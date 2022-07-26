Чего боятся россияне под Херсоном, Казахстан уходит прочь от РФ. Обзор западных медиа

Российская "оперативная пауза" затянулась, а преимущества ВСУ становятся все очевиднее, Казахстан "уходит" из орбиты влияния Москвы, а Департамент юстиции США предупреждает о хакерских группах Китая, России и КНДР.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Telegraph: HIMARS толкают россиян к позорному коллапсу

Несколько недель назад россияне объявили об "оперативной паузе" на Донбассе. Перерывы в боевых действиях — вполне нормальное явление для войны высокой интенсивности из-за потребностей в боеприпасах и потерь, пишет The Telegraph.

Армии часто прибегают к такому шагу — правда, не предупреждая противника. То, что это сделала российская сторона, говорит о том, что причина сниженной активности их войск была в чем-то другом.

Огонь российской артиллерии существенно уменьшился, а наступлений стало гораздо меньше. Они компенсировали это запусками ракет по мирным городам, чтобы напомнить всем о себе, будто кто-то в Украине о них забыл.

Пока россияне сосредотачивались на перегруппировке на Донбассе, украинцы начали бить по целям на херсонском фронте на юге. Фактически украинцы отбили у России больше территории на юге, чем россияне у них на Донбассе.

Херсон очень важен в стратегическом плане — это единственный плацдарм, который есть у россиян севернее и западнее Днепра. Это также путь в Крым. Если россияне ощутят малейшую угрозу Крыму, они выведут подразделения из других мест, включая Донбасс.

Важно то, что во время этой российской оперативной паузы украинцы начали вводить в действие артиллерийские системы большой дальности, которые предоставил Запад. В течение последних двух недель украинцы наносили удары по командным пунктам в радиусе действия новых систем до 70 км. Цели включают штабы, узлы связи, РЛС ПВО и т.п. Самое важное — склады с огромным количеством боеприпасов. И это болезненное место для россиян, воюющих исключительно артиллерийским валом. Это имеет простой, но действенный эффект — теперь россиянам приходится возить боеприпасы за 100 км вместо 30 км.

Теперь украинцы стали бить по мостам через Днепр, соединяющим Херсон с другим берегом реки. Их всего два. В случае уничтожения, россияне не смогут здесь возить технику и танки. Будь я российским солдатом в Херсоне, я бы волновался, пишет журналист. И украинцы усиливают эти страхи. В воскресенье Зеленский заявил, что Херсон будет отбит до сентября. Возможно, мы скоро услышим о новом "жесте доброй воли" со стороны россиян.

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СПРАВКА. По данным системы медиамониторинга



– Вашингтон и Талибан обсуждают передачу вопроса финрезервов Афганистана, энергетический кризис в ЕС (британские медиа);

– почему дизель дороже обычного бензина (американские);

– опасения рецессии, визит министров ФРГ в Украину (немецкие).



В фокусе за границей также – российский газ вернулся в Северный поток-1, Европа ищет возможность диверсифицировать поставки. По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая по просьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних дней были:– Вашингтон и Талибан обсуждают передачу вопроса финрезервов Афганистана, энергетический кризис в ЕС (британские медиа);– почему дизель дороже обычного бензина (американские);– опасения рецессии, визит министров ФРГ в Украину (немецкие).В фокусе за границей также – российский газ вернулся в Северный поток-1, Европа ищет возможность диверсифицировать поставки.

The Wall Street Journal: Казахстан перестает быть надежным союзником Путина

В начале года Россия ввела в Казахстан более 2000 солдат, чтобы подавить антиправительственные акции неповиновения. Когда 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, она рассчитывала на поддержку союзников по ОДКБ, но этого не произошло, пишет The Wall Street Journal.

Казахстан вместе с другими странами Центральной Азии выразили нейтральную позицию касательно вторжения. Единственным союзником РФ оказалась Беларусь. Нурсултан согласился поддержать западные санкции против Москвы и пообещал повысить поставки нефти в Европу.

Дружеские отношения РФ и Казахстана после 24 февраля прекратились. Сейчас Казахстан пересматривает привилегированную позицию России в своей внешней политике и смотрит в сторону США, Турции и Китая.

В июне президент Касим-Жомарт Токаев прилетел к Путину на санкт-петербургский экономический форум, где унизил своего визави, вслух заявив, что не признает сепаратистские "республики" на Донбассе, которые Москва намеревалась "освободить". За это казахов принялись унижать на государственном российском телевидении. До 24 февраля на это не обращали внимания, как и на заявления о том, что северный Казахстан, где проживают этнические россияне, "исторически российская территория". После 24 февраля к этому больше никто не относится безмятежно.

Частичное отчуждение от РФ позволило США попытаться восстановить утраченное влияние в регионе. Официальные представители Вашингтона, начиная с апреля, активно посещают Казахстан. В конце мая помощник госсекретаря Дональд Лу совершил поездку в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. А в июне эти страны посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курилла.

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The Washington Examiner: Департамент юстиции США предупреждает о союзе России, Китая и КНДР с хакерскими группами

Министерство юстиции США предупредило о "союзах" между хакерскими группами и иностранными государствами, такими как Китай, Россия и Северная Корея с целью формирования "смешанной угрозы", что создает вызовы криминальной и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Департамент юстиции обсуждает "киберпреступность как средство получения прибыли для злонамеренных иностранных правительств": он заметил рост количества хакеров с государственными связями, которые используют киберпреступность как способ получения прибыли". В отчете, в частности, указывается на выдвинутое в 2021 году обвинительное заключение из Северной Кореи, якобы участвовавших в схемах онлайн-взлома и вымогательства, нацеленных на $1,3 млрд банков и предприятий.

В последнее десятилетие расследование Департамента юстиции "неоднократно публично разоблачали финансируемых государствами хакеров, как сотрудников вражеских разведывательных служб, так и преступных доверенных лиц, нацеленных на нанесение ущерба интересам Соединенных Штатов и союзников".



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