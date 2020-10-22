LIGA.net публикует самые интересные моменты из часового интервью президента Владимира Зеленского – за минуту

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам. Он рассказал о ситуации с коронавирусом, украинской вакцине от COVID-19, борьбе с коррупцией, всеукраинском опросе в день выборов, отношениях с местными властями, внешнеполитических планах, отношениях с МВФ и экономическом состоянии Донбасса. LIGA.net собрала самые интересные моменты из интервью Зеленского.

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Говорит, что любой локдаун полностью остановит экономику Украины. "Это страшно, опасно, невозможно и нецелесообразно... Месяц назад мы считали, что при 9500 заболевших в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в больницах и медиков... Сегодня Степанов прав, что при 15 000 мы можем ввести локдаун... Мы не можем перепрофилировать всю систему здравоохранения под COVID-19".

Жалуется, что политики ничего не хотят делать перед выборами. "Они все боятся, вопрос не только в монобольшинстве, вопрос во всех депутатах, вопрос в отношении к людям. Наши люди сильно расслабились, они устали от COVID-19. Но не носить маску – это совсем неправильно. Изменения в закон о штрафах должны быть. Человек должен знать, что если он не носит маску – сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который "разбивается" в суде".

Не желает ничего плохого мэру Харькова. "Мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро, когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил "все будет нормально". Сейчас он заболел, к сожалению. И ситуация у него (в городе – ред.) сложная".

О пожизненном заключении для топ-коррупционеров. "Я хочу услышать народ. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею... я пойму ответ народа, и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции, я такого не боюсь".

Занимается возрождением самостоятельной и обороноспособной Украины. "Мне очень нужно мнение (о пятом вопросе - ред.), но что я буду делать дальше я вам не скажу. Это комплексная работа, которой я занимаюсь... У нас неслучайно появляются военно-морские базы, неслучайно я подписываю стратегические договора, которых не было у нас... Украина в Европе должна быть очень сильной, флот должен быть очень крепким... Все подписанные меморандумы и договора должны выполняться. Если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: "Как так, не выполняются". Я считаю очень просто: не выполняются – мы имеем право тогда делать так, как мы считаем нужным".

По его мнению, против Украины работают люди внутри и за границей. "Они лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было. Они сегодня присутствуют в политике... Я понимаю, что они делают и какие деньги они украли у государства и тратят на лоббизм на Западе. НАБУ дает материал в ОГП, те подписывают подозрение, вручают человек, человек идет в суд, суд сажает. Не Зеленский, не премьер. Что мог сделать Зеленский? Он сделал независимость НАБУ, полностью. Все, что хотели они – мы им сделали".

Угрожает – головы в Кабмине могут полететь. "Это правда... В ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером, есть оценивающий формат работы тех или иных министров. И действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить".

Считает украинскую вакцину от COVID-19 уникальной. "Это не пафос, она уникальная, потому что она не такая, как остальные. Это ключ этой вакцины. У нас есть информация, что исследования велись, но не на людях... Шесть месяцев люди работали... Если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать – не будем ждать нашу, но потом добавим нашу. С COVID-19 мы будем бороться не год. Я с удовольствием (готов испытать украинскую вакцину на себе - ред.)

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