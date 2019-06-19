"Человек со стержнем". Журналисты, активисты, политики о Тымчуке

Сегодня днем, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление, народный депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Полиция рассматривает несколько версий гибели, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Среди версий - убийство, самоубийство и несчастный случай.

LIGA.net собрала мнения друзей и коллег Тымчука о том, что они думают о Дмитрии и случившемся.

1. Журналист Павел Казарин

2. Народный депутат Мустафа Найем

3. Народный депутат, коллега по фракции НФ Александр Сочка

4. Глава национального института памяти Владимир Вятрович

5. Волонтер Мирослав Гай

6. Глава Информационного сопротивления Юг Сергей Братчук

7. Журналист Данила Мокрык

8. Координатор Спільна Справа Александр Данилюк

9. Журналист Юрий Луканов

10. Политтехнолог Юрий Романенко

Читайте также: Слободян о Тымчуке: Версия о случайном выстреле сомнительна