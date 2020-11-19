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Бойня в Эфиопии, Америка возвращается в большую игру. Что надо знать утром

19.11.2020, 09:00
Бойня в Эфиопии, Америка возвращается в большую игру. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 19 ноября. Температура от -1 до +2, курс доллара 28.21

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Бойня в Эфиопии. Она может поджечь всю Африку и ударить по Европе – это случится скоро

Украинский читатель очень украиноцентричен. Охотнее всего мы читаем новости о происходящем в Украине. Есть небольшой интерес к важным событиям в США и России. Остального мира на медийной карте украинских СМИ почти не существует. А зря. Мы пропускаем события, которые куда важнее и страшнее происходящего в нашей стране. В Эфиопии начинается гражданская война, грозящая перейти в масштабный геноцид и спровоцировать миграционный кризис, по сравнению с которым сирийский покажется туристическим визитом. Большинство из нас современники самого уничижительного геноцида в современной истории. Всего 26 лет назад одна народность Руанды Хуту "вырезала" около 20% своих сограждан – руандийских Тутси. Развитый мир "проспал" этот геноцид – был занят чем-то интересным. Например, Евротунель открывал, а в Украине обсуждали свадьбу Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Америка возвращается в большую игру. России – приготовиться

Все четыре года президентства Трампа для России были окном возможностей. Новые военные базы, политическая и медийная экспансия, – практически никто не мешал Путину перекраивать мир по-новому. Главным образом Трамп "выключил НАТО", потому что без ключевой роли США в этой организации, оказывать сопротивление России было некому (британцы занимались брекзитом – и до сих пор заняты).

Байден все это подчеркивал в своих выступлениях и делал акцент на этом: Америку надо исправить, нанесенные увечья – залечить. Откладывать нет времени. Даже саммит НАТО перенесут с осени на весну.

Ближайший друг покойного ястреба МакКейна берет Америку в свои руки. И, кажется, в этом смысле и на этом внешнеполитическом треке Белый дом возглавит подлинный республиканец. Об этом наш новый текст. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Укроборонпром обвинил министра Уруского в попытке влиять на кадровые решения

Не самое понятное для обывателя словосочетание "Реформа корпоративного управления в госкомпаниях" имеет простой практический смысл: политики не должны приближаться к деньгам госкомпаний.

Поэтому, если вы где-то слышите, что топ-чиновники или депутаты хотят влиять на назначения топ-менеджмента государственных предприятий, это очень плохой сигнал. Больше по ссылке.

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