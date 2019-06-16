Бунт на ZIK, победа U20, Зеленский в фонтане: новости недели

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Первые номера партий

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На этой неделе еще ряд партий представили первые номера своих списков на досрочных парламентских выборах.

Первая пятерка Батькивщины: лидер партии Юлия Тимошенко, нардеп и совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, нардеп Сергей Соболев, нардеп Елена Кондратюк.

Десятка Радикальной партии: лидер партии Олег Ляшко, заместитель Ляшко по вопросам экономической политики Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовый, заместитель главы Черновецкого облсовета Инга Маковецкая, полковник ВСУ Иван Савка, руководитель исполкома РП Олег Аверьянов, руководитель Киевской областной организации РП

Сергей Скуратовский, нардеп Дмитрий Линько, нардеп Алена Кошелева, заместитель лидера РП Виктор Вовк.

Десятка Гражданской позиции: лидер партии Анатолий Гриценко, народный депутат, лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов, лидер партии Рідна країна Николай Томенко, лидер Европейской партии Николай Катеринчук, адвокат Марина Соловьев, секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов, бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Десятка Оппоблока: нардеп, бывший владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев, нардеп Вадим Новинский, нардеп Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого облсовета Ульяна Ткаченко, юрист Владимир Пилипенко, мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Позже стало известно, что вместо Пилипенко в список партии включен экс-регионал Александр Ефремов, который уже три года находится под следствием по обвинениям в сепаратизме.

Десятка партии Рух нових сил: лидер партии Михаил Саакашвили, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, нардеп 6-7 созывов парламента Александр Доний, одесская шахматистка Наталия Жукова, экс-министр экономики Владимир Лановый, жена мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена, депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, экс-сотрудница НАПК Анна Соломатина, одесский активист Олег Михайлик.

На этой неделе Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать беглого нардепа Александа Онищенко. Документы на его регистрацию в одномандатном округе №93 (Киевская область) подала Социалистическая партия Украины.