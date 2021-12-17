Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом

МИД РФ сегодня обнародовал требования президента Владимира Путина к США и НАТО. Кремль хочет гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России.

С полным текстом документов можно ознакомиться здесь.

Кремль сообщил, что проекты договоров были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид (не Байдену, не Блинкену, не послу) еще 15 ноября. Больше месяца Москва скрывала их текст. А параллельно целая армия ботов и пропагандистов Кремля атаковала украинское информпространство "дезой", чтобы остановить движение Киева в НАТО.

"Мы имеем дело с классической, как по методичке, информационно-психологической спецоперацией. Она является частью более масштабной гибридной агрессии, которую мы сейчас наблюдаем", – говорит LIGA.net военный специалист по информоперациям ССО.

На первый взгляд, дезинформационная кампания РФ лишь сопровождает стратегическую задачу — получить от Запада "гарантию нерасширения" и затем свободно давить на Украину с позиции силы. Но не все так просто.

"Цель РФ – сорвать вообще любое сотрудничество НАТО и Украины, – убеждает LIGA.net директор центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. – Россия неоднократно устраивала информационные провокации и медийной критикой сопровождала любые перспективы Украины в Альянсе. В значительной степени сегодняшний кризис связан с новыми попытками России повлиять на процесс".

Как российская информационная атака может помешать институционному сотрудничеству НАТО и Украины и чем это обернется для Украины дальше – в разборе LIGA.net.

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ХРОНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ВТОРЖЕНИЯ

Украинские медиа-аналитики фиксируют активизацию российских бот-сетей, приобщившихся к информатаке одновременно с публикациями планов вторжения России в Украину в западных СМИ.

"Мы исследовали активность пользователей под публикациями украинских СМИ со "сливами" карт российского вторжения в Украину. И сумели зафиксировать активизацию армии троллей и ботов, – рассказала LIGA.net заместитель главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк. – Главными темами их сообщений стали: Украина не нужна НАТО, Америка сольет нас так, как слила Афганистан, и именно НАТО хочет руками украинцев развязать войну с Россией".

Кремль использует тактику косвенных действий. Ему не нужно появление активного движения "украинцы против НАТО" (как это было с движением антивакцинаторов, к созданию которого он приложил большие усилия). Информационная спецоперация нацелена на формирование ложной картины мира у украинцев и убеждение в искренности РФ.

"Такие завуалированные формы коммуникации очень опасны. Ведь для обычного человека, который не слишком ориентируется в ситуации, они формируют определенную повестку дня. И долгосрочные последствия затем ощущаются длительное время повсюду – от электоральных настроений до активности в соцсетях", – подчеркнула Романюк.

Цепочка месседжей, которые пытается распространить РФ, выглядит так: Россия однозначно против войск и оружия НАТО в Украине; это НАТО провоцирует и настраивает Украину против РФ; если провокации зайдут слишком далеко – Альянс без промедления бросит Киев один на один с российскими танками, как бросили Афганистан талибам.

Собеседник LIGA.net из сектора информационных операций ССО объясняет, что параллельно с этими тезисами с подачи России всплывают старые российские фейки: о том, что якобы в НАТО обещали РФ не расширяться на восток, но затем нарушили слово (обещания Горбачеву не было, мы писали об этом здесь), Альянс только и ждет, чтобы разместить в Восточной Европе, а то и вообще в Украине, свои ракеты с минимальным "подлетным временем до Москвы".

"Если формулировать тезис так, как формулирует Россия, то действительно, условная агрессия против Украины уже не выглядит такой безосновательной. Да, это остается агрессией, но если Россия докажет, что действует превентивно, чтобы себя защитить, то это может кого-то в мире да и убедить", – объяснил LIGA.net Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований.

Кремль формирует тезис, что хочет не поглотить Украину, а наоборот, с нашей помощью отмежеваться от НАТО. Движение Киева на Запад вредит безопасности Москвы, а значит, требует превентивных действий.

"Прекрасно помню ответ соратника Владимира Путина - Дмитрия Рогозина, который в то время (в 2008-2011 годах) был послом РФ в НАТО, на мой вопрос: почему Россия так против вступления Украины в НАТО? Он ответил: "России лучше воевать на чужой территории", – рассказал LIGA.net Игорь Соловей, директор Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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ПОДОГРЕТЬ ЕВРОСКЕПТИКОВ, ЗАПУГАТЬ ОПТИМИСТОВ

С одной стороны, Кремлю нужно показать, что путь в НАТО – это путь к войне. Но атака в лоб может дать противоположный эффект, и даже неуверенные в своем отношении к НАТО украинцы начнут склоняться к тому, что нужно двигаться в Альянс. Поэтому, с другой стороны, Россия давит на то, что "НАТО провоцирует" ее Украиной.

Важная часть информационной кампании России на этом этапе — попытка убедить украинцев, что путь в НАТО — это путь к войне.

"РФ культивирует в Украине идею, что вступление Украины в НАТО или размещение здесь западных войск – это гарантированная война. К тому же, война за чужие интересы. Эти конспирологические теории распространяются Россией еще с начала 2000-х", – объясняет Ярослав Божко.

Таким образом, с помощью реверсивного управления формируется тезис, что отказ от НАТО – путь к миру. И своего слушателя среди "евроскептической" аудитории в Украине Россия может найти.

"Необходимо понимать, что в Украине много целевых аудиторий, и на Востоке и на Юге Украины эти тезисы лучше воспринимают. У людей до сих пор есть проблемы с пониманием того, что именно происходит в информационном пространстве", – говорит Романюк.

СПРАВКА. Согласно данным Согласно данным опроса группы Рейтинг , проведенного в августе 2021 года, 54% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, но почти 35% выступают против.

"Россияне очень выборочны в своей "боязни НАТО". Членства Украины в Альянсе Кремль почему-то боится. А вот участия стран Балтии, восточной Европы или даже Турции – которые уже давно под защитой НАТО – нет. Мало того, РФ прекрасно с ними уживается", – подчеркнул Соловей.

"Афганский сценарий" — популярная тема пропаганды РФ. Чтобы убедить украинцев, что с НАТО опасно иметь дело, боты и дезинформаторы распространяют нарратив: "Бросили Кабул, бросят и Киев".

С точки зрения РФ было бы странно не использовать афганский кейс, считает Белесков: украинцы слабо разбираются в мировой политики. И подобную "наживку" вполне могут проглотить.

"Но Афганистан – это Афганистан, совсем другой регион, со своей системой координат. То, что американцы именно так обозначили границы своих возможностей в Афганистане, никак не обозначает их возможности в Украине", – считает аналитик НИСИ.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ МОСКВА

Перед дезинформаторами России стоит целый ряд промежуточных целей среди украинцев. Это усиление евроскептических настроений; дискредитация всех институтов, получающих поддержку от членов НАТО – в том числе армии; а в итоге – общее ослабление Украины.

"Кремлю не нравится, что наше сотрудничество с НАТО усиливает обороноспособность, и остановить его – одна из ключевых задач, – объясняет LIGA.net Николай Белесков. – Россия добивается долгосрочного ослабления Украины, подведения украинского общества и руководства к идее бесперспективности дальнейшей борьбы и как следствие – постепенного возвращения Украины в свою сферу воздействия".

Конечно, далеко не все тезисы роспропаганды, о которых украинцы слышат годами, работают одинаково эффективно. Поэтому происходит постепенное замещение нерабочих идей новыми, более "рабочими". Но в целом интенсивность российского давления не снижается.

"Российские пропагандистские нарративы уже стали хорошо известны и распознаются украинской аудиторией. Слишком часто и массово их использовали. Но социальные сети, пророссийские каналы и политсилы продолжают активно поддерживать евро- и атлантоскептические настроения среди украинцев", – добавила Романюк.

Для достижения разрушительного эффекта российской информкампании не хватает одного ключевого элемента: серьезных недоразумений между Западом и Украиной, которые посеяли бы скептические настроения не только среди электората, но и политических элит.

"Целостного евроскептического месседжа для распространения в Украине у Кремля пока нет. Его Россия может создать только из-за дискомуникации между Украиной и Западом, – заметил Божко. – Если ситуации, подобные Северному потоку-2, не будут получать объяснений, дискомуникация начнет нарастать. И в Украине могут начать набирать силу "самостоятельные настроения", которые использует Кремль".

Так что пускать ситуацию на самотек и надеяться, что все решится само собой, – подобно тому, как в начале войны без специальной инфокампании выросли пронатовские настроения, – не стоит.

"Аргументы Москвы – ложь. Но просветительская работа по НАТО остается как никогда актуальной, – считает Соловей. – Поэтому нам отказываться от НАТО под давлением Кремля – это плохая идея".

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