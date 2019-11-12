Что ждет ФОПов и интервью Арахамии. Что вам надо знать этим утром

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Рада взялась за ФОПов. Что и когда изменится

Парламент принял несколько важных изменений, которые касаются малого и среднего бизнеса. Мы собрали их в одном месте.

Всеобщая РРОизация. К 19 апреля 2020 года налоговая должна обеспечить работу серверной части и дать возможность желающим бесплатно скачать и установить себе программный РРО. С 1 октября 2020 года заработают нормы про «кешбек», по которому покупатель, которому не выдали чек (или нефискальный чек) на сумму больше 850 грн, сможет получить от государства полную компенсацию покупки. Закон не касается только ФОП 3й группы, которые работают с юрлицами и получают безналичную оплату на счет.

Увеличение лимитов для ФОП на едином налоге. Предложено увеличить предельный доход для 1 группы – до 1 млн, для 2 группы – до 5 млн, для третьей – до 10 млн грн в год. Первой группе предоставят льготу (ставка 0% для бытовых услуг).

Единая отчетность по НДФЛ и ЕСВ. Вместо двух форм отчетностей будет одна квартальная форма с помесячной разбивкой показателей.

Единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Предлагается открыть каждому желающему налогоплательщику единый счет, на который тот будет перечислять средства, и с которого они будут списываться в уплату налогов, сборов и ЕСВ. Больше о том, кого коснется РРОизация, амнистии ЕСВ и новых штрафов по труду читайте по ссылке.

"Стену на Донбассе нам никогда не простят". Интервью с Давидом Арахамией

Что не так со Слугой народа, что президент хотел сделать с Яременко, о влиянии Коломойского на партию и как вернуть Донбасс - об этом в интервью Давида Арахамии.

О Нормандском формате. Встреча может состоятся до 20 декабря. Россия всячески петляют от встречи. Они манипулируют, например, пытаются включить условие про газ.

Законопроект по Донбассу. Нет никакой концепции этого документа. Любой законопроект подобного рода появится после нормандского формата. Если он отменится вообще, то тогда и отменится необходимость разрабатывать закон.

О главе партии. После того, как Разумков стал спикером, у нас встал вопрос о смене главы. А Корниенко как раз занимался партией и был вторым по активности, если не первым. Поэтому не было даже смысла рассматривать альтернативных кандидатов.

О оппозиции внутри партии. В партии должны быть люди разного рода. Это обеспечивает плюрализм мнений и сбалансированную позицию. Но если человек будет все время занимать неконструктивную позицию, то его таким же образом могут и исключить.

Об исключении людей из фракции. Если нам не хватит даже пяти голосов, чтобы принять закон собственными силами, нам придется вступать в договорняки с другими политсилами. Попытки обсуждать условия этих договорняков приводят меня к мысли, что лучше у нас будет еще десять групп влияния внутри, еще сотня конфликтов, но это наши люди и мы с ними договоримся значительно быстрее.

Будет ли рынок земли. Я уверен, что будет. Мы обещали электрорату, нам надо двигаться.

О кнопкодавах в СН. Мы не выгнали двух кнопкодавов, потому что они сделали это случайно. По дурости. Если будет второй раз, то точно удалим.

Об Apple, Google и PayPal. О планах Apple приходить в Украину я ничего не слышал. Мы сейчас разговариваем о дата-центре Amazon, о переносе европейской штаб квартиры Google и пытаемся затянуть PayPal.

Об активах. У меня не осталось никакого бизнеса. Есть венчурный фонд. После продажи бизнеса я все средства реинвестировал в разного рода компании, поэтому в декларации у меня будут деньги, немало биткоинов и венчурный фонд. Активного бизнеса у меня сейчас нет.

Во сколько оцениваете состояние. Все вместе, наверное, $20-25 млн, если бы мне нужно было все продавать и везде выходить.

О зарплате депутата. Сейчас живу исключительно за счет своих сбережений. Депутатскую зарплату трачу на благотворительность. Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов.

О следе в политике. Я хотел бы видеть среднюю зарплату на уровне хотя быть $500, полноценное медицинское страхование, чтобы правоохранительных органов стало в разы меньше, и они стали работать в разы эффективнее. И с точки зрения бизнеса - чтобы мы интегрировались в мировое экономическое сообщество. Больше о Дубневиче, увольнении Ряпошапке, схемах Яценко и жизни внутри партии читайте по ссылке.



Что еще стоит знать этим утром:

1. НАБУ задержали чиновников НБУ по делу VAB Банка. Детективы задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка. Задержаны предправление Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглава НБУ Александр Писарук. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что детективы подозревают не тех людей и "беспредел крепчает".

2. Зеленский поменял представителя президента в Кабмине. Вместо Андрея Геруса представителем президента стал Алексей Перевезенцев – бывший госсекретарь Министерства экономического развития времен Владимира Гройсмана.

3. Супрун рассказала, чем грозит офисная работа. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения говорит, что офисный сотрудник будущего будет иметь сгорбленную спину, варикоз, сухие красные глаза и большой живот. Она отмечает вред сидения и утверждает, что в течение рабочего дня в офисе следует делать перерывы для движений, растяжек и прогулок на свежем воздухе.