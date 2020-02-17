Бойня в Мукачево. Кто стоит за кровавыми разборками и почему Нацгвардия там не поможет

У Мукачеві більше тижня триває спільне патрулювання вулиць спецпідрозділами Нацполіції та Нацгвардії. Як довго поліцейські формування перебуватимуть у місті, поки невідомо - начальник управління СБУ в Закарпатській області Олег Воєводін не зміг відповісти на це питання LIGA.net.

Протягом лютого міська рада Мукачева вже двічі зверталася до керівництва МВС та президента з проханням ввести Нацгвардію для боротьби з криміналом. Останній раз підставою такого звернення була стрілянина 7 лютого у районі, який в народі називають "Чикаго". Перестрілку відзняв на телефон місцевий мешканець, і відео одразу з'явилося у мережі. На ньому видно, як працює кілер: чоловік у яскраво-червоній куртці та в балаклаві стріляє у два позашляховики. Звідти відкривають вогонь у відповідь.

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Наявність кілера – важлива деталь. Це, як мінімум, означає, що мав місце не спонтанний конфлікт, а спланована операція.

Відео: канал Mukachevo Net на YouTube

Внаслідок перестрілки постраждали місцевий бізнесмен Артур Пашкуляк, якого пов'язують із заслуженим працівником культури і спорту, місцевим політиком Михайлом Ланьом (кримінальне прізвисько - Блюк), а також охоронець Пашкуляка. Бізнесмен отримав поранення у плече.

Наступного дня ввечері, на перетині Львівської і Закарпатської областей, на пості Нижні Ворота представники поліції, СБУ та прокуратури області зупинили два елітні позашляховики й перевірили кілька осіб, у яких вилучили зброю. Згідно з офіційним повідомленням Нацполіції, був затриманий лідер ОЗГ та кілька членів угруповання. Чоловіки чинили збройний опір правоохоронцям.

Відео: канал Mukachevo Net на YouTube

Зовні виглядало так, начебто правоохоронці перекрили дорогу бандитському кортежу, який рухався зі Львова на підкріплення до однієї з мукачевських банд. Затриманим інкримінували замах на вбивство кількох людей, незаконне зберігання зброї та опір правоохоронним органам.

Але постраждалих під час спецоперації на Нижніх воротах не було. Переконливих аргументів у силовиків виявилося замало: суд дав санкцію на арешт лише двох осіб - Євгена Дребітка та Ігоря Смоляра з можливістю внесення застави. 11 лютого кожен з підозрюваних вніс по 315 000 гривень, і вони вийшли на волю.

Стрілянина 7 лютого нагадує події 2015 року. Тоді конфлікт виник між людьми Ланьо і представниками Правого сектору (докладно про це читайте тут). Але кейс 2020 року принципово інший – в ньому, здається, відсутня політична складова. Що ж насправді відбувається зараз?

Дійові особи

Постраждалий Артур Пашкуляк – заступник директора філії підприємства Кировський спецкар’єр. Син радника голови РДА Сергія Гайдая – Василя Пашкуляка. Кум колишнього помічника народного депутата Махайла Ланьо – Олега Фірцака. Артур Пашкуляк - відома особа у місцевих політичних та кримінальних колах. Був фігурантом подій 2015 року. Саме він запрошував представників Правого сектору на перемовини, які закінчилися трагічно. Його вважають людиною Ланьо.

Михайло Ланьо (Блюк) – політик, діяч спорту. Народний депутат сьомого та восьмого скликань. Входив до різних політичних груп, але найбільше відомий як активний член Партії регіонів. У 2014-2015 роках був членом комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. На позачергових виборах у 2019 році займав 33 позицію у списку партії Опозиційний блок. Свій авторитет у кримінальних колах напрацьовував роками – з 1990-х. Зокрема, у 1998 році пробув три місяці під арештом, підозрювався у вбивстві свого бізнес-партнера Івана Вінера. У 90-х Михайло Ланьо і Віктор Балога були бізнес-партнерами. Ці двоє сваряться і миряться публічно роками.

Один із затриманих - Євген Дребітко, кримінальне прізвисько Білий. Про нього відомо не дуже багато. У відкритих джерелах його часто називають кримінальним авторитетом. Може бути пов’язаний зі львівськими ОЗГ. Рік тому цю особу підозрювали у незаконному позбавлені волі й викраденні людей. За однією з версій, Білий вважався "смотрящим" за Мукачевим від одного з київських кримінальних авторитетів.

Загальна ситуація: еліта у місті - родини Балоги і Ланьо. Основний нелегальний ресурс регіону – контрабанда. На цей момент між Ланьо і Балогою панує мир. Більше того, логічно припустити, що вони союзники. Концентрація правоохоронців у місті може справити враження, що це акція на захист групи Ланьо.

Тим більше, що ініціатива введення Нацгвардії прозвучала на позачерговому засіданні міськради, яке скликав мер Мукачева Андрій Балога – син Віктора Балоги.

Ключові версії

Представник львівських правоохоронник органів, який побажав залишитися невідомим, озвучив LIGA.net одну з оперативних версій того, що відбувається. За його словами, стрілянина у Мукачеві – відлуння київських подій.

Приблизно чотири місяці тому у Києві відбулася знакова подія – "розкоронування" вора в законі Андрія Недзельського на прізвисько Нєдєля. За даними наших джерел, Нєдєля мав контроль над контрабандою, взагалі контролював багато нелегальних промислів ("тем") у Центральній та Західній Україні.

Втративши певний вплив у Києві, він почав втрачати його і в регіонах, зокрема в Мукачеві. Принаймні, конкуруючим угрупованням хотілося, щоб відбувалося саме так. Місцеві вожаки вирішили остаточно збити з ніг людину Нєдєлі. Ця людина - Євген Дребітко. Він став незручним на місцевому ринку. Усі подальші події – окремі епізоди одного ланцюжка. Підкреслимо: це лише версія.

Іншої точки зору дотримується екс-губернатор Закарпаття Геннадій Москаль. На його думку, перестрілка-2020 має на меті два завдання. Перше - підняти авторитет місцевої влади. Друге - скинути начальника поліції. До речі, останнє завдання виконано успішно: 11 лютого все керівництво поліції відсторонили.

Москаль акцентує увагу на тому, що місцева влада не дуже популярна серед населення. До прикладу, на парламентських виборах Віктор Балога – батько мера – переміг на окрузі з перевагою тільки у 1,34%. Викликавши Нацгвардію до міста, місцевий клан продемонстрував, хто тут господар.

Усе що відбувається у місті, вважає екс-губернатор, майже не пов’язане з боротьбою з криміналом. "Злочини розкривають у тиші, а не з екранів телебачення, - коментує він. - Ніхто кілера не шукав і шукати не буде". Просто тому, що у МВС для цього бракує професіоналів, говорить він.

Позицію Москаля частково поділяє кримінальний експерт, екс-керівник Управління кримінальної розвідки в складі МВС України Валерій Кур. Сьогодні у структурах МВС не вистачає фахівців, щоб здолати організовану злочинність тих масштабів, які наявні в Закарпатті. "Прості закарпатці стали заручниками і співучасниками контрабандистів, - пояснює він. - Це їхній спосіб виживання. Все, що їм залишається, це "урвати" й собі шматочок маленького, але незаконного бізнесу".

Чи почуваються сьогодні у безпеці мешканці міста? Цікава деталь: коментуючи все, що відбувається, вони прагнуть не називати себе. Один із громадських активістів сказав нам: "У місті всі все давно знають і розуміють". На його думку, історію зі стріляниною можна розділити на два етапи: сама стрілянина і все, що відбувалося опісля. Ці два етапи ніяк не пов'язані, вважає він. Постріли - кримінальні розбірки. Потім - політика. Балоги зробили усе, щоб їх не звинуватили, як це було 2015 року. "А поліція тут для того, - продовжує активіст, - щоб створити видимість, що у місті наводять порядок".

У сухому залишку

З великою долею ймовірності, замах на життя Артура Пашкуляка може залишитися нерозкритим. І рівень організованої злочинності у місті Мукачево не знизиться. Ніякі війська не здатні розплутати зв’язки місцевої влади з криміналітетом. Та й кілерів навряд чи можна спіймати за допомогою "цілодобового патрулювання". Висновок: Нацгвардія у цьому випадку безсила.

Ганна АРГІРОВА

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