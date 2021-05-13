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Буйволиная ферма в Закарпатье, золотое зеркало Джеймс Уэбб. Что надо знать утром

13.05.2021, 10:00
Буйволиная ферма в Закарпатье, золотое зеркало Джеймс Уэбб. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 13 мая. Температура от +9 до +16, курс доллара 27.75

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Золотое зеркало телескопа Джеймс Уэбб прошло последний тест перед запуском в космос

Золотое зеркало телескопа Джеймс Уэбб прошло последний тест перед запуском в космос! 

Космический телескоп станет основной научной космической обсерваторией. Проект ведут 17 стран во главе с США (NASA) и со значительным вкладом Европейского (ESA) и Канадского (CSA) космических агентств. 

Он создан для наблюдения Вселенной в первую очередь в инфракрасном свете. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Рога, сыр и карантин. Как устроена и на чем зарабатывает буйволиная ферма в Закарпатье

Когда действительно хочешь чем-то заниматься, все проблемы – не проблемы. Закарпатский фермер Роман Фетько решил делать бизнес на разведении буйволов. Его ферме уже более пяти лет, но настоящий рывок он сделал в самое сложное время – с началом карантина. Если все получится, в этом году его ферма впервые покажет прибыль. А бизнес будет выполнять свою главную задачу – приносить деньги. И, кто бы подумал, но даже в таком экзотическом для Украины виде фермерства у него уже есть конкуренты. Больше по ссылке.

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