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23.05.2019, 19:04

Час с волонтерами. О чем Зеленский говорил за закрытой дверью

Час с волонтерами. О чем Зеленский говорил за закрытой дверью - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Президент позвал к себе волонтеров, которые протестовали возле Администрации президента. Говорили больше часа: о чем - по пунктам

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с волонтерами, которые организовали акцию протеста под его окнами на Банковой. К Администрации президента они пришли после предложения нового главы АП Андрея Богдана объявить референдум о мирных договоренностях с Россией. "К нам вышли и сказали, что с нами поговорит специально обученный человек. Провели в АП, а вышел сам Зеленский", - рассказал LIGA.net участник акции Тим Златкин. О чем больше часа говорили за закрытыми дверями - коротко пересказываем.

С референдумом его неправильно поняли

"Мы объяснили, что для нас проведение такого референдума - плевок на гибель бойцов", - рассказала LIGA.net Воронкова. Зеленский ответил, что имел в виду не совсем классический референдум, а что-то вроде соцопроса. Но на просьбу волонтеров не вывешивать само слово референдум как красную тряпку перед обществом, ответил отказом: пока не может этого сделать, так записано в его программе.

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"Типа он советуется с обществом, но решение принимает единолично", - говорит она. Как это будет выглядеть в конечном итоге, Зеленский не говорит. "Есть опрос, а есть референдум. Есть законодательная инициатива, а есть исследование настроений. Это же разные вещи. Не знаю, как его юристы подведут под это все", - добавил Златкин. Над формулировкой вопросов в команде Зеленского еще думают.

Делает ставку на Минск, но все сложно

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"Да, это было сказано, что они понимают важность Минских соглашений - без этого будут сняты международные санкции. Пока они на это ставят", - отметила Воронкова. Но сейчас у Зеленского есть проблема. В разговоре с президентом выяснилось, что еще не созданы заново контактные группы по Минску. "Ирина Геращенко покинула пост, Евгений Марчук тоже - два дня назад. Говорит, дела не передали. Для него это самая большая проблема, которую он собирается решать. Зеленский попросил немного времени для решения этих вопросов. Он сказал, что в должности президента только три дня, что надо это учитывать. Мы готовы помогать, если они будут сотрудничать", - сказала она.

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Цель - прекратить огонь

"Я хочу, чтобы прекратился огонь", - заверил волонтеров Зеленский. Они ответили: "Мы хотим победы в войне. Потому что когда начинается риторика просто о прекращении огня, на наши головы летит много железа в Донбассе".

Хочет говорить с Донбассом

"Когда я спросила, как он будет изучать мнение Донбасса на референдуме, Зеленский ответил, что надо менять информационную политику, и они это собираются делать. Она будет абсолютно новая, было нам заявлено", - отметила Воронкова.

Зеленский сказал волонтерам, что будет доносить до неподконтрольных территорий свое видение. И готов идти на уступки. "Если люди в Донбассе боятся, что у них отберут язык, то мы будем доносить нашу позицию, сказал он. Но не конкретизировал. Если это будет проблема языка, мы будем ее обсуждать. Примерно так", - уточнила она. "Мы, возможно, пойдем на эти уступки для того, чтобы наши войска контролировали границу и правопорядок был украинским", - цитирует Зеленского Златкин.

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Россия - агрессор, у нас война

"Это единственные два позитивные момента, которые мы услышали от него. Он признает, что Россия агрессор, что Россия убивает наших ребят. Это его слова в присутствии многих людей. И второе - он не готов отдавать ни кусочка нашей территории", - подчеркнула Воронкова. Есть ли план по Донбассу и Крыму, на каких условиях возможны переговоры с РФ, новый президент на встрече с волонтерами не уточнил.

Готов к диалогу с обществом

Зеленский пообещал создать рабочую группу для диалога с волонтерами и общественностью, отметил после встречи Златкин. Но как это будет происходить, еще неясно. "Замглавы Администрации президента Юрий Костюк дал свой номер телефона, но пока не отвечает", - говорит Воронкова. И добавляет: выходя из АП, получили еще один "нехороший звоночек". Когда прочитали интервью главы АП Андрея Богдана о том, что Конституция Украины не идеальна, и это приводит к "майданам и прочим негативным явлениям".

Большой вопрос, говорят волонтеры: "Если глава АП считает Майдан негативным явлением, как он может занимать эту должность?"

Ветеран войны и вдова военног Юлия Кириллова вчера провела под АП одиночный пикет, сегодня вернулась с друзьями и волонтерами (фото - Тим Златкин)

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, минские соглашения, волонтеры, референдум
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