Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней с президентских выборов и референдума, состоявшихся 20 октября.

Во второй вышли проевропейская президент Майя Санду и ее основной конкурент – социалист Александр Стояногло. Второй тур состоится 3 ноября.

На этих выборах Россия испытывает технику вмешательства в выборы – подкупила 300 000 молдаван и едва не сорвала референдум по евроинтеграции, которую поддержали 50,38% молдаван, рассказывает LIGA.net молдавский политолог из WatchDog Community Андрей Курарару (Кишинев).

В ЕС понимают давление России, с которым сталкивается Молдова, и воспринимают референдум как победу, а не тупик, как это показывают пророссийские силы, добавляет LIGA.net глава Комитета Европарламента по связям с Молдовой, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан.

Кто получит власть в Молдове – проевропейские или пророссийские силы – станет ясно только после парламентских выборов, которые должны пройти в 2025 году. Однако уже сейчас очевидно, что ситуация в этой стране создает дополнительные опасности для Украины.

Что нужно знать о ходе выборов в Молдове и как они влияют на Украину – коротко.

Давление России, коррупция, подкуп. Как прошли выборы в Молдове

В преддверии выборов ситуация выглядела победной для проевропейского президента Санду: соцопросы обещали Санду уверенное лидерство в первом туре и поддержку референдума за ЕС более чем на 54%.

Ее конкуренту Стояногло прогнозировали около 10%. Он – бывший генпрокурор, против которого открыт ряд уголовных дел за коррупцию. Представитель пророссийской Социалистической партии без политического опыта.

Стояногло – этнический гагауз, осуждал российскую агрессию против Украины и называл Крым и Донбасс – украинскими, поэтому назвать его полностью пророссийским сложно. Перед выборами обещал: в случае победы разработает "сбалансированную" внешнюю политику с ЕС, Россией, США и Китаем.

Кандидат в президенты Молдовы и бывший генпрокурор Александр Стояногло (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

На референдуме 20 октября 50,38% молдаван поддержали вступление в ЕС. Президентские выборы дали Санду 42,45% голосов, а Стояногло – 25,98%. Проголосовали более 1,5 млн молдаван – явка 51,68%.

Причина низкой явки – масштабная коррупция. По информации, озвученной Санду, подкупили 300 000 человек – Россия агитировала не идти на референдум, объясняет LIGA.net Курарару.

В Кишиневе победила евроинтеграция, но с небольшим отрывом – 55%. Автономия Гагаузия, традиционно пророссийский регион, дала 95% голосов евроскептикам и всего 2% за Санду. Только девять районов Молдовы голосовали за евроинтеграцию, 27 – против. 237 000 избирателей проголосовали за границей, 3/4 из них – за Санду и за ЕС.

Синим – районы Молдовы, проголосовавшие в большинстве за ЕС, красным – против (Инфографика: Егор Бодин/Liga.net)

Из оккупированного россиянами Приднестровья организованного подвоза избирателей на участки на другой стороне Днестра практически не было, но жители региона, живущие под тотальным информационным влиянием России, дали более 30% за европейский выбор.

Господствующая политическая сила Молдовы, партия Солидарности и действия, фактически поставила знак равенства между Санду и членством в ЕС, из-за чего часть избирателей голосовала "ногами" – не пришла на участки.

Санду хотела победить в первом туре, мобилизовав избирателей референдумом. Эта стратегия сработала в диаспоре, где поддержка ЕС и Санду – высокая. В самой Молдове, за исключением Кишинева, провалилась. Благодаря молдаванам в ЕС удалось вытянуть референдум, говорит Курарару.

Результат референдума означает, что правительство может внести изменения в конституцию, чтобы закрепить путь к членству в Евросоюзе. В Кишиневе работают над тем, чтобы вступить в ЕС до 2030 года, и призывают Брюссель взять на себя обязательство к этой дате.

Президент Молдовы Майя Санду. 3 ноября она будет соревноваться за переизбрание во втором туре президентских выборов (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Результат референдума – победа молдавского народа и поражение России, говорит LIGA.net глава Комитета Европарламента по связям с Молдовой, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан.

Москва использовала дезинформацию, фейки и подкуп избирателей, чтобы помешать Кишиневу. Кремль не раз пробовал вредить прогрессу молдаван и терпел неудачу, отмечает он.

"Это для ЕС – доказательство того, что Брюссель должен дальше поддерживать молдаван и модернизацию страны. Он приближает Молдову к Евросоюзу", – говорит Мурешан.

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

В понедельник Санду обратилась к молдаванам, заявив, что есть явные доказательства вмешательства в выборы "преступных групп, сотрудничающих с иностранными силами, враждебными к национальным интересам Молдовы". Она назвала это "мошенничеством беспрецедентного масштаба".

По оценкам Кишинева, Россия направила в Молдову более 100 млн евро для манипулирования выборами и референдумом.

Накануне голосования власти заявляли о попытках вмешательства в голосование беглого олигарха Илана Шора, живущего в России. В Молдове он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество и участие в хищении $1 млрд. Он открыто предлагал в соцсетях деньги за "правильное" голосование.

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Причина, почему почти половина молдаван выступили против евроинтеграции – взятки. Если забрать 300 000 голосов из уравнения, увидим цифры, более близкие к опросам накануне – 55-57% за ЕС, говорит Курарару.

Второе объяснение – люди не до конца поняли, о чем референдум и зачем он нужен, добавляет он. Не все даже знали о плебисците. Многие сомневались, что следует менять конституцию.

Чего ждать от второго тура выборов

У Санду хорошие шансы на победу 3 ноября, говорит Курарару. Но она понимает, что из-за подкупа и безнаказанности взяточников будут новые случаи коррупции. Многие молдаване не понесли наказания из-за того, что продали голос.

На минувшей неделе правоохранители раскрыли схему, по которой сотни молдаван возили в Россию для учений по организации беспорядков.

"Россияне вербовали людей в пророссийские силы. Они создали четыре партии, связанные с Шором, неправительственную организацию Evrazia, которую использовали для перекидывания денег. Священники РПЦ ездили в Россию и брали взятки 1000 евро за продвижение российских нарративов", – говорит Курарару.

В сочетании с дипломатическими мероприятиями, шпионажем и агентами влияния это работает: влияние Москвы – высокое, говорит Курарару.

Четыре года Санду – лучшие годы для внешней политики Молдовы, говорит Курарару. Страна стала кандидатом на вступление в ЕС и приступила к важным реформам. Главная из них – судебная. Увидели больший интерес ЕС, больше денег идет на поддержку энергетической безопасности и инфраструктурных проектов.

Стране удалось добиться значительного прогресса в реализации реформ, связанных со вступлением в Евросоюз, согласен евродепутат Мурешан.

"Мы должны принять Молдову и Украину в ЕС, как только они будут готовы. Приоритетом должна быть не конкретная дата, а помощь Молдове и Украине в процессе, который принесет много преимуществ обоим государствам и будет способствовать улучшению уровня жизни их граждан", – говорит Мурешан.

Однако четыре года кризисов из-за COVID и войны также сказались, добавляет Курарару. Молдова связана экономически с Украиной. В первый год войны инфляция выросла до 30%. "Начался энергетический шантаж РФ, что заставило нас покупать газ у ЕС. Плюс кризис украинских беженцев, влияющий на цены, стоимость жилья и жизни", – продолжает он.

Молдова приняла самое большое количество украинских беженцев на душу населения, что создало огромную нагрузку на систему здравоохранения, государственные услуги и инфраструктуру. Инфляция выросла, потому что торговля с Москвой и Киевом резко упала, пишет The Guardian.

Принимая это во внимание, говорит молдавский политолог, нужно социально-экономическое улучшение, особенно людям с наиболее низкими доходами.

Четыре риска для Украины

Многие пророссийские силы на этих выборах фактически проверяли свои месседжи, кандидатов к предстоящим парламентским выборам, говорит Курарару.

Война в Украине оказывает влияние на настроения молдавского общества, добавляет политолог. Сначала все боялись, что война придет к ним. Потом привыкли. "Влияние российской пропаганды распространялось, особенно на русскоязычных молдаван. Сейчас люди воспринимают наш нейтралитет, особенно пророссийски настроенные, как гарантию, что на нас не нападут", – рассказывает он.

Хотя Молдова регулярно сталкивается с побочными эффектами войны – на ее территории падают дроны, до нее долетают снаряды. Власти пытаются развить системы мониторинга и сбивания угроз, но это длительная перспектива, говорит Курарару.

Пророссийские силы трактуют это как милитаризацию страны и попытку вступить в войну. Уровень общественного раскола резко вырос за 2,5 года, но все равно большинство молдаван поддерживают Украину в ее борьбе.

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Результаты выборов в Молдове – критическая угроза нацбезопасности Украины, убежден глава МИД Украины 2014-2019 годов Павел Климкин. В стране, которая через несколько месяцев начнет переговоры о вступлении в ЕС, не хватает голосов за европейский выбор без диаспоры.

"Санду заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию. Если это не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту. Нам нужна срочная общая стратегия с ЕС и остановить россиян. Молдова может стать западной или пойти по пути Западных Балкан и быть российским анклавом в нашему тылу", – отмечает он.

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Для Украины существует несколько рисков, объясняет LIGA.net эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филиппенко.

Первый – возможный приход к власти в Молдове пророссийских сил как части борьбы России против Запада.

Второй – Россия, вне зависимости от результатов выборов, не перестанет дестабилизировать ситуацию в Молдове, что плохо повлияет на ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Третий – удар по референдуму может дать РФ козыри, что идеи евроинтеграции не разделяют молдаване. Это может ударить по авторитету Евросоюза – то, чего хочет Россия.

Четвертый – Кремль отрабатывает на Молдове технологии подкупа, дезинформации и действует эффективно. Эти техники используют в 2025 году на парламентских выборах.

В то же время, в самой Молдове Россия проиграла в борьбе за контроль над страной, убеждает Мурешан.

"Чем больше ЕС будет поддерживать Молдову в проведении реформ, улучшающих уровень жизни людей и продвигающих интеграцию в ЕС, тем труднее будет России вмешиваться, – считает он. – В то же время для ЕС важно ускорить помощь Кишиневу для преодоления угроз безопасности от россиян".