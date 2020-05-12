"Будешь смотреть, как на дыбе верещит твоя жена". Записки из камеры пыток в ОРДЛО

Что происходит в тюрьмах боевиков и как в Донецке пытают сограждан "за чашечкой кофе": LIGA.net публикует записки украинского заложника

Руководителя небольшой охранной компании Сергея Куриса схватили 6 сентября 2019 года на улице в Донецке - за день до первого масштабного обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". На него надели наручники, натянули мешок на голову, бросили на пол подъехавшего микроавтобуса и доставили сначала в здание так называемого "УБОП", а потом в секретную тюрьму боевиков.

В течение четырех суток Куриса пытали - били электрическим током, топили, подвешивали на дыбу и постоянно избивали. На ночь подвешивали за наручники к решетке, тушили об него сигареты, пить давали раз в сутки. Сергею объявили, что если он не подпишет обвинение, то будет убит, а его жена - изнасилована и займет его место в пыточной камере.

Все это Курис описал в письме, которое передал семье через одного из освобожденных пленных во время обмена в декабре 2019 года. Сам Сергей ни в тот, ни в следующий (в апреле) обмен не попал: он есть в списках Службы безопасности Украины, но боевики его не подтверждают.

Оккупанты его обвиняют в "участии в террористическом сообществе" и прохождении специального обучения для этого, шпионаже, грозят пожизненным заключением или расстрелом. После майских праздников угрожают снова "взяться за его дело", что на практике означает только новые пытки. Сейчас его держат в здании СИЗО Донецка. Там Сергей пишет записки - о себе, палачах и Донецке.

Первое письмо (скрин выше, написано Сергеем от третьего лица ) Курис передал с украинскими пленными в декабре своим друзьям-парашютистам. Записки (которые мы публикуем ниже) - родственникам . Сомнений в их идентичности нет: почерк в них совпадает, родные и друзья подтверждают, что их писал именно Курис. Мы решили опубликовать эти тексты, потому что общество имеет право знать, что происходит в тюрьмах оккупированного Донецка. И сам Сергей об этом просил: он считает, что подобные публикации могут оградить его от новых пыток.

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Что происходит в тюрьмах боевиков: LIGA.net публикует эти записки:

"Поза сумнівом, божевільність має різні форми. Одна з них - втрата гідності, обличчя та й самовизнання перед тим, хто з різних причин вирішив зробити з тебе свого раба. Чи знищити тебе, чи забрати твою землю. Чи вигнати тебе як собаку з твоєї хати, закувати у кайдани, мотивуючи це твоєю меншовартістю та маскуючи професійною демагогією і вмілим викривленням істини.

І все це з радістю готові визнати за правду малодушні - ті, хто і дійсно не має власної ідентичності, свого імені, та кому ланцюг рабовласника є спасінням від обов’зку нести свій Богом даний Хрест. Бо найбільш люті вороги не можуть тебе перемогти, якщо ти назвав себе захисником своєї землі, родини, нації, Батківщини, та маєш незмінну самоідентифікацію.

Загарбники можуть розіп’яти твоє тіло, але нічого не зроблять з твоєю душею та поглядом переможця, - того, хто має обов’язки від Бога та мужність жити, любити, перетерпіти та померти тим, ким народився у Христі.

Вот и сегодня меня не покидает удивление и непонимание процесса, который произошел в Донецке. Да, есть очевидное: РФ совершила вторжение на суверенную территорию Украины - вначале в Крым, затем в Донецкую область, оккупировав ее часть, нарушив все мыслимые правила международной юрисдикции и братского добрососедства.

Но обнаружилась еще одна очевидность здравомыслящих и просто воспитанных людей: как испуганно, бессовестно, покорно люди, всю жизнь жившие под флагом Украины, - которые здесь учились, работали, лечились, отдыхали, пели и любили, женились и рожали любимых детей и воспитывали их, - с безмолвием и готовностью предали все свои устои, присяги, ценности и обязательства. И большинство этих людей жили рядом всю жизнь, общались, дружили, праздновали исторические, военные и национальныe праздники Украины!

С какой легкостью они надели униформу и погоны чужой армии, а главное, часть их стала самыми жестокими истязателями, грабителями, преследователями и - !!!!! - палачами своих бывших сограждан!

С какой легкостью они надели униформу и погоны чужой армии, а главное, часть их стала самыми жестокими истязателями, грабителями, преследователями и - !!!!! - палачами своих бывших сограждан!

Когда меня пытали в секретной тюрьме, так называемой УБОП ДНР, в перерывах между издевательствами, чтобы я пришел в себя - меня или бросали на два-три часа в бетонную яму, или везли на "промежуточную беседу" к одному из моих дознавателей, который решал, какие пытки применить далее – к некоему "Иванову". Он честно заявлял, что он, как и все сотрудники УБОП, ужe граждане РФ, и им разрешено запытать до смерти хоть 500 невинных, но выявить хоть одного сотрудника СБУ.

Вот она - любовь к своему народу!, ведь он дал присягу "ДНР" и честно выполняет эти обязанности.

Я же имел неосторожность (так как я был маловменяем в том состоянии) ответить ему, что ранее он давал присягу народу Украины и работал в РОВД города Донецка, но легко изменил ей и стал пособником настоящих террористов и палачей. Он долго думал, что ответить за чашкой кофе, и ответил: его коллеги, избив меня до полусмерти, бросили как кусок мяса в багажник и отвезли назад в пыточную тюрьму, где в течение двух часов пытали электрическим током и жгли нещадно! - вот ответ.

Очнулся я, когда меня облили холодной водой, уже в яме. Дали 30 минут прийти в себя, а потом снова: топили, затем избивали, пока я не терял сознание, но когда кровь не закладывала мне уши, я слышал смех и пьяное откровение садистов о том, что Донецк - русская земля.

Он долго думал, что ответить за чашкой кофе, и ответил: избив до полусмерти, меня бросили как кусок мяса в багажник и отвезли назад в пыточную тюрьму

И внезапно понял, что история вернулась в 37-й год, во всех его проявлениях и методах гестапо НКВД! А то, что после распада СССР были четко определены границы уже независимых республик, принятых мировым сообществом и международным правом, - будто этого и не было. Передо мной встало полное беззаконие с имитацией закона, бесправие, пытки и смерть, смотрящая на меня и мою семью!

И следователь, некто "Петров", так прямо и сказал в подтверждение моих мыслей: "Все как при Сталине, мы у тебя заберем все имущество, свободу, расстреляем, а не подпишешь признание - будешь смотреть, как на дыбе будет верещать твоя жена!"

И так длилось для меня шесть дней, как шесть лет войны в моем родном городе, и уже восемь месяцев я сижу в страшной неволе и жду спасения от родной Украины, которой я, и такие как я, остались верными до конца! Слава Украине!

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