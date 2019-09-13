"Что еще не наше?". Зачем Зеленский распустил ЦИК - тема дня

Меньше года назад украинский парламент назначил новый состав Центральной избирательной комиссии. С помощью квот депутатских групп пятый президент Петр Порошенко получил девять лояльных членов комиссии, то есть большинство. Такой состав ЦИКа провел президентские и парламентские выборы, по итогам которых вся полнота власти сконцентрировалась в руках одного человека – Владимира Зеленского. Новый президент решил ковать пока горячо и с помощью монобольшинства в Раде переформатировать Центризбирком под себя. Зачем Банковой нужна ЦИК и почему в этом Слуге народа помогли другие фракции, - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 сентября стало известно, что Зеленский внес в парламент представление на увольнение всего состава ЦИК. Профильный закон дает возможность распустить всю комиссию по мотивированному представлению президента. Зеленский своим правом решил воспользоваться, несмотря на то, что срок полномочий действующего состава ЦИК – семь лет.

Согласно представлению президента Владимира Зеленского, на протяжении внеочередных парламентских выборов ЦИК неоднократно проявляла политическую предвзятость в решении отдельных вопросов. Результатом этого, по мнению президента, были десятки судебных решений, согласно которым действия Центризбиркома были признаны противоправными.

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11 сентября профильный комитет, большинство в котором у Слуги народа, одобрил представление Зеленского, не дав даже толком времени для объяснений главе ЦИКа Татьяне Слипачук, которая узнала о шаге президента, находясь в отпуске. В комментарии журналистам после комитета она назвала решение Зеленского политическим, но при этом не собирается идти в суд. Увольнение планировалось изначально на 12 сентября, однако отсрочилось до сегодня, поскольку Слуге народа необходимо было собрать под это решение не 226, а 300 голосов. После консультаций увольнение поддержали СН, Оппозиционная платформа-За жизнь, Батькивщина и группа За будущее. Против - Европейская солидарность и Голос.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Уже на следующей неделе Зеленский может получить лояльный к новой власти состав ЦИК. Из 17 вакантных мест партия власти претендует на минимум 11. Здесь, как при формировании парламентских комитетов, СН исходит из квотного принципа. Для чего Банковой нужна своя ЦИК – вопрос риторический. Сейчас в партии на полном серьезе рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Киеве в декабре, а также внеочередных местных выборов по всей стране весной 2020 года. Для успешного "озеленения" местных советов нужна лояльная и подконтрольная ЦИК.

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"Из-за этой комиссии мы недосчитались где-то семь депутатов. Плюс они отказываются регистрировать нашего следующего списочника (речь об Александре Копиленко, который должен стать нардепом вместо Анны Коваленко, которая ушла в ОПУ, – ред.). Если они его не зарегистрируют, мы подадим в суд", - рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН.

В ЦИК парируют и объясняют, почему не регистрируют "слугу" и не могут никак пересчитать голоса в 198-м округе. "У нас в четверг было запланировано заседание, где мы были готовы зарегистрировать Копиленко. Но мы услышали, что как раз в этот день собираются нас уволить. Представьте себе, что параллельно с нашим заседанием нас увольняет Рада. Тогда получается, что нардепа от Слуги народа зарегистрировал неуполномоченный на это состав комиссии. Это же нонсенс", - объяснил LIGA.net уже бывший замглавы ЦИКа Евгений Радченко.

По 198-му округу у ЦИК похожая логика. Комиссия готова начать пересчитывать голоса, однако если во время этого процесса Рада их уволит, то "все члены ЦИК обязаны встать, бросить документы и выйти", поскольку их полномочия прекращены. "А если мы бросим документы, то это уже уголовная статья. Мы не хотим подставляться", - добавляет Радченко. В Слуге народа читают эту ситуацию с точностью наоборот. "До момента, пока мы не назначим новый состав комиссии, уволенный продолжает исполнять обязанности", - рассказывает собеседник в руководстве партии.

По мнению аналитика гражданской сети ОПОРА Александра Клюжева, с момента сегодняшнего решения Рады уволенные члены ЦИК все таки лишены своих функциональных полномочий. "Часть первая статьи 30 закона о ЦИК говорит, что полномочия члена комиссии прекращаются в связи с принятием решения Верховной Радой. Решение есть. Поэтом, по моему мнению, уволенные члены ЦИК не могу выполнять свои обязанности", - отметил аналитик в комментарии LIGA.net.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В понедельник все фракции должны подать президенту свои предложения по кандидатурам в новый состав комиссии, который может быть проголосован уже на следующей пленарной неделе (17-20 сентября). По первоначальной затее Слуги народа, 11 мест должна забрать себе СН, по два – ОПЗЖ и Батькивщина, и по одному – Голос и ЕС. Однако после голосования за увольнение ситуация переигралась. "ЕС и Голос не голосовали. Они не хотят обновления комиссии, так почему мы им должны отдавать места? Будет рейтинговое голосование", - рассказал источник в руководстве фракции. При этом публично другие представители СН заверяют, что монобольшинство не пойдет по такому пути и будет выступать за то, чтобы все политические силы парламента были представлены в ЦИК.

Что касается группы За будущее, то они, согласно закону, не могут подавать свои предложения. Но, как выяснила LIGA.net, их представитель (или даже два) будет в числе кандидатур, поданных Слугой народа. Как уверяют в руководстве СН, есть договоренность, что в новой ЦИК не будет старых одиозных лиц, таких как Михаил Охендовский или Жанна Усенко-Черная. Последняя была замечена на заседаниях фракции Батькивщина в здании парламента 11 и 13 сентября.

"Усенко-Черная была камнем преткновения при консультациях. Мы договорились, что ее в новом составе не будет", - отметил LIGA.net один из лидеров Слуги народа. По его словам, Батькивщина планирует делегировать в ЦИК своего нардепа Анжелику Лабунскую. Что касаемо Слуги народа, то на данный момент на 11 мест у партии около 20 кандидатур. "Нужно всех еще проверить, понять, кто чем дышит", - отметил собеседник.

По его словам, партия рассматривает вариант с делегированием в ЦИК своего нардепа Сергея Кальченко – юриста штаба Зеленского на президентских выборах и нынешний глава регламентного комитета. "Если Кальченко пойдет в ЦИК, то на должность главы. Но мы еще не уверены с этим вариантом", - добавил источник в руководстве фракции. В тоже время около пяти членов уволенной ЦИК могут быть переназначены, отмечает собеседник в СН. В частности, свои места могут сохранить Екатерина Махницкая (Свобода), Андрей Евстигнеев (Батькивщина) и Олег Диденко (УДАР).

ЕС и Голос, которые голосовали против увольнения, еще не определились, будут ли делегировать своих представителей в новый состав комиссии. Фракция Святослава Вакарчука допускает свое участие в формировании новой ЦИК, а Евросолидарность сначала хочет "проанализировать произошедшее".

Единственное, что нужно держать в уме в этой ситуации: если для увольнения ЦИКа Слуге народа необходима была помощь других фракций и групп, то для назначения новых членов достаточно 226 голосов. То есть при желании партия власти может отказаться от всех договоренностей и единолично сформировать новый Центризбирком.

"Озеленение" комиссии с тревогой встречают эксперты и профильные организации. В частности, глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила журналистам, что ЦИК с большинством от одной партии априори не может быть политически нейтральным. В подготовленном ОПОРОЙ выводе по представлению Зеленского сказано, что "парад отставок и назначений нового состава ЦИК может осуществляться на постоянной основе, что приведет к полному обесцениванию этого органа и поставит в перспективе под сомнение результаты любых более конфликтные выборов на любом уровне".

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