Артем Дмитрук и Олег Воронько (на момент создания группы – члены межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова).

Последним решающим кадром стал Максим Ефимов, краматорский бизнесмен и экс-регионал. В этом созыве входил в лояльную к Банковой группу Доверие. Ефимов вместе с Абрамовичем стали главами группы под названием Восстановление Украины.

"Группа Абрамовича будет больше, чем Доверие, им дадут какую-то должность в комитете", – говорит собеседник в руководстве СН.

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В то же время Потураев отвергает связь новой группы с Банковой. "Они бизнесмены и прагматики. Им нужно быть в нормальных отношениях с властью, – объясняет он. – Группа – это формализация твоего присутствия в Раде. Если ты набрал людей на группу – у тебя совсем другой статус. Это возможность участвовать в согласительном совете. У тебя есть политический вес".

Но нардеп признает: Слуге народа будет "легче понимать, с кем договариваться", в случае сложных парламентских решений.

По мнению Батозского, группе Восстановление не имело смысла оставаться под крышей ПЗЖМ. "Своя группа – это ресурс для связей с ОП. Лучше иметь что-нибудь свое, чем идти в старом фарватере. Так с тобой будут договариваться. У них маленькие проблемы на уровне округов и городов", – добавляет он.

КОЛАБОРАНТОВ ИЗГНАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

На местном уровне ситуация другая. Здесь фракции ОПЗЖ в большинстве регионов либо самораспустились, либо переформатировались в группы. "Они сейчас в режиме ожидания, что мы будем с ними делать, – рассказывает один из руководителей ОП. – Ведь на это большой общественный запрос. Но мы еще не решили, как это сделать, чтобы не грохнуть кворум в советах. В 40 советах не будет кворума, потому что есть ряд решений, принимаемых двумя третями".

Сейчас, по его словам, в парламенте пытаются решить этот вопрос отдельным законопроектом. "Экс-ОПЗЖ сейчас торгуется за местные советы. У них около тысячи депутатов по всей стране. Поэтому они не очень хотят, чтобы их всех "ликвидировали" одним решением. Но все равно мы выйдем на их отзыв, вопрос только в механизме", – добавляет собеседник.

Он напомнил, что осенью должен был заработать механизм отзыва депутатов местных советов, но он не был законодательно налажен. Поэтому открытые коллаборанты до сих пор остаются депутатами.

КАК ОПЗЖ ПЛАНИРУЕТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ

Нынешняя стратегия экс-ОПЗЖ очень напоминает события февраля 2014-го, когда в разгар Революции достоинства Партия регионов разложилась на несколько депутатских групп, которые были тише воды ниже травы.

"Их политическая судьба полностью в руках ВСУ, – считает Потураев. – Призрачный шанс у них появится только тогда, когда ВСУ выйдут на линии разграничения на 23 февраля. Сейчас у них избирателей нет. Часть в оккупации, часть в эвакуации".

ОПЗЖ как франшиза и проект – это уже история, убежден Батозский. "Это отыгранные игроки. Мне трудно представить, с какой риторикой на выборы пойдут Волошин или Королевская, – объясняет он. – Они знают только одну песню о бедности, грязи и дружбе с Россией. Плюс из-за оккупации они теряют ресурсы. Из России денег уже не получат, потому что для Путина они предатели. Поэтому вопрос, хватит ли у них ресурсов на будущие выборы".

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Непонятен и электоральный потенциал экс-ОПЗЖ. "Электорат ОПЗЖ состоял из двух слоев. Нижний фундаментальный слой – люди, которые были не за Россию, а за Советский Союз. И сейчас эти люди мигрируют в социализм и популизм. К условной Юлии Тимошенко, – говорит один из руководителей Слуги народа. – Поэтому на уровне отдельных политиков они могут перезагрузиться в партию промышленников".

"У фигур точно есть будущее. У них есть личный рейтинг, – считает собеседник в руководстве СН. – Бойко может выйти и сказать что "ОПЗЖ была ошибкой, а сейчас мы, промышленники, восстанавливаем и делаем сильную экономику".

По словам собеседника, Зеленский после войны настроен строить экономику, где большому бизнесу места будет очень мало. Поэтому тот же Бойко с имиджем директора завода может попасть в часть электората, которая будет вестись на риторику о восстановлении промышленности.

"Плюс они могут вспомнить, что когда-то были за евроинтеграцию, но Янукович все испортил", – предполагает один из руководителей ОП. Его предположение, похоже, быстро становится реальностью. Недавно Бойко на фоне флага Евросоюза отрапортовал о встрече с послом ЕС в Украине.

В окружении Бойко подтверждают, что новый политический проект с его участием будет левого спектра и будет отстаивать социально-экономические вопросы. "Будет запрос на восстановление страны и экономики, и новая партия Бойко будет отвечать на него", – говорит LIGA.net соратник Бойко.

Но под лозунгами социальной справедливости на выборы пойдет не только условная партия Бойко, подчеркивает Потураев. Одним из главных конкурентов на этом электоральном поле Юлия Тимошенко.

"Электорат ОПЗЖ – это бедные и нуждающиеся люди. Сейчас таких станет больше. Но проблема в том, что большинство этого электората будет понимать, что они обеднели не из-за бестолковой власти, а из-за Путина", – считает Потураев.

В то же время на местном уровне у экс-ОПЗЖников проблем с политическим будущим меньше. "Если политик не зашкварился откровенным коллаборационизмом и остался на проукраинской позиции, то людям будет фиолетово, под каким брендом он пойдет на выборы, – объясняет Потураев. – Люди хотят голосовать за тех, кого они знают".

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