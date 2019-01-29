Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 14:30

Что ждет Украину после выборов. 10 коротких тезисов Джона Хербста

Что ждет Украину после выборов. 10 коротких тезисов Джона Хербста - Фото
Джон Хербст (фото - ukrainehousedavos.com)

Бывший посол США уверен, что Запад продолжит оказывать Украине поддержку независимо от того, кто станет следующий президентом страны

Реклама
Реклама

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета (Atlantic Council) Джон Хербст во время Украинского завтрака в швейцарском Давосе рассказал журналисту LIGA.net о предстоящих выборах президента Украины и перспективах после них. Коротко - главные тезисы.

1. Экономические реформы в Украине - основа процветания страны. 

Реклама

2. Реванш пророссийских сил невозможен после Революции достоинства.

3. После выборов возможно обострение ситуации в Донбассе.

4. Международные партнеры Украины продолжат отказывать поддержку независимо от того, кто станет новым президентом украинского государства.

5. Если Владимира Путина не остановить в Украине, он пойдет "защищать русских на Балканы". Перенаправление российских атак на другие страны, в числе которых Польша, маловероятны.

Читайте также
Эрдоган поручил поднять вопрос о проходе через Керченский пролив 31.12.2018В Росcии увеличили срок временного пребывания для жителей ОРДЛО 31.12.2018Курц: Отмена санкций - только после перемирия в Донбассе 31.12.2018

6. Международное сообщество крайне слабо отрегировало на нападение спецназа ФСБ России и захват кораблей ВМС Украины вместе с экипажем в Черном море.

7. Нужно работать на усиление реакции Запада.

8. Российские спецслужбы используют не только военные методы, но и весь арсенал наработок холодной войны с учетом современных технологий – поддержка крайне правых и крайне левых партий во всей Европе, парамилитарных формирований и кибергрупп. Активизация последних возможна перед украинскими выборами.

9. Экономические санкции являются эффективным методом против России, которые ее ослабляют.

Реклама

10. Хватит ли у Европы политической воли, чтобы остановить российский проект Nord Stream 2, - это "большой вопрос". 

Поездка корреспондента LIGA.net на Украинский завтрак была организована при содействии Фонда Виктора Пинчука
Галина Попцова
корреспондент
Галина Попцова
Отправить:
Распечатать:
Теги: Джон Хербст, война, украинский дом, давос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
Люди Нацбанк, Донбасс и рок-н-ролл. Интервью с Владимиром Лавренчуком
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика

Материалы, отмеченные знаком , , плашками Про новости компаний, Пресс-релиз, Про выборы 2019, публикуются на правах рекламы.

Материалы с пометкой "При поддержке....", "Партнер/спонсор проекта" могут публиковаться на правах рекламы. Материалы Пресс-центра "Информационного Агентства "ЛІГАБізнесІнформ" основаны на содержании пресс-конференций, круглых столов, пресс-релизов, и могут публиковаться на правах рекламы.
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".

© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2019

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам: +380 44 561-27-38, +380 44 585-24-06, adv@liga.net.
Партнер
Боты:
Мы в соцсетях:
приложения:
пуш-уведомления:
rss рассылка:rss
подписка на рассылку:
 