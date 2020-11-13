Что есть власть в Украине, штраф за отрицание российской агрессии. Что надо знать утром

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Что есть власть в Украине?

Распоряжение правительства, желание президента, звонок министра, хейт-шторм в Фейсбук? Коммуникация крупнейшей сети строительных магазинов Эпицентр за Последние 48 часов свидетельствует, что точно не первые два. Ещё до принятия карантина выходного дня Эпицентр недвусмысленно заявил, что не будет выполнять карантин выходного дня, так как у него пятница 72 часа.

Спустя два дня Эпицентр заявил, что будет работать в режиме "только товары первой необходимости" (под этим предлогом сеть проработала весь прошлый карантин). Но ближе к полуночи вчерашнего дня объявил, что будет работать на выходных, как все, только онлайн. Думаю, что для топ-менеджеров и владельцев сети стало большой неожиданностью, что их троллинг и нежелание соблюдать непопулярный и бесполезный карантин вызоввут такой шквал критики. Оказалось, что между неравенством правил и глупостью украинцы больше не любят неравенство. Пришлось прислушаться к Фейсбук. Хотя и звонок влиятельного министра я бы не исключал. Больше по ссылке.

Важный бонус. Украинцы изменили свое отношение к рынку земли. Впервые с начала 90-х больше украинцев ЗА рынок, чем ПРОТИВ, 44% и 43% соответственно. Но рано выдыхать: 61% считает, что украинскую землю нельзя продавать. Как это умещается в головах соотечественников, я не знаю. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

Комитет Рады одобрил штрафы и лишение лицензии СМИ за отрицание российской агрессии

Комитет рекомендовал. Теперь дело за депутатами в зале голосований. Да, на шестом году российско-украинской войны могут начать наказывать за отрицание роли России. Депутаты Слуги народа хотят ввести наказание вплоть до лишения лицензии на вещание. За пророссийскую пропаганду, отрицающую агрессию РФ (их там нет, Крым сам ушел, шахтеры откопали реактивные системы залпового огня и так далее), – к ответу. В 2017 году депутаты так и не нашли в себе сил ввести ответственность. Посмотрим, получится ли на этот раз. Больше по ссылке.

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