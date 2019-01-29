Что ждет Украину после выборов. 10 коротких тезисов Джона Хербста

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета (Atlantic Council) Джон Хербст во время Украинского завтрака в швейцарском Давосе рассказал журналисту LIGA.net о предстоящих выборах президента Украины и перспективах после них. Коротко - главные тезисы.

1. Экономические реформы в Украине - основа процветания страны.

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2. Реванш пророссийских сил невозможен после Революции достоинства.

3. После выборов возможно обострение ситуации в Донбассе.

4. Международные партнеры Украины продолжат отказывать поддержку независимо от того, кто станет новым президентом украинского государства.

5. Если Владимира Путина не остановить в Украине, он пойдет "защищать русских на Балканы". Перенаправление российских атак на другие страны, в числе которых Польша, маловероятны.

6. Международное сообщество крайне слабо отрегировало на нападение спецназа ФСБ России и захват кораблей ВМС Украины вместе с экипажем в Черном море.

7. Нужно работать на усиление реакции Запада.

8. Российские спецслужбы используют не только военные методы, но и весь арсенал наработок холодной войны с учетом современных технологий – поддержка крайне правых и крайне левых партий во всей Европе, парамилитарных формирований и кибергрупп. Активизация последних возможна перед украинскими выборами.

9. Экономические санкции являются эффективным методом против России, которые ее ослабляют.

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10. Хватит ли у Европы политической воли, чтобы остановить российский проект Nord Stream 2, - это "большой вопрос".