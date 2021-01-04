Колонка-отчет Андрея Ермака, научные итоги 2020. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Итоги сложного 2020 года: колонка главы Офиса президента

Приветствую, и с Новым годом!

Весь 2020-й мы осаждали главу Офиса президента Андрея Ермака, чтобы взять интервью и задать неудобные вопросы. Ермак выскользнул. Но в самом конце года прислал развернутую колонку-отчет о проделанной работе и планах.

Читать этот очень хвалебный текст имеет смысл только между строк. Что там прочитал я:

Офис живет в осадном режиме, по мнению Ермака против Зеленского сплотились коррупционеры, олигархи и российские спецслужбы.

Офису очень нужен экономический рост, но новых идей развития нет. Поэтому кредиты 5-7-9 и большая стройка.

Офис не знает, когда и как в Украине начнется массовое вакцинирование (иначе бы обязательно написали).

Ермак обожествляет Зеленского (и я склонен полагать, что искренне).

Интересно, что между строк вычитаете вы. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Що ми дізналися у 2020 році в науці та що знадобиться у 2021: від вакцин до космосу

"У 2020 році люди мали змогу побачити в реальному часі, що фундаментальна наука – як рушниця на стіні в першій дії спектаклю. Рано чи пізно вистрелить". Так вдало описує наукові здобутки 2020 біологиня Дарія Озерна. Адже якби в світі не розвивали науку, створити в рекордні терміни вакцину від коронавірусу було б неможливо. Детальніше про це та інші наукові підсумки 2020 року – за лінком. Більше за лінком.

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