Буйволиная ферма в Закарпатье, золотое зеркало Джеймс Уэбб. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Золотое зеркало телескопа Джеймс Уэбб прошло последний тест перед запуском в космос

Золотое зеркало телескопа Джеймс Уэбб прошло последний тест перед запуском в космос!

Космический телескоп станет основной научной космической обсерваторией. Проект ведут 17 стран во главе с США (NASA) и со значительным вкладом Европейского (ESA) и Канадского (CSA) космических агентств.

Он создан для наблюдения Вселенной в первую очередь в инфракрасном свете. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Рога, сыр и карантин. Как устроена и на чем зарабатывает буйволиная ферма в Закарпатье

Когда действительно хочешь чем-то заниматься, все проблемы – не проблемы. Закарпатский фермер Роман Фетько решил делать бизнес на разведении буйволов. Его ферме уже более пяти лет, но настоящий рывок он сделал в самое сложное время – с началом карантина. Если все получится, в этом году его ферма впервые покажет прибыль. А бизнес будет выполнять свою главную задачу – приносить деньги. И, кто бы подумал, но даже в таком экзотическом для Украины виде фермерства у него уже есть конкуренты. Больше по ссылке.

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