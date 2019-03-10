Черкассы, умер Флинт, "золото" по биатлону: новости недели

Нацкорпус устроил побоище в Черкассах, НАБУ обыскало Гладковских, вокалист Prodigy покончил с собой, минус еще два кандидата, Пидручный взял "золото" по биатлону, МЮ выбил ПСЖ из Лиги чемпионов. Обзор LIGA.net .

Фото: Нацполиция

Вчера, 9 марта, в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Открыто уголовное дело за хулиганство. Участники акции пытались заблокировать кортеж президента и начали провоцировать на драку прохожих и полицию. В числе прочего, представители НК использовали пиротехнику - фаеры и петарды.

В тот же день члены НК устроили беспорядки в Киеве у здания Администрации президента. "Участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применяли пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей", - сообщила полиция.

В Черкассах сразу после инцидента госпитализировали одного правоохранителя с химическим ожогом глаз. Сегодня выяснилось, что число пострадавших правоохранителей в столкновениях с Нацкорпусом в Черкассах выросло с 10 до 22 человек.

Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы". Действия Нацкорпуса он назвал недопустимыми. В БПП заявили, что за столкновениями стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Полиция открыла уголовное производство. Сегодня в рамках этого дела задержали двух подозреваемых в организации столкновений. Представитель черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко сообщил в Facebook, что полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука, а также Евгения Свиридова "и других активистов Нацкорпуса".